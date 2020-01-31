Четыре схемы ухода от уплаты НДС, известные фискалам

Поговорим о самых распространенных схемах ухода от НДС, которые известны нашим блюстителям бюджета:

1. Заявить вычет по одной счет-фактуре в разных налоговых периодах.

Данное действие со стороны компании не может быть случайным, то есть оно умышлено и делается всегда в целях получения вычета по налогу. Такое нарушение легко устанавливается с помощью АСК НДС-2.

Далее налоговая инспекция выставляет требование, штрафует , выкатывает пеню и приглашает руководителя на ковёр.

2. Вычесть НДС, полученный от поставщика более 3 лет назад.

Налоговые вычеты могут быть приняты только в пределах 3 лет после принятия на учет приобретенных товаров/работ/услуг.

Начиная с 2020 года компании могут принимать к вычету только те счета-фактуры, которые выставлены им начиная с 1 января 2017 года.

Поиск таких счетов-фактур производится в автоматическом режиме, ибо с 2015 года счета-фактуры предоставляются в электронном виде.

То есть такое нарушение закона отслеживается легко и быстро, и меры пресечения такого метода ухода от налогообложения очевидны.

И таким способом можно только отсрочить уплату налога, но не избежать его.

3. Привлечь в цепочку взаимоотношений транзитную компанию, которая «нарастит» стоимость приобретенных товаров/работ/услуг.

Это про создание фиктивного документооборота. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Такая схема может оказаться действенной, но она не долговечна. Транзитную компанию рано или поздно (обычно позже чем «однодневку») все равно накроют. Вопрос времени. Со штрафом, пеней, вызовом на ковёр.

4. Привлечь в цепочку взаимоотношений «однодневку».

Она вместо реального поставщика, применяющего спецрежим (УСН, ПСН), окажет услуги/поставит товар/выполнит работу, а деньги затем вернет наличными или транзитом отправит реальному поставщику.

Или выдаст счёт-фактуру, не приняв деньги от клиента. Тогда клиент как только «однодневку» схлопнут за предоставление сервиса по «бумажному НДС» заплатит налог на прибыль с внереализационного дохода в виде кредиторки, невозможной к погашению в связи с исключением кредитора из ЕГРЮЛ. И это будет бонусом к доначислению НДС.

Берегите себя.

Берегите свой бизнес.