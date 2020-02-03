Номинальный директор и реальный бенефициар вместе ответят по субсидиарке

Недавно с кем-то из читателей обсуждали тему важности оформления документов, подтверждающих факт приема-передачи дел между снимаемым и назначенным руководителями.

Поучительная история описана ниже. Как оба руководителя стали «крайними».

Ответственность за косяки номинального генерального директора и реального бенефициара могут быть судом разделены между ними и взысканы в соответствии с законодательством РФ.

Об этом говорит, например, Постановление № 17АП-2251/2018-АК Арбитражного суда г. Перми от 28 апреля 2018 года, Дело № А60-54141/2015.

Согласно пояснениям г-жи N она согласилась осуществлять функции номинального руководителя должника за вознаграждение, при этом учредительные документы, корпоративная банковская карта, ключ доступа к интернет-банку после совершения всех необходимых формальностей были переданы L, в фактическом управлении которой должник находился с момента его создания; юридическое лицо создано для фиктивного участия в торгах на право заключения контрактов с целью придания видимости конкурентности торгов; отметками в заграничном паспорте N подтверждено, что в период осуществления снятия денежных средств 12.09.2013 N находилась за пределами Российской Федерации, следовательно, снять денежные средства не имела возможности, т.е. доступ к корпоративной банковской карте имело иное лицо.

Однако это обстоятельство не спасло гражданку N и гражданку L, которая, кстати, по сути управляла корпоративной картой и счетом компании, и суд привлек их обеих к субсидиарной ответственности, обязав выплатить и пошлину, и расходы возместить , и убытки в полной их стоимости третьему лицу возместить.

Такие дела ...