Если у фирмы на ОСНО нет входящего НДС, то ситуация грустная

Очередной шах и мат всем, кто схематозничает...

Если на входе товар или материал без НДС, а ваша компания применяет ОСНО, то шансы выжить и выйти в плюс не велики. Разве что в цену заложить сверху те потерянные 20 или 10% налога.

Без схемы в классическом случае, когда на рынке жёсткая ценовая конкуренция, не обойтись.

Именно так и поступило предприятие «Кузбасконсервмолоко». Налоговики при проверке обнаружили проблемных поставщиков.

Руководство компании построило схему работы таким образом , что по документам молоко покупалось у однодневок, хотя в реальности сырье закупали напрямую у сельхозпроизводителей, которые не были плательщиками НДС.

По результатам проверки вычеты по НДС от поставщиков и расходы по налогу на прибыль были сняты.

И вот что интересно:

Налоговики не ставили под сомнение реальность поставок – оно и понятно, сырье пошло на изготовление продукции, но сочли, что в соответствии со статьей 54.1 НК РФ это не имеет никакого правового значения! Вот так.

Цитата из вердикта:

«Данная статья является законодательной новеллой и предполагает, что при отсутствии реальных отношений с заявленными контрагентами, хотя бы и при реальности движения товара от третьих лиц и реальности произведенных расходов, налогоплательщик не вправе их учесть».

Суд первой инстанции отменил доначисления по прибыли (за исключением суммы, которая приходилась на наценку посредников). Ведь введение статьи 54.1 НК РФ не отменяет обязанность налоговиков установить действительные налоговые обязательства, провести так называемую «налоговую реконструкцию». Иными словами, посчитать, сколько компания должна была уплатить налоги, если бы не «химичила».

В противном случае налогоплательщик, который не представил никаких документов на проверку, оказывается в более выигрышном положении чем тот, чьи документы оказались «плохими».

Но апелляция поддержала инспекторов:

«Нормы статьи 54.1 НК РФ не содержат установлений, вменяющих в обязанность налогового органа проведение реконструкции налоговых обязательств путем определения прав и обязанностей налогоплательщиков, допустивших искажение действительного экономического смысла финансово-хозяйственных операций, расчетным путем».

В итоге компания в минусе на 16 млн. руб.

В общем, если коротко, то так: факта движения товара не достаточно для того, чтобы признать расходы на его оплату однодневке. Надо чтобы не только движение товара было подтверждено, но и чтобы поставщик был белым-белым.