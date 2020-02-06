Отзыв лицензии у банка = потеря денег юрлицами

Немного выверну кишками наружу банковскую систему нашей страны.

Для понимания того, что происходит и что с этим делать.

Небольшой банк средней руки.

Не замечен в обнальных операциях (этот рынок достаточно узкий , поэтому просто поверьте на слово).

В сентябре проходит очередную проверку ЦБ.

Все хорошо.

Замечаний нет.

Все показатели ликвидности , а именно текущей, мгновенной и долгосрочной в пределах нормы. По 115-ФЗ тоже нареканий нет.

А через два месяца у банка отзывают лицензию.

На счетах банка зависают деньги юридических лиц (извините, физики, но у вас обычно не больше 1,4 млн и они застрахованы АСВ и если вы докажете , что деньги белые, то вам их отдадут и в очереди на получение вы будете одними из первых).

ЦБ вводит свою администрацию в банк.

Далее происходят чудеса.

На фоне наличия средств на счетах банка для выполнения своих обязательств (ещё раз: показатели ликвидности ведь в норме) перед вкладчиками и юридическими лицами средства начинают утекать.

Куда?

А какая вам разница, ибо ЦБ (не сам руководитель, конечно, и не ее замы) пришёл не для того, чтобы убедиться, что в банке все ок, а для того, чтобы посмотреть, можно ли откусить немного денег у лиц, которые сделать ничего не могут. Они как заложники.

Юридическое лицо может подать в суд и ждать своей очереди выдачи.

Если будут банкротить, то у банков обычно ничего нет, что можно взять.

ПО хоть и дорогое , но никому не нужно. Разве что объект недвижимости, в котором офис расположен.

И то не факт, что это принадлежит банку.

Вы думаете , что банк плохой и что управление им было неграмотным , что вел рисковую политику в рамках 115-ФЗ.

В телевизоре расскажут, что банк не справился с нормативами. А тем временем чиновники просто распиливают на части чужое. Под прикрытием управления банком после отзыва лицензии и распределения потоков.

Просто кому-то больше чем вам нужны ваши деньги.

Думаете, что деньги к вам вернутся ?

Нет.

И не мечтайте.

Чтобы не попасть в такую неприятную ситуацию, не доверяйте своим связям с руководством небольших банков. Председатель правления или начальник службы безопасности банка знают всю внутреннюю кухню, но не знают планов тех, кто владеет большей властью чем они. Банки — заложники своих лицензий.

Лицензиями управляют для борьбы за уплату налогов и в своих интересах.

На моей памяти есть только один банк, который после отзыва лицензии выполнил все обязательства перед юридическими лицами. Это стоило хозяину очень дорого. Но он смог встать после этого и сделать ещё больше для тех, кто в него верил и продолжает в него верить. Снимаю шляпу.

Если вы все ещё думаете, что вас точно не касается такая история , то зря ...

Вам придётся уйти в системно значимые и держать не один, а несколько счетов в нескольких банках.

Особенно это важно для тех, у кого ВЭД.

Хотя совсем немного осталось этих мамонтов (программа по импортозамещению работает вовсю).

Не верьте никому. Верьте себе. Верьте в себя. Будьте аккуратны. Не будьте беспечны. Защитить вас можете только вы сами. Не уповайте на связи. Их нет. Они — пыль в глазах неуверенного.

P.S. В том банке, о котором я писала выше, но одному юрлицу выплату не сделали. Год прошёл. Тишина.