Проценты по займам: что не нравится налоговикам

Противостояние между налогоплательщиками, желающими снизить налоговую базу и (или) завысить свои расходы, и налоговыми органами, все больше похоже на открытую необъявленную войну. Войну обналичке, низкой налоговой базе, низкой платежеспособности компаний.

Мы много говорим про дробление, НДС, уход от налогов через создание во внешнем контуре низконалоговых компаний и ИП.

Однако сегодня коротко расскажу про займы.

Налоговые инспекторы считают нецелесообразным выдавать деньги под процент более низкий, чем компания сама взяла взаймы. То есть если вы выдаете кому-то то заем под 6%, а сами когда-то брали или прямо сейчас взяли бы под 10%, то это есть плохо.

Инспекторы видят в этом схему получения необоснованной выгоды из-за завышения расходов по налогу на прибыль.

Конечно, если вы берете или даете взаймы 100 или 200 тысяч рублей, то вряд ли вас кто обвинит в жадности или лишней благотворительности по отношению к коммерческой компании — партнеру.

Но все же расходы на такие странные займы будут сняты. И суды, как обычно, займут сторону налогового органа. Например, постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.01.2018 № Ф05-20243/2017.

И что делать? Как обезопасить расходы?

Можно, конечно, рассказать инспекторам, что только в рекламе банков кредиты даются под 8,5% годовых, а в жизни хорошо если найдешь за 36.

Вам надо доказать, что необходимость процентного займа и выдача в долг без процентов или под низкий процент не зависят друг от друга. Заемные средства компания использовала для предпринимательской деятельности: покупала на них товар и материалы, выдавала сотрудникам зарплату и т. д.

Для защиты своей позиции компании необходимо представить бумаги, которые подтвердят траты заемных средств.

В таком случае расходы на проценты получится учесть. Возможно.