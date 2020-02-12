Собираем досье на поставщика

Не все предприниматели знают о том, что в Налоговом кодексе относительно недавно появилась новая статья, однако многие в курсе, что надо проявлять должную осмотрительность при выборе поставщика, наблюдают или сталкивались с тем, что кто-то из партнеров запрашивал «комплект безопасности» перед заключением сделки.
Это когда вас просят предоставить правоустанавливающие документы, штатное расписание, документы на офис, на склад, рекомендательные письма и так далее, вплоть до анализов крови.
Вроде как информации много, а что с ней делать, как упорядочить, как пользоваться и при этом не погрязнуть в рутине — вот в чем вопрос.
Итак, что делаем?
Нет. Не так.
О чем речь?
О статье 54.1.
Если говорить нормальным бизнес-языком, то статья запрещает налогоплательщикам, то есть нам с вами принимать к вычету те расходы, которые своей целью имеют неуплату (не полную уплату) налога (сбора) и которые не выполнены лицом, которому переданы полномочия по исполнению обязательства договором. То есть нельзя принимать к учёту фиктивные документы. То есть надо вести реальную деятельность, а не изображать её.
То есть:
если у вас нет подтверждения тому, что ваш поставщик/подрядчик/исполнитель имеет в своем активе ресурсы для выполнения работы/оказания услуги/отгрузки товара, то и дело с ним иметь нельзя.
А что будет, если не проверить наличие необходимых ресурсов?
Если налоговики выяснят, что у контрагента нет ресурсов, а сторонних лиц он не привлекал, то списать расходы и заявить вычеты не получится.
И что делать?
1) напишите своему потенциальному заказчику письмо с просьбой предоставить интересующую вас информацию ответным письмом:
— об адресе склада/производства/офиса, его размере, основании владения/распоряжения;
— о наличии сотрудников (штатных и совместителей);
— о квалификации сотрудников;
— об опыте работы компании;
— о наличии транспорта (если уместно);
— о наличии основных средств и материалов для производства товаров/работ;
2) не стесняйтесь в договоре с исполнителем/подрядчиком/поставщиком указывать условие о том, что контрагент возместит сумму вычетов НДС, расходов, пеней, штрафов, если у фискальных органов возникнут претензии при проверке (если вы не будете взыскивать эти суммы, такое условие в договоре может дисциплинировать партнера);
3) сохраняйте все документы, которые даже косвенно могут подтвердить выполнение работ/оказание услуг вашим контрагентом (например, электронная переписка — ее можно в виде скриншотов приложить к договору; копии пропусков, фото склада, офиса, фото со встречи с руководителем компании);
4) запросите, соберите и храните документы на поставщика в виде копий:
- устав;
- свидетельство о гос.регистрации или лист записи ЕГРЮЛ;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- протокол общего собрания участников о назначении директора (решение единственного участника);
- страницы с фото и пропиской паспорта руководителя;
- бухгалтерская отчетность;
- справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (справка о состоянии взаиморасчетов);
- лицензия, свидетельство о допуске к работам, сертификаты, если это необходимо для деятельности контрагента;
- доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных/актов;
5) получите сведения о вашем партнере и его руководителе из открытых источников, а именно:
- электронная выписка из ЕГРЮЛ,
- сведения о решениях налогового органа об исключении юр.лиц из ЕГРЮЛ,
- сведения о компаниях, которые не отчитываются более года или имеют задолженность по налогам на сумму более 1 000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю ,
- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- Массовые адреса;
- сведения о руководителях и учредителях, которые в суде подтвердили, что не имеют отношения к компании;
- недействительные свидетельства о регистрации,
- действительные ИНН юридических лиц,
- недействительные ИНН юридических лиц,
- недействительные ИНН физлиц,
- база недействительных паспортов;
- реестр недвижимости;
- реестр недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;
- база судебных споров;
- база судебных приставов;
6) соберите данные о партнере:
- фактический адрес, адрес склада;
- контакты менеджеров, других работников, с которыми компания общалась;
- название интернет-сайта;
- каталоги, реклама контрагента;
- рекомендательные письма от клиентов контрагента;
- ответы контрагента на запросы компании о наличии основных средств, численности, других ресурсов, чтобы исполнить договор;
- деловая переписка;
- справки, отчеты менеджеров о выборе поставщиков.
Все указанные выше сведения можно оформить в виде приложения к договору или указать в реквизитах поставщика, под которыми руководитель компании поставит свою подпись и печать организации.
Ну и чтобы не было так грустно:
Есть такая статья: п. 5 ст. 82 НК РФ: «доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 настоящего Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 настоящего Кодекса, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V1, V2 настоящего (то есть Налогового) Кодекса».
И что?
А то, что мы, предприниматели, должны твёрдо требовать от фискалов убедительных доказательств, а не голословных обвинений.
Хотя если залезть в дебри нашего законодательства, то можно обнаружить Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации ФС РФ от 10 июля 2017 г., в котором говорится о том, что доказывание не есть сфера ответственности налогового органа. Он занимается лишь высказываем своего мотивированного мнения в акте налоговой проверки. А доказательство — это удел суда.
В общем, проявляйте осмотрительность, собирайте побольше информации и документов и делайте бизнес. А дальше видно будет. Если у фискалов будет задача мочить любой ценой, то они это сделают, и отмываться уже придется в суде.
Другое дело, если у нас с вами будет прикрыто каждое действие контрагента весомым количеством информации, документов и аргументов. Тогда у нас всегда есть шанс.
И обратите внимание на то, что документы, которые вы соберёте по списку пункта 4 не гарантируют вам защиты в налоговом споре. Самое важное и значимое будет содержаться в том, что вы нароете на своего поставщика по пункту 5 и 6
И — да, важно:
образцы письма с просьбой поставщику предоставить интересующую вас информацию, а также образцы условий в договоре о возмещении сумм налога, уплаченного клиентом по вине исполнителя, — все это у нас есть.
Можете запросить.