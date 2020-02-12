Клерк.Ру
Наталья Горячая

Собираем досье на поставщика

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Не все предприниматели знают о том, что в Налоговом кодексе относительно недавно появилась новая статья, однако многие в курсе, что надо проявлять должную осмотрительность при выборе поставщика, наблюдают или сталкивались с тем, что кто-то из партнеров запрашивал «комплект безопасности» перед заключением сделки.

Это когда вас просят предоставить правоустанавливающие документы, штатное расписание, документы на офис, на склад, рекомендательные письма и так далее, вплоть до анализов крови.

Вроде как информации много, а что с ней делать, как упорядочить, как пользоваться и при этом не погрязнуть в рутине — вот в чем вопрос.

Итак, что делаем?

Нет. Не так.

О чем речь?

О статье 54.1.

Если говорить нормальным бизнес-языком, то статья запрещает налогоплательщикам, то есть нам с вами принимать к вычету те расходы, которые своей целью имеют неуплату (не полную уплату) налога (сбора) и которые не выполнены лицом, которому переданы полномочия по исполнению обязательства договором. То есть нельзя принимать к учёту фиктивные документы. То есть надо вести реальную деятельность, а не изображать её.

То есть:

если у вас нет подтверждения тому, что ваш поставщик/подрядчик/исполнитель имеет в своем активе ресурсы для выполнения работы/оказания услуги/отгрузки товара, то и дело с ним иметь нельзя.

А что будет, если не проверить наличие необходимых ресурсов?

Если налоговики выяснят, что у контрагента нет ресурсов, а сторонних лиц он не привлекал, то списать расходы и заявить вычеты не получится.

И что делать?

1) напишите своему потенциальному заказчику письмо с просьбой предоставить интересующую вас информацию ответным письмом:

— об адресе склада/производства/офиса, его размере, основании владения/распоряжения;

— о наличии сотрудников (штатных и совместителей);

— о квалификации сотрудников;

— об опыте работы компании;

— о наличии транспорта (если уместно);

— о наличии основных средств и материалов для производства товаров/работ;

2) не стесняйтесь в договоре с исполнителем/подрядчиком/поставщиком указывать условие о том, что контрагент возместит сумму вычетов НДС, расходов, пеней, штрафов, если у фискальных органов возникнут претензии при проверке (если вы не будете взыскивать эти суммы, такое условие в договоре может дисциплинировать партнера);

3) сохраняйте все документы, которые даже косвенно могут подтвердить выполнение работ/оказание услуг вашим контрагентом (например, электронная переписка — ее можно в виде скриншотов приложить к договору; копии пропусков, фото склада, офиса, фото со встречи с руководителем компании);

4) запросите, соберите и храните документы на поставщика в виде копий:

  • устав;
  • свидетельство о гос.регистрации или лист записи ЕГРЮЛ;
  • Свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • протокол общего собрания участников о назначении директора (решение единственного участника);
  • страницы с фото и пропиской паспорта руководителя;
  • бухгалтерская отчетность;
  • справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (справка о состоянии взаиморасчетов);
  • лицензия, свидетельство о допуске к работам, сертификаты, если это необходимо для деятельности контрагента;
  • доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных/актов;

5) получите сведения о вашем партнере и его руководителе из открытых источников, а именно:

  • электронная выписка из ЕГРЮЛ,
  • сведения о решениях налогового органа об исключении юр.лиц из ЕГРЮЛ,
  • сведения о компаниях, которые не отчитываются более года или имеют задолженность по налогам на сумму более 1 000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю ,
  • сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
  • Массовые адреса;
  • сведения о руководителях и учредителях, которые в суде подтвердили, что не имеют отношения к компании;
  • недействительные свидетельства о регистрации,
  • действительные ИНН юридических лиц,
  • недействительные ИНН юридических лиц,
  • недействительные ИНН физлиц,
  • база недействительных паспортов;
  • реестр недвижимости;
  • реестр недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;
  • база судебных споров;
  • база судебных приставов;

6) соберите данные о партнере:

  • фактический адрес, адрес склада;
  • контакты менеджеров, других работников, с которыми компания общалась;
  • название интернет-сайта;
  • каталоги, реклама контрагента;
  • рекомендательные письма от клиентов контрагента;
  • ответы контрагента на запросы компании о наличии основных средств, численности, других ресурсов, чтобы исполнить договор;
  • деловая переписка;
  • справки, отчеты менеджеров о выборе поставщиков.

Все указанные выше сведения можно оформить в виде приложения к договору или указать в реквизитах поставщика, под которыми руководитель компании поставит свою подпись и печать организации.

Ну и чтобы не было так грустно:

Есть такая статья: п. 5 ст. 82 НК РФ: «доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 настоящего Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 настоящего Кодекса, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V1, V2 настоящего (то есть Налогового) Кодекса».

И что?

А то, что мы, предприниматели, должны твёрдо требовать от фискалов убедительных доказательств, а не голословных обвинений.

Хотя если залезть в дебри нашего законодательства, то можно обнаружить Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации ФС РФ от 10 июля 2017 г., в котором говорится о том, что доказывание не есть сфера ответственности налогового органа. Он занимается лишь высказываем своего мотивированного мнения в акте налоговой проверки. А доказательство — это удел суда.

В общем, проявляйте осмотрительность, собирайте побольше информации и документов и делайте бизнес. А дальше видно будет. Если у фискалов будет задача мочить любой ценой, то они это сделают, и отмываться уже придется в суде.

Другое дело, если у нас с вами будет прикрыто каждое действие контрагента весомым количеством информации, документов и аргументов. Тогда у нас всегда есть шанс.

И обратите внимание на то, что документы, которые вы соберёте по списку пункта 4 не гарантируют вам защиты в налоговом споре. Самое важное и значимое будет содержаться в том, что вы нароете на своего поставщика по пункту 5 и 6

И — да, важно:

образцы письма с просьбой поставщику предоставить интересующую вас информацию, а также образцы условий в договоре о возмещении сумм налога, уплаченного клиентом по вине исполнителя, — все это у нас есть.

Можете запросить.

проверка контрагентов должная осмотрительность 54.1 НК РФ
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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