Собираем досье на поставщика

Не все предприниматели знают о том, что в Налоговом кодексе относительно недавно появилась новая статья, однако многие в курсе, что надо проявлять должную осмотрительность при выборе поставщика, наблюдают или сталкивались с тем, что кто-то из партнеров запрашивал «комплект безопасности» перед заключением сделки.

Это когда вас просят предоставить правоустанавливающие документы, штатное расписание, документы на офис, на склад, рекомендательные письма и так далее, вплоть до анализов крови.

Вроде как информации много, а что с ней делать, как упорядочить, как пользоваться и при этом не погрязнуть в рутине — вот в чем вопрос.

Итак, что делаем?

Нет. Не так.

О чем речь?

О статье 54.1.

Если говорить нормальным бизнес-языком, то статья запрещает налогоплательщикам, то есть нам с вами принимать к вычету те расходы, которые своей целью имеют неуплату (не полную уплату) налога (сбора) и которые не выполнены лицом, которому переданы полномочия по исполнению обязательства договором. То есть нельзя принимать к учёту фиктивные документы. То есть надо вести реальную деятельность, а не изображать её.

То есть:

если у вас нет подтверждения тому, что ваш поставщик/подрядчик/исполнитель имеет в своем активе ресурсы для выполнения работы/оказания услуги/отгрузки товара, то и дело с ним иметь нельзя.

А что будет, если не проверить наличие необходимых ресурсов?

Если налоговики выяснят, что у контрагента нет ресурсов, а сторонних лиц он не привлекал, то списать расходы и заявить вычеты не получится.

И что делать?

1) напишите своему потенциальному заказчику письмо с просьбой предоставить интересующую вас информацию ответным письмом:

— об адресе склада/производства/офиса, его размере, основании владения/распоряжения;

— о наличии сотрудников (штатных и совместителей);

— о квалификации сотрудников;

— об опыте работы компании;

— о наличии транспорта (если уместно);

— о наличии основных средств и материалов для производства товаров/работ;

2) не стесняйтесь в договоре с исполнителем/подрядчиком/поставщиком указывать условие о том, что контрагент возместит сумму вычетов НДС, расходов, пеней, штрафов, если у фискальных органов возникнут претензии при проверке (если вы не будете взыскивать эти суммы, такое условие в договоре может дисциплинировать партнера);

3) сохраняйте все документы, которые даже косвенно могут подтвердить выполнение работ/оказание услуг вашим контрагентом (например, электронная переписка — ее можно в виде скриншотов приложить к договору; копии пропусков, фото склада, офиса, фото со встречи с руководителем компании);

4) запросите, соберите и храните документы на поставщика в виде копий:

устав;

свидетельство о гос.регистрации или лист записи ЕГРЮЛ;

Свидетельство о постановке на налоговый учет;

протокол общего собрания участников о назначении директора (решение единственного участника);

страницы с фото и пропиской паспорта руководителя;

бухгалтерская отчетность;

справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (справка о состоянии взаиморасчетов);

лицензия, свидетельство о допуске к работам, сертификаты, если это необходимо для деятельности контрагента;

доверенности на право подписи счетов-фактур и товарных накладных/актов;

5) получите сведения о вашем партнере и его руководителе из открытых источников, а именно:

электронная выписка из ЕГРЮЛ,

сведения о решениях налогового органа об исключении юр.лиц из ЕГРЮЛ,

сведения о компаниях, которые не отчитываются более года или имеют задолженность по налогам на сумму более 1 000 руб, которая направлялась на взыскание судебному приставу-исполнителю ,

сведения из реестра дисквалифицированных лиц;

Массовые адреса;

сведения о руководителях и учредителях, которые в суде подтвердили, что не имеют отношения к компании;

недействительные свидетельства о регистрации,

действительные ИНН юридических лиц,

недействительные ИНН юридических лиц,

недействительные ИНН физлиц,

база недействительных паспортов;

реестр недвижимости;

реестр недобросовестных поставщиков, которые участвуют в госзакупках;

база судебных споров;

база судебных приставов;

6) соберите данные о партнере:

фактический адрес, адрес склада;

контакты менеджеров, других работников, с которыми компания общалась;

название интернет-сайта;

каталоги, реклама контрагента;

рекомендательные письма от клиентов контрагента;

ответы контрагента на запросы компании о наличии основных средств, численности, других ресурсов, чтобы исполнить договор;

деловая переписка;

справки, отчеты менеджеров о выборе поставщиков.

Все указанные выше сведения можно оформить в виде приложения к договору или указать в реквизитах поставщика, под которыми руководитель компании поставит свою подпись и печать организации.

Ну и чтобы не было так грустно:

Есть такая статья: п. 5 ст. 82 НК РФ: «доказывание обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 статьи 54.1 настоящего Кодекса, и (или) факта несоблюдения условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 настоящего Кодекса, производится налоговым органом при проведении мероприятий налогового контроля в соответствии с разделами V, V1, V2 настоящего (то есть Налогового) Кодекса».

И что?

А то, что мы, предприниматели, должны твёрдо требовать от фискалов убедительных доказательств, а не голословных обвинений.

Хотя если залезть в дебри нашего законодательства, то можно обнаружить Заключение Правового управления Аппарата Совета Федерации ФС РФ от 10 июля 2017 г., в котором говорится о том, что доказывание не есть сфера ответственности налогового органа. Он занимается лишь высказываем своего мотивированного мнения в акте налоговой проверки. А доказательство — это удел суда.

В общем, проявляйте осмотрительность, собирайте побольше информации и документов и делайте бизнес. А дальше видно будет. Если у фискалов будет задача мочить любой ценой, то они это сделают, и отмываться уже придется в суде.

Другое дело, если у нас с вами будет прикрыто каждое действие контрагента весомым количеством информации, документов и аргументов. Тогда у нас всегда есть шанс.

И обратите внимание на то, что документы, которые вы соберёте по списку пункта 4 не гарантируют вам защиты в налоговом споре. Самое важное и значимое будет содержаться в том, что вы нароете на своего поставщика по пункту 5 и 6

И — да, важно:

образцы письма с просьбой поставщику предоставить интересующую вас информацию, а также образцы условий в договоре о возмещении сумм налога, уплаченного клиентом по вине исполнителя, — все это у нас есть.

Можете запросить.