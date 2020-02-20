Банки откажутся от заградительных тарифов. Точно-точно?

Методические рекомендации № 2-МР. Свежие. От 12 февраля, опубликованы 19 февраля.

Банк России рекомендовал банкам отказаться от использования заградительных тарифов.

Ну, кто так пишет, а?

«Банк России рекомендует кредитным организациям воздержаться от применения мер повышенной тарификации в отношении максимально широкого спектра экономически обоснованных операций».

Дальше перечень таких операций:

1. Перечисления зарплаты и приравненных к ней платежей, в том числе индивидуальным предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой (нотариусы, адвокаты), лицам, являющимся самозанятыми.

2. Перечисления дивидендов, алиментов, пенсий, стипендий, иных социальных выплат, страховых возмещений и других экономически обоснованных платежей.

Другие экономически обоснованные платежи.

Хм... а что для коммерческого банка экономически обоснованный платёж? А необоснованный — это какой ?

Также мегарегулятор рекомендует кредитным организациям воздержаться от применения мер повышенной тарификации к операциям, связанным с переводом денежных средств с одного банковского счета клиента на другой банковский счет этого клиента, в том числе открытый в другом банке.

Улыбаемся и машем, радуемся и начинаем наблюдать.

Однако у меня вопрос: повышенная тарификация — это сколько? Для меня вообще все, что стоит дороже, чем платёжка на юрлицо — это повышенная тарификация. А для банка?

А максимально широкий спектр экономически обоснованных операций — это какой спектр? Где он живет, кто его видел и насколько он широк? То, что для меня узкий спектр, для банка мега-широкий.

Для чего так пишут?

Банки не откажутся от повышенной тарификации.

Им надо компенсировать затраты на слежку за клиентами.

Все эти роботы, алгоритмы, программы, сотрудники, менеджеры, комплаенс — все они стоят денег.

Их надо окупать.

Банки не снизят тарифы, пока с них не уберут фискально-надзорно-карательную функцию.