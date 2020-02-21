Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения

Пошепталась сегодня с давним знакомым — руководителем отделения банка, входящего в ТОП-20 крупнейших.

Поводом для встречи был вопрос об открытии счета для нашего клиента.

Однако какая встреча с банкиром обходится без обсуждения проблем по 115-ФЗ?

Да, он намного важнее чем тарифы и продолжительность операционного дня.

Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут:

1. Началась волна негласных указаний блокировать под любым предлогом входящие денежные потоки на счета клиентов банков, приходящие от крупных розничных сетей. Мегарегулятор ищет таким образом фирмы-технички, открытые торговыми сетями.

Шутка ли, но поставщики сетей стоят на ушах. Под особым контролем Х5, Петрович, Лента. Первый в списке понятно почему. Остальные — мне не понятно.

Остановка операций по счетам осуществляется даже у тех компаний, которые существуют 5, 7 и даже 10 лет.

2. Снова чистят ряды новых компаний. Компаниям, которые платят тем, кто зарегистрирован менее 6 месяцев назад, предлагается отзывать платежи. Без объяснения причин.

Не призываю бросать всё и отзывать платежи или сворачивать бизнес с сетями.

Однако предлагаю сделать как минимум следующее:

а) обратить внимание на то, с кем работаете,

б) посмотреть как ведёт себя банк по отношению к вашим обычным операциям,

в) проверить покупателей , поставщиков,

г) навести порядок в отгрузочных и приходных документах за последние 6 месяцев,

д) поговорите с комплаенс своего банка, если доступ к его телу не ограничен правилами банка.