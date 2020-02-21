Банки будут еще больше жестить по 115-ФЗ: негласные сведения

Пошепталась сегодня с давним знакомым — руководителем отделения банка, входящего в ТОП-20 крупнейших.
Поводом для встречи был вопрос об открытии счета для нашего клиента.
Однако какая встреча с банкиром обходится без обсуждения проблем по 115-ФЗ?
Да, он намного важнее чем тарифы и продолжительность операционного дня.
Мне показалось важным поделиться с вами двумя моментами, о которых важно знать и о которых в официальных методических рекомендациях ЦБ не пишут:
1. Началась волна негласных указаний блокировать под любым предлогом входящие денежные потоки на счета клиентов банков, приходящие от крупных розничных сетей. Мегарегулятор ищет таким образом фирмы-технички, открытые торговыми сетями.
Шутка ли, но поставщики сетей стоят на ушах. Под особым контролем Х5, Петрович, Лента. Первый в списке понятно почему. Остальные — мне не понятно.
Остановка операций по счетам осуществляется даже у тех компаний, которые существуют 5, 7 и даже 10 лет.
2. Снова чистят ряды новых компаний. Компаниям, которые платят тем, кто зарегистрирован менее 6 месяцев назад, предлагается отзывать платежи. Без объяснения причин.
Не призываю бросать всё и отзывать платежи или сворачивать бизнес с сетями.
Однако предлагаю сделать как минимум следующее:
а) обратить внимание на то, с кем работаете,
б) посмотреть как ведёт себя банк по отношению к вашим обычным операциям,
в) проверить покупателей , поставщиков,
г) навести порядок в отгрузочных и приходных документах за последние 6 месяцев,
д) поговорите с комплаенс своего банка, если доступ к его телу не ограничен правилами банка.