15 способов избежать блокировки счета банком

Берите на карандаш, коллеги. Выкладываю 15 рекомендаций, как избежать блокировки счета.

Делаю это в сжатой форме, без подробностей, чтобы удобнее было запоминать:

1. Предоставляйте в банк все имеющиеся у вас документы по всем запросам, которые приходят через онлайн-клиент.

2. Платите налоги в том банке, куда приходят деньги от клиентов. Налоговых платежей должно быть хотя бы 1,5 % от суммы прихода на счет.

3. Пользуйтесь корпоративной картой для оплаты бизнес-операций. Уберите из этого процесса личные карты физлица.

4. Дружите с банкирами. Вас должен знать либо управляющий подразделением банка, либо у вас должен быть свой менеджер.

5. Пригласите банкиров в гости. Посмотреть какой у вас офис, рассказать о своем бизнесе.

6. Размещайте овернайты/депозиты в своем банке.

7. Получите в своем банке самую «крутую» пластиковую карту (золотую, платиновую, бронзовую, дважды VIP — то есть любую из разряда премиум).

8. Снимайте с корпоративной карты не более 65 % от оборота по счету.

9. Поаккуратнее с взаимозависимыми лицами.

10. Не допускайте транзитных операций. Делайте бизнес более последовательным и постоянным в части прихода и ухода денег.

11. В назначении платежа указывайте максимально возможную информацию: за что, по какому счету, от какого числа, по какому допсоглашению, по акту сверки, НДС есть или нет.

12. Не меняйте часто адрес компании. Не надо бегать между налоговыми инспекциями даже внутри одного региона.

13. Не спорьте с банкирами. Делайте, что они говорят. В пределах закона и разумного.

14. Оплачивайте с расчетного счета услуги/работы/ТМЦ, которые будут свидетельствовать о том, что фирма реально действующая, а не «однодневка».

15. Платите зарплату и налоги и взносы с нее. Если нет сотрудников и вы — единственный участник компании (относится к ООО), то выплачивайте дивиденды. Этим можно объяснить отсутствие зарплаты даже у руководителя компании.