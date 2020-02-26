Иногда они возвращаются... Стоит ли повторно принимать на работу главбуха

В начале года провела переговоры с потенциальным клиентом.

Запрос — бухгалтерия полного цикла.

Это когда мы и счета с актами выставляем, первичку запрашиваем у поставщиков, и когда зарплата на нас, платежи сами ставим, ну и вся отчётность на нас. Все детали проговорили, составили примерный регламент, определились с ценой и сроками перехода.

Весь процесс передачи дел сводился к тому, что нам передаётся логин и пароль от всех программных продуктов, используемых для выполнения бухгалтерских задач, ибо к моменту проведения переговоров главбух, работавший в штате компании, исчезла в неизвестном направлении.

Я сразу подумала о том, что ей, возможно, не выплатили зарплату и поэтому она решила не бить громко горшки, а по-тихому отключить телефоны.

Поэтому я решила расставить границы сразу и утончила, что мы получаем платёж до 5 числа каждого месяца и если клиент задерживается с оплатой, то через 5 дней включаются процедуры приостановления любых работ.

Руководителя компании это озадачило, но не остановило в желании начать работу.

Мы перешли к финальной части согласования договора, но до подписания дело не дошло — главбух вернулась и предложила продолжить работу.

Сама по себе ситуация, когда предприниматели не доводят переговоры до подписания договора, меня не удивляет.

Наводит на размышления совсем другое: в своей предпринимательской деятельности два раза позволяла себе согласиться на возвращение уволившегося сотрудника. Оба раза заканчивались битьем горшков со слезами.

Дело было давно, выводы сделаны.

Были попытки шантажировать заходом в мой кабинет с заявлением на увольнение и печальным образом в глазах.

Здесь переговоры для меня невозможны.

Любые разговоры возможны лишь до того, как от руки написана просьба уволить. Это значит, что человек уже принял решение, но так уж и быть, он позволяет мне поуговаривать себя. Не проходит. Здесь я непреклонна и манипуляции пресекаются.

Был ли у вас такой опыт?

Как вы относитесь к тому, что однажды уволенный сотрудник хочет вернуться?

А если шантажируют заявлением?

Или это для вас не шантаж вовсе?