Бизнесмены ищут волшебную таблетку для уменьшения налогов

Почему предприниматели теряют на работе с плохими поставщиками?

Почему налоговая инспекция выставляет НДС к уплате в бюджет по тем операциям, которые как нам кажется, чисты как слеза младенца?

Да, нарушения законодательства в части неуплаты НДС — распространенное дело. Многие предприниматели тратят уйму времени на то, как сэкономить на налогах, ибо их модель бизнеса не подразумевает заработка на реальной добавленной стоимости продукта.

Так устроен бизнес.

Надо «откатить», выполнить «домашку» или себестоимость такова, что со своей реальной желаемой ценой «не пролезть» к крупному покупателю.

Если посмотреть на компании, которые применяют общую систему налогообложения, то выяснится, что в последние три года (несмотря на все усилия фискалов) состояние их дел в части прозрачности уплаты НДС оставляет желать лучшего.

Да, замечаю, что предприниматели стали более внимательны к тому, что происходит в учете и как надо правильно действовать, однако в попытке уйти от больших налогов руководители компаний порой бегают от одного консультанта к другому в надежде, что они дадут волшебную таблетку от их проблем и раскроют секрет, как выжить в том мире, который они сами себе создали.

А волшебные «Марь Иванны», которые без указания на статью или судебную практику тыкают пальцем в небо, рады стараться.

Есть предприимчивые владельцы бизнеса, которые так намудрили с созданием нескольких компаний и так мудрено обложились ИП, кооперативами, некоммерческими структурами, что сами с трудом понимают, сколько они реально получили с этой структуры экономии или иной, выраженной в деньгах, пользы.

А про двойное налогообложение в подобного рода структурах я вообще молчу.

Бухгалтерия... Это страшное слово рождает у руководителей приступ панической атаки.

Каждый вновь приходящий главбух рассказывает о косяках предыдущего, предлагает восстановить учет за совсем недорого и дальше ситуация повторяется. Ведь нарисовать отчет — это одна задача, а сделать так, чтобы отчет сходился с фактом, и при этом компания стала интересна для инвесторов — вот в чем неразрешимость задачи для классического бухгалтера.

Управление финансами хромает, а иногда на обе ноги.

Два из трех предпринимателей не знает, что такое овернайт, и какую пользу он принесет, а согласование отчета о финансовых результатах и ответа на вопрос «где моя прибыль» становится неразрешимой задачей.

Каждый второй предприниматель не применяет у себя никаких правил работы с кредиторкой. Многое делается по принципу «лишь бы покупал, а там хоть не рассветай».

Поспорьте со мной, расскажите, что все не так, и именно у вас безупречный подход к учету доходов, расходов, что вы применяете все возможные инструменты для заработка на имеющихся деньгах, что у вас неконтролируемой кредиторки нет и с дебиторкой все на «5» и у ваших друзей-предпринимателей все в шоколаде с этими вопросами.

Вы можете поспорить, что все не так плохо, но статистика говорит о том, что в общем и целом все именно так.

И в действительности предприниматели много времени уделяют не построению безупречного клиентского сервиса, методологии работы с персоналом, увеличению объема продаж, а именно уменьшению расходов на выплату налогов и поиск схем как перехитрить фискалов.

И заработок строят не на разнице между тем, за что купили и тем, что вложили, чтобы продать дороже, а на одурачивании бюджета.

Для проверки правильности пути, для определения все ли вы делаете верно с точки зрения безопасности бизнеса, я разработала программу мозгового штурма для предпринимателей и руководителей компании.

Эта программа состоит из 100 вопросов. Ответив на них, руководитель и/или собственник компании получает ответы на вопросы:

все ли я делаю правильно при работе с банками? нет ли у меня рисков попасть в список нежелательных клиентов банка?

правильно ли я разделил свой бизнес? или как мне его правильно поделить?

все ли льготы я использую, все ли возможные системы налогообложения в моем бизнесе используются эффективно?

правильно ли я плачу зарплату и иные выплаты социального характера? или можно снизить размер взносов, уплачиваемых с фонда оплаты труда? что можно для этого сделать?

каковы риски моего бизнеса с точки зрения возможности проведения выездной проверки? я могу снизить риски?

куда мне двигаться чтобы зарабатывать больше?