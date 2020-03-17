Сколько налогов платит бизнес. Спойлер: много

Таки сколько мы платим налогов?

Когда мы говорим о налоге на прибыль, ставка которого 20%, или об УСНО, ставка которого 6 или 15%, о патенте, сумма которого фиксирована, мы понимаем что у нас останется.

Мы знаем что такое маржа, что такое постоянные затраты и переменные, и можем посчитать сколько у нас останется после того, как все затраты будут понесены.

Однако многие предприниматели, да и сотрудники, в общем-то, тоже, до сих пор находятся в неведении, сколько они платят налогов и сборов с заработной платы.

Есть устоявшийся стереотип, что фонд оплаты труда — это то, что мы физически платим своим сотрудникам. А налоги, что в бухгалтерском учете, что в налоговом — все это попадает в статью «налоги» и мы не видим, сколько реально денег мы должны заплатить в бюджет, чтобы выдать своему рядовому сотруднику, скажем, 50 тыс. рублей.

Я не беру в расчет ситуацию, когда заработная плата вся или частями платится «в конверте».

Давайте посчитаем: сколько мы платим налогов?

Экспертов по зарплатным налогам, а также тех, кто уже давно все посчитал и платит в белую по 150-200 тыс каждому сотруднику, прошу воздержаться от комментариев в стиле «это всем уже давно известно».

Итак:

Чтобы выплатить своему сотруднику 50 000 рублей, вы как работодатель должны:

— начислить 57 471 рублей,

— из 57 471 руб. уплатить в бюджет в виде подоходного налога 7 471 руб. Несмотря на то, что эта сумма является подоходным налогом сотрудника, эту сумму удерживает агент, т.е. ваша компания, и не сделать это она не может в силу закона,

— с 57 471 руб. мы обязаны рассчитать и уплатить страховые взносы в размере 30%, т.е. 17 241 руб.,

— теперь пришла пора вспомнить о том, что если мы применяем общую систему налогообложения, то уплачиваем НДС. И тогда, основываясь на принципах расчета НДС к уплате в бюджет, мы говорим, что с каждой копейки расходов, которые не облагаются НДС, мы должны уплатить в бюджет 20%, т.е. (57 471 17 241)*1/6= 74 718 * 1/6 = 12 453 руб.

Само по себе это утверждение спорно, ибо НДС есть косвенный налог и мы платим его с добавленной стоимости. Однако я не встречала в своей практике ни одного предпринимателя, который бы не сожалел о том, что в зарплатных расходах не заложен НДС.

Таким образом, чтобы выплатить сотруднику 50 000 рублей чистыми на его карточку или наличными, необходимо отдать в бюджет 7 471 17 241 12 453 = 37 165 руб., т.е. расходов на выплату заработной платы всего-то 74 %.

Скажите вашим сотрудникам, что делать бизнес — это не только ездить на дорогой машине и сидеть в комфортабельном офисе с длинноногой секретаршей. Это ещё искать средства на то, чтобы обеспечить работников зарплатой.

Все бремя уплаты налогов с ФОТ ложится на плечи работодателя.

Видимо, такую конструкцию проще контролировать.

Ведь если отдать на откуп формирование своей пенсии самому сотруднику, то как контролировать пополнение бюджета страховыми взносами?

А работодателя можно стимулировать такими мерами как: — блокировка счета за неуплату взносов, — зарплатные комиссии по обелению налоговой базы, — шантаж ВНП, — невозможность или затруднение участия в госконкурсах при отсутствии штата сотрудников и фонда оплаты труда менее чем n рублей, — заблокировать счет в банке по инициативе банка в рамках борьбы по 115-ФЗ.

Кстати, в формулу я не включила больничные и отпускные, премиальные и обязательную индексацию.