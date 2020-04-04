Срок уплаты страховых взносов, исчисленным в марте-мае 2020 года будет перенесен на полгода. Текст нужно прочитать всем МСП

Появился на свет проект Постановления "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики". Текста много, но это очень важно для всех субъектов МСП.

Правительство уже на следующей неделе начнет в рамках этого постановления реализовать следующие меры:

1. Для налогоплательщиков, входящих в реестр МСП, будет на полгода перенесен срок уплаты страховых взносов с выплат физлицам, исчисленным в марте-мае 2020 года.

2. На 4 месяца будет продлен срок уплаты страховых взносов, исчисленных за июнь-июль 2020 года.

3. Индивидуальные предприниматели смогут на 4 месяца перенести уплату страховых взносов за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей (на текущий момент, напомню, этот срок истекает 1 июля 2020 года).

Пока предполагается, что отсрочку или рассрочку по налогам или страховым взносам могут получить организации и ИП, которые ведут деятельность в наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусной инфекцией сферах. Право на отсрочку будут иметь организации и ИП, у которых более чем на 10% снизились доходы или доходы от реализации товаров (работ, услуг) или доходы по операциям, не облагаемым НДС, или получившие убыток по данным деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года, если в 2019 году убытка не было. Заявление об отсрочке или рассрочке должно быть подано до 1 декабря 2020 года.

5. Для субъектов МСП, подпадающих под вышеописанные параметры, планируется продление на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, налога по УСН, ЕСХН за 2019 год.

6. На полгода продлится уплата налогов и авансовых платежей (за исключением НДС и НДФЛ), за март и 1-й квартал 2020 года.

Отмечу, что настаивать на том, чтобы по НДС дали отсрочку, мы не стали. Причин тому две: это самый бюджетообразующий налог и если у компании есть доход, с которого она платит НДС, то уж и заплатить налог за 1-й квартал она тоже сможет. Про НДФЛ - это налог не наш, а физлиц, поэтому либо надо работать с этим вопросом в рамках других подходов и рабочих групп, либо продолжать его удерживать в соответствии с действующим НК РФ. В работе над предложениями в части облегчения налоговой нагрузки во главу угла мы, конечно же, поставили НДС для тех отраслей, где «входящий» налог не велик, доля затрат на фонд оплаты труда и налоги с него наоборот велики. При низком спросе и невозможности увеличить цену для конечного потребителя НДС, подлежащий уплате в бюджет, «съедает» всю маржу налогоплательщика. Отсюда злоупотребление налоговыми правами в части дробления бизнеса, обналичивание и другие методы незаконной или сомнительной оптимизации налогов. В связи с этим в числе наших предложений было снижение для таких отраслей ставки НДС с 20 до 10%.

7. На 4 месяца продлится срок уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ, за апрель, май, июнь, за 2-й квартал и 1-е полугодие.

8. Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу для субъектов МСП:

за первый квартал продлится до 30 октября,

за второй квартал - до 30 декабря этого года.

9. На 3 месяца с 15 июля продлится срок уплаты индивидуальными предпринимателями НДФЛ за 2019 год.

10. Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей предлагается продление на 3 месяца срока представления всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС и расчетов по страховым взносам, бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года.

11. На 3 месяца продлевается и срок представления организациями финансового рынка в налоговые органы финансовой информации (отчётности о клиентах - иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы.

12. Срок подачи заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год (нас не касается, но все же) также переносится на 3 месяца.

13. В части налоговых проверок для всех налогоплательщиков предусматривается приостановление до 1 июня вынесение решений о проведении выездных проверок, в том числе уже назначенных, проверок полноты исчисления и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами, проверок соблюдения валютного законодательства.

Камеральные проверки, судя по релизу, не будут продляться, т.е. их сроки останутся прежними. Видимо, это обусловлено тем, что ряд налогоплательщиков возмещают налоги и останавливать этот процесс нецелесообразно – это ущемляет права налогоплательщиков на получение вычета или возмещения из бюджета.

14. Также для всех налогоплательщиков планируется продление:

на 20 рабочих дней (считай – месяц) срока представления документов и пояснений по требованиям, полученным с 1 марта до 1 июня,

на 10 рабочих дней - по требованиям по НДС, полученным в этот же период.

15. Ну и про налоговые санкции: предположительно, введут мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления которых приходится на период с 1 марта по 1 июня.

Бессонные ночи не зря.

Продолжаем работать.

Впереди - работа над предложениями по рассрочке авансовых платежей по налогу на прибыль, налоговыми каникулами, отсрочкой проведения обязательного аудта и СОУТ, мораторием на статью 145.1 УК РФ, отменой авансовых платежй по НДС и увеличению лимита выручки для начисления авансовых платежей по налогу на прибыль.