Авансовые платежи налога на прибыль и другие новации налогового законодательства

Изучаем нововведения, реализованные 121-ФЗ от 22 апреля 2020 года.

Информация больше пользы принесет бухгалтерам, но для общего развития полезна и бенефициарам, и руководителям компаний.

Думаю, что в последние пару месяцев многие оценили важность познаний в области налогов и учета в целом, поэтому давайте без напряжения межбровных складок просто почитаем:

1. Про налог на прибыль с субсидий 12130

Освобождены от уплаты налога на прибыль доходы организаций, полученные в виде субсидий из федерального бюджета в связи с распространением коронавируса.

Эта льгота касается включенных на 1 марта 2020 года в реестр субъектов МСП и осуществляющих деятельность в отраслях, особо пострадавших от пандемии. Перечень этих видов деятельности определен Постановлениями Правительства 434, 479 и 540.

Напомню, что субсидии получат за апрель и за май те работодатели, которые удержали не менее 90% сотрудников. Размер субсидии не меньше чем МРОТ и выплачиваться будет с 18 мая за апрель, в июне за май. Подать заявление в ИФНС на выплату субсидии можно начиная с 1 мая, а потратить ее можно на выплату зарплаты или на оплату неотложных нужд — аренду, связь, коммунальные платежи и проч.

И НДС по этим операциям в рамках статьи 170 НК РФ не восстанавливается.

2. Про расходы на покупку медизделий

Расходы на покупку медицинских изделий для целей защиты и диагностики сотрудников от распространения коронавирусной инфекции могут быть учтены в составе расходов, уменьшающих налогооблагаемую прибыль по налогу на прибыль и УСН.

3. Про авансовые платежи по налогу на прибыль

Налогоплательщики, уплачивающие в 2020 году ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, могут перейти до конца года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. Сделать это можно начиная с отчетного периода 4 месяца, 5 месяцев и так далее до окончания календарного года. Сумма авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет, определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей.

Воспользоваться этим правом можно, уведомив об этом ИФНС по месту нахождения организации не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого он переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей. Если хотите перейти на авансовый способ платежей с апреля, то уведомите об этом не позднее 8 мая.

Форма уведомления уже утверждена и ею можно посмотреть в письме ФНС от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@.

4. Про обязанность платить ежемесячные авансовые платежи

В 2020 году с 15 до 25 млн руб. меняется предел средней квартальной выручки для наступления у организации обязанности уплачивать ежемесячные авансовые платежи в соответствии с пунктом 3 статьи 286 НК РФ.

Каникул не будет.

Будут отсрочки, увеличение размера выручки, с которой начинаем уплачивать ежемесячного вперед авансовые платежи помимо ежеквартальных, ну а субсидии — они обычно освобождаются от налогов, это нормальная практика, поэтому было бы странно, если бы и эти 12130 на сотрудника облагались бы налогом.

Однако остается открытым вопрос: что делать с НДФЛ (от этого налога освобождены выплаты медработникам, работающим с коронавирусом) и страховыми взносами.

Вроде как разумно было бы их отменить.

Но, видимо, не в этой жизни...