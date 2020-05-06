Помощь бизнесу от государства: взгляд предпринимателя. Крик души

Так случилось, что я российский предприниматель да уже довольно много лет.

С 1997 года занимаюсь своим делом, за все 23 года ни разу ни о чем не просила государство, никакие налоги не возмещала, возвраты не требовала.

Мой бизнес связан с налогами, с учётом и быть в стороне от происходящего мне сложно.

Вообще как человек, не склонный избегать того, что ко мне прилетает, все же сдерживаю пыл некоторых своих читателей и клиентов, которые говорят о том, что не плохо было бы увидеть меня в кресле ну хотя бы ФНС.

Да, мне проще смотреть на то, что происходит как будто со стороны.

Чуть сбоку и одновременно в той каше, которую вёрст наши чиновники.

Это я делаю, чтобы охватывать всю картину, а не читать о том, что происходит в бизнесе из журналов и газет.

На передовой лучше видно кто куда стрелял и попал ли в цель.

И в связи с последними событиями, много слышу о том, что наше государство пытается активно помогать малому бизнесу.

Слова «беспрецедентные меры поддержки» слышны из уст губернаторов, градоначальников, крупных чиновников и помельче. Даже Президент не удержался от лестной оценки действий чиновников по написанию и реализации мер поддержки. Хм... откуда он узнал о том, что эти меры беспрецедентны? Можно посмотреть в глаза тому предпринимателю или их группе, кто такое сказал? Вот хочу, нравится мне смотреть в глаза людям.

Я не готова рассуждать на тему нужности вообще раздавать живые деньги бизнесу в ситуации, когда он, бизнес, не работает.

Однако отчётливо вижу грань между, например, Канадой и нашей страной. В Канаде говорят: оставайтесь дома, мы вам дадим денег, будем штрафовать тех, кто должен сидеть дома из-за болезни, но выходит на улицу.

Мы пошли другим путём: оставайтесь дома, иначе мы вас оштрафуем. А если выйдете на улицу без маски и перчаток, то мы вас оштрафуем. Но где купить это обмундирование мы вам не скажем, ибо нам план надо выполнять.

И в этом — соль наших отношений с государством.

Мы много слышим разговоров о том, что МСП это основа экономики.

Видимо, речь о какой-то другой экономике, но точно не нашей.

Люди, действующие из страха потерять то, что у них есть, стремятся к власти.

К безотговорочной власти.

В них нет любви.

Их жены и дети живут в других странах, где нет полицейских настроений против своих граждан.

Там основу экономики составляют люди, а у нас — нефть, бездушная чёрная нефть.

У нас даже есть целый национальный проект по поддержке МСП, который реализуется в интересах самих чиновников, чтобы двигаться за счёт отчетов о проделанной работе дальше вверх по карьерной лестнице.

И дело не в зарплате, которую им платят, а в ресурсах, доступ к которым даёт власть. Безраздельная, чёрствая власть без любви.

Не скажу, что отечественный бизнес платил много налогов, чтобы сейчас рассчитывать на многие миллионы поддержки. Но если попытаться ответить на вопрос «почему мы мало платим налогов», то окажется все очень просто: наши возможности зажаты тисками эффективной налоговой политики, проводимой в последние годы, целью которой было выжимать из предпринимателей все что положено по закону и подконтрольному суду, с одной стороны, и постоянно слабеющим конечным потребительским спросом, с другой стороны.

И не надо мне рассказывать о том, что предприниматели сами виноваты, что их прижала инспекция.

Я 23 года изо дня в день, 5 дней в неделю наблюдаю за бизнесом, строю схемы, веду учёт, провожу семинары.

Сама налоговая система не эффективна. Эффективно налажена только система сбора.

НДС с услуг, себестоимость которых состоит из зарплаты и больших налогов с неё, должен быть отменён. При входящем НДС с пониженной ставкой, исходящий должен быть таким же, а не в 2 раза больше.

Сам НДС должен быть не налогом с продаж, где наценка и косвенные расходы порой ниже самой ставки налога, а налогом на эффективность бизнеса, на реальную добавленную стоимость, а не источником наполнения бюджета.

Сейчас НДС как телёнок в стойле: наше дело телячье — обкакался и стой, а дальше хоть не рассветай.

Эффективность налоговых инспекторов измеряется не количеством и динамикой роста градообразующих предприятий в подопечной инспекции, а количеством литров надоенных налогов.

И ему, инспектору или начальнику, все равно, будет ли жить завод после того, как из него выжмут 40 млн за последние три года. Ему главное — отчитаться перед боссом, что деньги перечислены в бюджет. И гори все потом ясным пламенем.

Здесь и сейчас 40 млн в бюджете и то, что завод завтра закроется, их не тревожит, ибо завтра по их мнению придёт другой жулик, который будет наличить, покупать «бумажный НДС», оптимизировать прибыль.

Эта игра в кошки-мышки будет бесконечной до той поры, пока те, кто стремится к власти, сначала не сядет за университетскую скамью и не изучит законы экономики, а затем, без помощи административного ресурса сам сделает бизнес, с нуля, без связей, без льготных денег друга-банкира, с первого дня создания фирмы начнёт выплачивать среднюю по региону зарплату, будет отвечать на требования, запросы, опросы, допросы из ИФНС, будет четко соблюдать график выплаты зарплаты, входит в банк и на общих основаниях пройдёт все круги ада, чтобы получить отказ в выдаче кредита, продаст часть бизнеса инвестору, который потом его кинет на пару десятков миллионов, потом он начнёт все с начала, ещё через год к нему придёт ОБЭП в поисках того, чего нет, потом из-за недоимки в 3002 рубля он не откроет депозит, потом будет пару месяцев разбираться с налоговой, откуда ноги растут, потом оформит разрешение на строительство, затем расскажет на комиссии в ИФНС о том, как искал поставщиков и почему не делал с ними селфи...

После этого можно идти в кресло. И руководить, направлять, писать меры поддержки.

А пока этого не случилось, мы имеем то, что имеем:

1. Населению рассказывают о том, что можно получить кредитные каникулы. Но банкам дана полная свобода действий с намёком на то, что им дозволено саботировать госпрограмму, ибо им субсидируют лишь 4% от объёма каникулярной суммы. Никто ничего прощать не намерен. Если ты не сдох сразу, то вот тебе шанс сдохнуть через 4 или 6 месяцев, только справку не забудь принести о том, что у тебя коронавирус.

2. МСП не нуждается в масштабной поддержке государства, ибо государство — это не деньги налогоплательщиков, а деньги небольшого количества людей, распоряжающихся ими на своё усмотрение. Иначе чем объяснить глобальное обордюривание столицы и других городов? Мы платим налоги, а нам под ноги кладут брусчатку, по которой ходить не удобно, и которая рассыпается после первых заморозков.

3. Чиновники одной рукой пишут постановления о мерах поддержки, а другой указывают недоросшим пока до большого кресла своим подчинённым, на какую кнопку жать, чтобы количество реальных субъектов поддержки снизить до минимума. Поэтому каждый третий вдруг выясняет, что его компании вдруг не оказалось в реестре МСП. Ну, ничего страшного, к 8 августа обновят реестр и, может быть, вы там окажетесь.

Вообще раздавать деньги людям это не лучшая затея. Они могут остаться дома и не захотят выходить из дома и после снятия карантинных мер. А кто тогда будет работать? И с чего бы они все пашут, не покладая рук, а остальные получат по 100 долларов на счёт, при этом ничего полезного не делая? Это ж сколько можно бордюра купить или метров мостов переложить или освоить на создании цифрового государства ...

Есть ли вообще честные люди, которые способны за зарплату в 300-500 тысяч в месяц сделать то, что станет полезно для общества, для людей? И те, кто не побоится создать условия для жизни свободных самодостаточных людей?

Где эти люди?

Кто они?

Чем заняты сейчас?

Или за эти деньги можно сделать только приложение на городском портале для подтверждения пропусков, да такое, чтобы к регистрации на нем приложилось 12 страниц инструкции и никак не меньше?