Новые меры поддержки малого бизнеса. Президент высказался, ждем законов от Правительства

Меры поддержки самозанятых и индивидуальных предпринимателей (по материалам обращения Президента 11 мая 2020 года)

1. Самозанятым будет в полном объеме возвращен налог, уплаченный ими в 2019 году.

Интересно, сможет ли Правительство сделать это автоматически или потребуется применение заявительного порядка да еще через ЭЦП?

2. Налоговый капитал в размере 1 МРОТ будет предоставлен всем самозанятым. Цель — сохранение доходов и проведение налоговых платежей без отвлечения собственных средств.

Видимо, здесь без заявления мы тоже не обойдемся и подавать его надо будет через ЭЦП. Тем самым можно будет сократить количество получивших капитал ввиду низкой осведомленности.

3. Индивидуальным предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях, будет предоставлен налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов.

Напомню, что размер страховых взносов в фиксированном размере (те, что ИП платит за себя) не зависит от суммы полученного дохода за год и составляет 40 874 рублей за 2020 год. Видимо, предприниматели будут уплачивать не 40874, а на 12130 рублей меньше. Либо сначала все заплатят по сроку до 31 декабря 20202 года, а потом, в 2021 году, будет предоставлен налоговый вычет.Ну и какова вероятность, что не включат отсутствие недоимки в сумме 3 000 рублей на 1 марта?

4. Платежи по налогам и страховым взносам за 2й квартал 2020 года будут списаны (кроме НДС). Льгота распространяется на предпринимателей, занятых в пострадавших отраслях.

Снова интересно: в пострадавших отраслях (например, рестораны, фотографы, салоны красоты и косметологии, технический продакшн и организация развлекательных мероприятий) выручки нет с конца марта. То есть списываются страховые взносы за себя и за работников, а НДФЛ с выплат сотрудникам остается. УСН 6% и 15% будет списан тем, кто пострадал, но не очень, то есть осталась какая-то выручка. Основное списание, по-видимому, придется на тех, кто применяет ЕНВД и ПСН.

Хотело бы поскорее узнать, как будет выглядеть списание у упрощенцев, которые не подают декларации. Просто не платить авансовые платежи за 2й квартал? И спишут ли, если есть недоимка по другим налогам на 1 марта? или на 1 января? или на какую другую дату?

Ждем постановления правительства.