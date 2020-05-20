Как теория про объявление нерабочих дней за счет работодателя разошлась с практикой. И про удивление министра труда

Глава Минтруда Антон Котяков:

«Если граждане захотели получить свои ресурсы сейчас, значит есть определённый элемент неопределённости и этот элемент неопределённости может быть обусловлен как инфляционными ожиданиями, так и возможностью, условно, невыплат».

«12-го числа было порядка 40 тысяч обращений в минуту на сайт для получения этих выплат. Конечно, мы, честно скажу, с коллегами не ожидали такой востребованности этой меры».

Иллюзия того, что распоряжения Президента неукоснительно выполняются, рассыпалась на глазах чиновника из Минтруда.

Микро и малый бизнес платит зарплату из текущих поступлений на счета своих компаний, а не из заначек, лежащих штабелями в пятой по счету квартире, принадлежащей по бумагам тёще.

Средний бизнес остановился, крупные предприятия ужали выплаты, в том числе за счет снижения фактической выплаты, которая обычно состоит из двух частей — небольшого оклада и стимулирующих выплат, которыми «двигают» общий фонд оплаты труда в случае наступления форс-мажора.

Поэтому количество людей, де-юре работающих, а по факту не получающих зарплату или получающих, но сильно меньше чем надо для того, чтобы жить, приводит в изумление целого министра.

(с использованием материалов интервью А.Котякова телеведущему В. Познеру 18 мая 2020 года, первый канал)