Бизнес будет жить! Вопреки попыткам задушить его

Они пытаются похоронить нас, но они не знают, что мы — семена.

Для меня Предпринимательство — это Жизнь, Свобода и Ответственность, и на мою Жизнь и Свободу сейчас посягнули, а сопротивляться этому я могу через свое дело. Через то, чем занимаюсь, чем живу, чем дышу, чем зарабатываю на жизнь, что даю людям.

Еще в конце прошлого года мы говорили о том, что жизнь предпринимателей сложна и надо что-то менять. Нужны кредиты доступные по факту, а не на бумаге, нужны кредитные каникулы для стартапов, нужны изменения в 115-ФЗ.

Сейчас, весной 2020 года, мы говорим уже о том, что предпринимательству просто надо выжить, запуститься после коронавируса, и никто пока не знает, как это сделать. Точнее, мы знаем, но для того, чтобы реализовать это знание, государству нужна воля и признание важности предпринимательства, его роли в нашем будущем, будущем наших детей, экономики страны.

А пока мы каждый день сталкиваемся с беспощадной системой, которая выдавливает из предпринимателей соки, невзирая на особенности ведения бизнеса в текущей ситуации, когда потребительский спрос падает, маржа уменьшается, выручка становится меньше с каждым днем.

Тот, кто начинает свой бизнес, должен знать о том, что:

1) за 5 копеек неизвестно откуда всплывшего долга могут лишить возможности получать пассивный доход или получить долгожданный кредит,

2) под видом борьбы с терроризмом кто-то получает космические комиссии за перевод средств со счёта на счёт, а потом рассказывает тебе, что это вынужденная мера и так велит делать мегарегулятор,

3) чтобы фирму зарегистрировать по реальному адресу надо дать взятку в налоговую инспекцию, а потом поставить караульного на почте, чтобы ловить каждое письмо, пришедшее из ИФНС,

4) негласный запрет на регистрацию юрлица иногородним,

5) твоя фирма может попасть в чёрный, серый, жёлтый список и тебе никто не скажет «почему» и тогда не быть тебе участником в тендерах и конкурсах, хотя и там кругом взятки и откаты,

6) 115-ФЗ стал уже страшнее ОБЭП и выездной проверки,

7) угрожают выездной проверкой если будешь платить меньше чем ... ,

8 ) ты должен ответить или отправить бумажку не позднее чем, иначе штраф будет соизмеримым с доходом за месяц, а если в ФНС сбой ПО, то это норма,

9) если не платишь налогов больше чем 1,5%, то счёт заблокируют,

10) банк всегда прав и он на коне, а тебе лишь на время позволяют пользоваться твоими же деньгами,

11) валютный контроль таков, что тебе не бизнес развивать, а сидеть на телефоне с сотрудником банка 24/7, иначе оштрафуют на 100% суммы сделки,

12) ты отвечаешь за действия своих поставщиков и тебя за них окрасят в жёлтый цвет, вызовут на ковёр, день постоишь в очереди, потом мымра будет тебя жизни учить, а за спиной, сложив руки на мясистой груди, будут стоять для полицейских в штатском, а ты потом ******* дерьмом придёшь домой и будешь рассказывать жене о том, как прекрасно прошёл день.

Заниматься бизнесом в нашей стране это как шагать над пропастью без страховки.

Что заставляет нас это делать?

Интерес?

Жажда нового? Прибыль? Азарт? Вдохновение?

Желание созидать?

Желание стать известным?

Потребность быть нужным и полезным?

Да, всё это необходимо тому, кто хочет ступить на путь предпринимательства.

А лозунги, которым увесили столицу в конце осени и зимой, они нужны для самого государства, чтобы поставить галочку напротив столбца «поддержка МСП» и освоить бюджет. Никто не пойдет делать бизнес только потому, что на ТТК висит плакат «Предпринимай».

Мы делаем бизнес не потому, что нас кто-то призывает к этому, а потому, что мы сами этого хотим. Мы хотим пощекотать свои нервы, попробовать одно направление, подтянуть другое, создать бизнес с партнером, потом разгругаться с ним в дым и вдруг узнать о существовании института корпоративных договоров и снова в партнерстве с кем-то создавать новый бизнес.

Предпринимательство — это зов души, это потребность делать что-то вопреки. Это — вызов.

Мы хотим создавать свое дело даже после того, как потеряли всё в результате своих ошибок или рейдерского захвата.

На нас наезжают внутренние и фискальные органы, забирают всё, но мы снова начинаем предпринимать.

Почему? Потому что хотим зависеть от себя, от своих усилий, от своих желаний, от своих ошибок.

Потому что если винить в том, что сегодня доход маленький, то только потому, что сам виноват.

Жить и действовать в таком беспределе крайне сложно. А к нам еще коронавирус пришел. Со своими ограничениями, со своими правилами игры, устанавливаемыми теми, кому дано право исполнять общую волю людей.

Иногда опускаются руки.

НДС, соцналоги, откаты, налог на прибыль, штрафы за пук и чих, разрешения, уведомления, РПН, СЭС, РФМ, ФМС, ГИТ, Прокуратура, ОБЭП и прочие органы, призванные помогать, нависают как коршуны и ждут момента, когда ты, Предприниматель, оступишься.

А ты все равно делаешь своё дело.

Ибо не ждёшь пенсии, не ждёшь пособия, не ждёшь помощи.

Ты помогаешь себе сам и создаёшь чуть-чуть рабочих мест, чтобы у 5-10 или 100 человек, хотящих как ты, но боящихся, стали причастными к твоему успеху.

Нам ставят палки в колеса, кто-то не хочет, чтобы те, кто делает бизнес сейчас, делал его завтра.

Они пытаются похоронить нас, но они не знают, что мы — семена.

С Днём Предпринимателя, коллеги!