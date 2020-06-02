Обзор поправок в основной закон

Конституция это тоже закон. Точнее — основной закон, поэтому планируемые законодателем поправки к нему могут быть полезны для принятия стратегических решений, в том числе предпринимателям.

Представляю обзор изменений, за или против которых нам предлагается голосовать в ближайшее время.

Проект изменений на 68 листах, но я попыталась деликатно сократить, не умаляя смысл важного.

1. На территории страны могут быть созданы федеральные территории с организацией на них публичной власти.

2. Запрещаются призывы к отчуждению части территории страны.

3. Российская Федерации является правопреемником СССР как на своей территории, так и в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов СССР за пределами территории России.

4. Россия признает исторически сложившееся государственное единство, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.

5. Не допускается умаление значения подвига народа при защите Отечества.

6. Важнейшим приоритетом государственной политики являются дети. При этом государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.

7. В случае, если дети остались без попечения, государство берет на себя обязанности родителей в отношении таких детей.

8. Государственным языком на всей территории страны является русский язык.

9. Культура поддерживается и охраняется государством.

10. Россия гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами.

11. Столицей является город Москва. Однако местом пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город.

12. Денежной единицей является рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком. Введение и эмиссия других денег в не допускаются.

13. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

14. Индексация пенсий не реже одного раза в год.

15. Создаются условия экономического роста страны, повышении доверия между государством и гражданами.

16. Высшим должностным лицом субъекта страны или руководителем госоргана может быть гражданин РФ, достигший 30 лет, постоянно проживающий в стране, не имеющий гражданства иностранного государства либо ВНЖ или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Запрещается открывать и иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории страны. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к высшему должностному лицу субъекта (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта).

17. Президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, избирается на шесть лет гражданами на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

18. Кандидат в президенты должен быть не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо ВНЖ или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

19. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента более двух сроков.

20. Ограничение сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента, не исключает для него возможность занимать эту должность после того, как будут приняты поправки в основной закон.

21. Президенту добавляются полномочия по формированию Правительства и иных органов.

22. После прекращения полномочий Президента в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочного прекращения полномочий в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия, обладает неприкосновенностью. Иные гарантии устанавливаются законом.

23. Президент может быть отрешен от должности и лишен неприкосновенности Советом Федерации только на основании обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. Обвинение выдвигается Государственной Думой и подтверждается Верховным Судом.

24. Представителями в Совете Федерации, которые осуществляют полномочия сенаторов пожизненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, а по общему правилу представители в Совете Федерации назначаются сроком на 6 лет.

25. Сенаторы и депутаты Государственной Думы обладают неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.

26. Совет Федерации и Государственная Дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию этих органов и должностных лиц.

27. Право законодательной инициативы принадлежит:

а) Президенту,

б) Совету Федерации,

в) сенаторам Российской Федерации,

г) депутатам Государственной Думы,

д) Правительству Российской Федерации,

е) законодательным (представительным) органам субъектов Российской Федерации,

ж) Конституционному Суду Российской Федерации по вопросам его ведения,

з) Верховному Суду Российской Федерации по вопросам его ведения.

28. Совместное собрание палат только для заслушивания Президента.

29. Председатель Правительства несет персональную ответственность перед Президентом за осуществление возложенных на Правительство полномочий.

30. Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, содействует развитию промышленности, поддержке волонтеров и защите экологии.

31. Ужесточаются требования к прокурорам и судьям, Генеральный прокурор может сниматься с должности президентом РФ.

32. Общенародное голосование не может состояться ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования указа Президента о его назначении.

Если днем общероссийского голосования определен рабочий день, то он является нерабочим днем. Такой день приравнивается к нерабочим (праздничным) дням.

В голосовании принимают участие граждане, достигшие 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Голосование тайное, свободное и добровольное.

33. Усилены полномочия Госсовета, главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются президентом и Советом Федерации, а Совет Федерации сможет снимать с должности судей.

34. Местное самоуправление подчиняется Федеральным законам, а Государственная Дума будет утверждать председателя правительства.

35. Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать население медицинской помощью.

Напомню, что 21 января 2020 года Президент внес на рассмотрение в Госдуму законопроект № 885214–7 о внесении поправок в Конституцию.

Предложенные изменения статей закона страны прошли рассмотрение в Государственной Думе и Совете Федерации, 14 марта 2020 года подписан закон № 1—ФКЗ о поправке, последняя редакция Конституции прошла проверку в Конституционном суде.

Итоговый список поправок будет направлен на всенародное голосование.