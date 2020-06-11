Клерк.Ру
Наталья Горячая

Если вы претендуете на субсидию в 12 130, проверьте состояние своих расчетов с бюджетом

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В Постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 за № 576 одним из условий предоставления субсидии субъектам МСП, ведущим деятельность в особо пострадавших отраслях, является отсутствие по состоянию на 1 марта 2020 года недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающей 3 тыс. рублей.

Эта сумма рассчитывается путем сложения всех имеющихся недоимок по налогам и страховым взносам, но без учета пеней, штрафов, процентов.

Однако при принятии решения о выдаче субсидии налоговые органы учитывают сведения о погашении недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., имеющейся у инспекторов на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.

Если вы не согласны с тем, что у вас есть непогашенные «хвосты», то вы можете:

1) проверить состояние своих расчетов с бюджетом в сервисе «Личный кабинет юридического лица (ИП)» или запросить справку о состоянии взаиморасчетов через ТКС, используемую для сдачи отчетности;

2) по результатам проверки данных, полученных в справке, обратиться в налоговый орган с указанием причин несогласия и просьбой урегулировать задолженность;

3) запросить справку повторно;

4) обратиться в ИФНС с заявлением о выдаче субсидии.

Напомню, что до 1 июля вы можете подать заявление на выдачу субсидии 12 130 за апрель и май.

 

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Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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