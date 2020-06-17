Перечень признаков дробления бизнеса

Вот вам список фактов, на основании которых фискалы делают вывод о том, что фактически бизнес ведется одним субъектом предпринимательской деятельности.

А в конце этого списка написала о том, что будет...

1. Компании осуществляют одинаковые виды деятельности.

2. Компании расположены по одному адресу.

3. У компаний единая бухгалтерская, юридическая, кадровая службы, где хранятся все трудовые книжки, бухгалтерские документы.

4. У компаний единый управляющий состав — один ген.директор, один бухгалтер, один на всех инженер или фин.директор/коммерческий директор.

5. Один на всех IP-адрес, с которого отправляются платежи и отчетность.

6. Расчетные счета открыты в одном банке.

7. Доверенные лица, главный бухгалтер, фин.директор — одни и те же лица во всех компаниях.

8. Часть работников трудоустроены во всех компаниях одновременно, выполняют одинаковые трудовые функции.

9. У компании одинаковые поставщики.

10. Один склад на всех, один магазин на всех.

11. Зарплата выдается в одном месте централизованно.

12. Платежи, проводимые внутри группы компаний, не подтверждаются реальным выполнением работ/оказанием услуг/движением товаров.

Собственно, каждый из вас может продолжить сам этот список.

Теперь о том, что будет:

Если все или большая часть признаков, указанных выше, будут выявлены в ходе проверки головной компании, применяющей общую систему налогообложения, то та компания, которая была создана в целях дробления бизнеса и оптимизации налогообложения через использование упрощенной (или иного спецрежима) системы налогообложения, будет признана структурой, не имеющей под собой никакой деловой цели и ее выручка с расходами будут пересчитаны как будто эту деятельность осуществляла проверяемая компания (та, что на ОСН).

Налоговики посчитают, что бизнес находится фактически в одних руках, никакого изменения в структуре хозяйственной деятельности компании после регистрации новой компании не произошло и вынесет решение о том, что компания, применяющая УСН, была создана только с одной целью — сэкономить. Сэкономить не на расходах, а на налогах.

Действительно, просматривая схемы, используемые предпринимателями, мне порой кажется, что руководители и владельцы компаний живут в каком-то своем мире, в котором нет места для налогов и учета.

Ощущение такое, что руководители не читают тематическую литературу, не общаются между собой, а их бухгалтеры только сводят дебет и кредит, не вмешиваясь и не интересуясь деятельностью компании, полагая, что такие схемы из 90-х будут жить вечно или именно их компании точно никогда не коснутся проблемы с налоговым органом.

И не говорите мне, что руководителю делать нечего кроме как сидеть и читать налоговый кодекс, гражданский кодекс, судебную практику.

Можно не читать.

Но тогда перед тем, как что-то делать, либо все же прочитать профильную литературу, либо найти того, что до него уже все давно прочитал и объяснит что к чему.