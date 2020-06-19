Оплата счета за маски и перчатки может вызвать у банка подозрения

Несмотря на затишье в деловом мире банки продолжали в период самоизоляции работать по ПОД/ФТ (115-ФЗ) и на днях мне пришлось участвовать в нескольких разборах полетов между клиентом и банками, в которых у них были открыты счета.

В связи с этим напомню, что в условиях пандемии и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг (РФМ) выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность:

— производство и оборот продукции медицинского назначения;

— создание и расширение инфраструктуры для охраны жизни и здоровья;

— господдержка бизнеса и населения;

— онлайн-платформы и услуги, связанные с пандемией;

— благотворительная деятельность;

— уклонение от уплаты налогов и вывод активов юридических лиц в целях последующего банкротства;

— снижение наличного оборота в отраслях повышенного спроса;

— сферы деятельности, связанные с оборотов драгметаллов и драгоценных камней, по причине роста их ликвидности.

Многие банки, не вникая в суть, блокируют операции по счетам своих клиентов, если встречают в назначении платежа указание на предметы медицинского назначения, маски, перчатки, материалы для их производства, если основной вид экономической деятельности далек от торговли медицинскими товарами и (или) компания или ИП ранее не торговала такими изделиями и (или) не производила их.

Все это для нас, предпринимателей, означает, что бдительность терять нельзя и перед тем, как начинать новое направление деятельности или осуществлять нетипичную операцию в банке, где у вас давно (и тем более недавно) открыт расчетный счет, надо обязательно проконсультироваться с представителем банка на предмет возможных рисков, предупредить банк о том, что вы планируете нетипичную для бизнеса операцию.

Такой может быть, например: оплата за маски и перчатки для персонала или для передачи в больницу, предоставление крупного займа, возврат крупной суммы займа, выплата аванса новому поставщику или прием большой суммы денег (больше чем это у вас бывает обычно) от покупателя, платеж за объект недвижимости и т.п.