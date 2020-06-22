Признаки дробления могут не иметь значения, если общая выручка компаний ниже лимита для УСН

Нахождение организаций по одному адресу, наличие общего сайта в Интернете и хранение в одном месте печатей нескольких организаций может быть объяснено наличием у них одних и тех же учредителей и руководителя, но не свидетельствует о получении налоговой выгоды.

Этот вывод может быть полезен для тех случаев, когда у двух организаций, применяющих ОСН и УСН соответственно, суммарная выручка и другие показатели ниже лимитов для применения УСН.

Суд расценит применение УСН правомерным и не найдет в этом схемы по дроблению бизнеса. (Постановление апелляционного суда от 29 января 2018 года по делу № А71-17006/2016).

Помните, мы как-то обсуждали вопрос о том, что компания на УСН по версии фискалов навлечет на себя выездную проверку, когда какой-то из критериев применения УСН будет приближен на 95 и более процентов?

Тогда получается, что компании, применяющие разные системы налогообложения, но не приближающиеся к лимиту выручки, могут спокойно существовать и налоговая инспекция не может наложить свою мохнатую лапу на их выручку.

Ведь есть уже практика отнесения всей выручки компании (или ИП) на УСН к выручке компании, находящейся на ОСНО.

В общем, ширится и размножается судебная практика, что дает нам, предпринимателям, тысячу поводов на подумать.

Перед тем, как строить модель бизнеса или корректировать ее в текущих условиях, уместно разложить все признаки, которые могут свидетельствовать о дроблении и после этого принимать решение, что делать дальше. Непростая задача, но мы обычно справляемся с ней.