ЕНВД для крупного бизнеса: владельцы КИК будут платить фиксированный налог

В последние несколько лет мы без устали говорим о том, что надо облегчать жизнь и деятельность компаний.
Ввиду того, что я пишу в основном для малого бизнеса, то и наваливаю на улучшение условий ведения бизнеса именно для них.
Но вот новость: Владельцы КИК будут платить фиксированный налог, а отчетность сдавать не будут. Что бы это значило?
Понятное дело, что КИКами владеют не так много владельцев малого и даже среднего бизнеса. КИК — это скорее про крупный бизнес.
Пока мы с вами бьемся над увеличением лимита выручки для УСН, снижением НДС для производств, оптимизацией отчетности по зарплате, уменьшением форм отчетности, для крупного бизнеса подготовлен приятный подарок.
В одном из последних обращений президента было озвучено предложение: владельцам КИК платить фиксированный налог в 5 млн. рублей и освободить их от сдачи отчетности. И такую плюшку подарить бизнесу с 1 января 2021 года.
Считается, что такая мера упростит жизнь российским налоговым резидентам, которые владеют зарубежными активами.
Напомню, что такое КИК: контролируемая иностранная компания. Это иностранная компания, определённая часть акций которой принадлежит налоговым резидентам данной страны.
В нашей стране для целей налогообложения прибыли контролируемой считается иностранная организация, которая не признается налоговым резидентом РФ и контролирующим лицом которой являются юридическое и (или) физическое лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ.
Уплаченные налоги в иностранном государстве учитываются при определении налоговых обязательств в России, хотя налоги уплачиваются и здесь тоже.
Прибыль КИК освобождается от налогообложения на территории РФ, если КИК является резидентом страны, с которой у нашей страны заключен договор об избежании двойного налогообложения. Сейчас Россия активно пересматривает соглашения об избежании двойного налогообложения.
Это коротко про КИК.
А теперь про то, зачем устанавливать своеобразный ЕНВД для КИК.
Если у вас компания генерит выручку 5-10 миллионов в год, то создание КИК вас вряд ли заинтересует.
Кто и зачем создает КИК?
Если КИК создана в низконалоговой юрисдикции, то туда удобно перебросить активы, которые в отечестве могут быть изъяты по разным основаниям. Часть бизнеса можно перенести туда же. И тогда часть налогов будет платиться там, а часть будет уплачиваться в РФ, даже если между странами есть ДоИДН.
Сейчас КИК платит налог в РФ в случае, если прибыль превышает 10 млн рублей в год. Ставка налогообложения составляет 13% для физлиц и 20% для юрлиц.
Замена сложной схемы налогообложения доходов КИК на фиксированный налог в размере 5 млн. рублей интересна, понятное дело, не всем, а тем, у кого годовой доход составляет более 40 млн. рублей (для физлиц) и 25 млн. руб в год для юрлиц.
Согласитесь, что таким доходом мало кто из МСП может похвалиться, а крупному бизнесу это будет хорошим подарком в условиях коронакризиса.
Крупный бизнес кричит из всех утюгов о том, что малышня дробится за счет ЕНВД и его, ЕНВД, надо срочно отменять, иначе казна недополучит кучу денег. При этом им самим облегчают жизнь, упрощают налогообложение и избавляют от сложной отчетности.