ЕНВД для крупного бизнеса: владельцы КИК будут платить фиксированный налог

В последние несколько лет мы без устали говорим о том, что надо облегчать жизнь и деятельность компаний.

Ввиду того, что я пишу в основном для малого бизнеса, то и наваливаю на улучшение условий ведения бизнеса именно для них.

Но вот новость: Владельцы КИК будут платить фиксированный налог, а отчетность сдавать не будут. Что бы это значило?

Понятное дело, что КИКами владеют не так много владельцев малого и даже среднего бизнеса. КИК — это скорее про крупный бизнес.

Пока мы с вами бьемся над увеличением лимита выручки для УСН, снижением НДС для производств, оптимизацией отчетности по зарплате, уменьшением форм отчетности, для крупного бизнеса подготовлен приятный подарок.

В одном из последних обращений президента было озвучено предложение: владельцам КИК платить фиксированный налог в 5 млн. рублей и освободить их от сдачи отчетности. И такую плюшку подарить бизнесу с 1 января 2021 года.

Считается, что такая мера упростит жизнь российским налоговым резидентам, которые владеют зарубежными активами.

Напомню, что такое КИК: контролируемая иностранная компания. Это иностранная компания, определённая часть акций которой принадлежит налоговым резидентам данной страны.

В нашей стране для целей налогообложения прибыли контролируемой считается иностранная организация, которая не признается налоговым резидентом РФ и контролирующим лицом которой являются юридическое и (или) физическое лица, признаваемые налоговыми резидентами РФ.

Уплаченные налоги в иностранном государстве учитываются при определении налоговых обязательств в России, хотя налоги уплачиваются и здесь тоже.

Прибыль КИК освобождается от налогообложения на территории РФ, если КИК является резидентом страны, с которой у нашей страны заключен договор об избежании двойного налогообложения. Сейчас Россия активно пересматривает соглашения об избежании двойного налогообложения.

Это коротко про КИК.

А теперь про то, зачем устанавливать своеобразный ЕНВД для КИК.

Если у вас компания генерит выручку 5-10 миллионов в год, то создание КИК вас вряд ли заинтересует.

Кто и зачем создает КИК?

Если КИК создана в низконалоговой юрисдикции, то туда удобно перебросить активы, которые в отечестве могут быть изъяты по разным основаниям. Часть бизнеса можно перенести туда же. И тогда часть налогов будет платиться там, а часть будет уплачиваться в РФ, даже если между странами есть ДоИДН.

Сейчас КИК платит налог в РФ в случае, если прибыль превышает 10 млн рублей в год. Ставка налогообложения составляет 13% для физлиц и 20% для юрлиц.

Замена сложной схемы налогообложения доходов КИК на фиксированный налог в размере 5 млн. рублей интересна, понятное дело, не всем, а тем, у кого годовой доход составляет более 40 млн. рублей (для физлиц) и 25 млн. руб в год для юрлиц.

Согласитесь, что таким доходом мало кто из МСП может похвалиться, а крупному бизнесу это будет хорошим подарком в условиях коронакризиса.

Крупный бизнес кричит из всех утюгов о том, что малышня дробится за счет ЕНВД и его, ЕНВД, надо срочно отменять, иначе казна недополучит кучу денег. При этом им самим облегчают жизнь, упрощают налогообложение и избавляют от сложной отчетности.