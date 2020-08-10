Как поменять участников в ООО

Вопрос, который мне задают несколько раз в неделю : хотим поменять участников ООО. Что делать?

Есть два варианта решения поставленной задачи:

1) договор купли-продажи доли (части доли) третьему лицу и/или участнику,

2) выход участника из общества с последующим распределением доли выбывшего участника между оставшимися участниками или продажа доли третьим лицам.

В чем разница?

1. Договор купли-продажи доли

1.1. Сделка заверяется у нотариуса.

1.2. Заявителем при подаче документов на регистрацию в ИФНС является нотариус и у него же вы забираете выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую, что изменения в ЕГРЮЛ внесены.

1.3. Вы платите пошлину нотариусу и ему же за техническую работу. Если участниками сделки являются два физических лица, то расходы на оформление составят 15-20 тыс. руб.

1.4. Продавец доли отчитается перед налоговой инспекцией о продаже доли и заплатит налог с разницы (если таковая будет) между номинальной стоимостью доли и реальной стоимостью доли, которую он продает (если в договоре будет указана стоимость, отличающаяся от номинала).

1.5. Процедура длится 5 рабочих дней и укладывается в один этап.

2. Выход участника из общества с последующим распределением доли вышедшего участника между оставшимися участниками или продажа доли третьим лицам

2.1. Заявление о выходе участника оформляется у нотариуса.

2.2. Подавать документы в ИФНС вы будете сами (если не заплатите отдельно за эту услугу нотариусу — 5-8 тыс. руб.).

2.3. Вы заплатите пошлину нотариусу только за заверение подписи на заявлении о выходе.

2.4. Вышедший из общества участник отчитается о своих доходах перед ИФНС и уплатит НДФЛ, если получил при выходе из общества действительную стоимость своей доли.

2.5. Процедура раскладывается на этапы: регистрация выхода участника и регистрация продажи /распределения доли выбывшего участника, то есть ходить к нотариусу и в ИФНС надо будет три раза: вошёл, вышел, распределил.

Оба варианта предполагают наличие двух важных условий: уставный капитал должен быть оплачен и письменное согласие супруга продавца (выходящего) на сделку.