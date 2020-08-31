Как сохранить счет свободным от блокировок по инициативе банка

115-ФЗ сидит у предпринимателей и руководителей где-то между печенкой и кишками.

Государство не находит рычагов воздействия на бизнес с целью вытащить его из тени, поэтому пользуется тем, что у банков есть природный страх потерять лицензию и через банки изощренно, методично и безжалостно расправляется с теми, кто выплачивает серые (черные) зарплаты, платит взятки, «домашние задания», подменяет выплаты дивидендов более дешевыми способами вывода денежных средств со счетов компании.

Мы все под колпаком.

Государство не делает ничего, чтобы бизнесу было выгодно работать в белую.

Оно заставляет выходить из тени, создавая списки по 550-п, наделяя компании, ИП и физиков разноцветными значками, которые никому не понятно по каким параметрам определяются и как и сколько времени может уйти для того, чтобы перекраситься из красного в зеленый цвет.

В глазах банков, а через них — государства мы выглядим примерно так:

каждый, открывший счет — подозреваемый в отмывании и/или терроризме;

каждый, оплативший счет — пособник обнальщика;

каждый, открывший компанию — уклоняющийся от налогов;

каждый, заключивший договор — создатель схемы по уходу от уплаты налогов;

каждый, мечтающий о большом бизнесе — потенциальная жертва недружественного захвата;

каждый, кто пытается открыть фирму в другом регионе — потенциальный обнальщик или «олень», которого привели на коротком поводке в налоговую инспекцию за 5000 рублей гонорара.

Глядя на то, как мастерски банки и сама ИФНС через нехитрые инструменты признания недействующими или представившими недостоверные сведения справляются с уменьшением количества юридических лиц и ИП, значащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, я снова и снова хочу обратить внимание на факторы, с помощью которых вы можете самостоятельно определить, находитесь ли вы как клиент банка в зоне риска:

Налоговая нагрузка

Если вы платите налогов меньше чем 0.9% от оборота по счету, то ваш банк скорее всего предложит покинуть его стены и поискать другой банк, где вы некоторое время сможете работать в такой зоне риска.

Некоторые банки предлагают этот порог приподнять до 1.2-1.5%, чтобы уж прям так откровенно не светиться перед ЦБ как рьяно выполняющий требования мегарегулятора.

Цвет покупателя или поставщика

Если вы платите поставщику или получаете от покупателя, окрашенного «красным», то банк незамедлит вас попросить покинуть ряды его клиентов. Ему не понравится не только регулярность появления «красных» контрагентов. Ему будет достаточно одного такого, чтобы его алгоритм сработал, счет был блокирован и комплаенс запросила у вас ворох документов, подтверждающих, что вы реально заключили живую сделку с партером.

Некоторые банки отправляют запрос на представление документов по сделке для того, чтобы убедиться в том, что вы допустили ошибку, но она для банка не фатальная и вы сможете продолжить работу, если дадите обещание больше «красным» не платить. Некоторые банки берут у вас документы лишь для того, чтобы положить в папку и отчитаться перед ЦБ.

Конечно, есть и другие факторы, по совокупности которых банк принимает решение продолжать работать с вами или нет.

Однако эти два — ключевые (это мой личный взгляд, а не мнение ЦБ или МарьИванны, на которое я ссылаюсь).

Обратите на них внимание.

А далее сделайте следующее:

обеспечьте наличие какого-либо из платных или бесплатных инструментов анализа цветовой принадлежности партнеров;

попросите бухгалтера посчитать вашу налоговую нагрузку, сравните его с методическими рекомендациями ЦБ или рекомендациями вашего банка;

собирайте досье на партнеров.

Учтите, что сбор устава, свидетельства, копии приказа о вступлении в должность руководителя — это уже прошлый век. Ищите и копите доказательства того, что товар реально поставлен, с директором встречались, менеджера зовут Вася Петров и его телефон такой-то, включите в договор ссылку на сайт, адреса электронной почты, сохраняйте переписку по поводу цены, условий поставки, отсрочки и прочего, что является неотъемлемой частью современной деловой жизни и отношений.

Если самому сложно сделать анализ, если есть сомнения, помните, что у вас есть я.

Оставляйте контакты, формулируйте вашу ситуацию, описывайте проблему, озвучивайте сомнения и совместными усилиями их разрешим.