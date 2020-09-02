Федеральное имущество потеряно, компании есть, но их нет, массовые директора и много чего еще интересного

Глядя на новостные ленты последних нескольких дней, озадачилась прочесть бюллетень Счетной палаты РФ «Управление федеральным имуществом».

Этот документ будет веселее, чем Налоговый кодекс и разъяснения к нему, причем во многих смыслах.

Мало того, что читать бюллетень легче, так еще и заключения, которые там проскакивают, наводят на размышления о высоком, дальнем, незыблемом и почти вечном... в общем, долой лирику, давайте читать вместе.

1. Согласно сведениям реестра федерального имущества, в стране более 1 000 обществ с госучастием (АО) и 700 ФГУП, однако достоверно определить количество таких организаций не удалось — информация из официальных источников разнится.

Да-да, прямо так и написано.

И это — в XXI веке, когда М. Мишустин, будучи еще главой ФНС, отчитывался перед первыми лицами о том, что всё, что надо — оцифровано, всё, что важно — зарегламентировано и вообще, администрирование процессов наблюдения за налогоплательщиками у нас на высшем уровне. Аж иностранные гости до пандемии к нам в очередь на мастер-классы выстраивались. А теперь выясняется, что посчитать ГУПы не представляется возможным. Вот фантастика-то!

2. При отсутствии полной и достоверной информации ставятся цели и задачи, делаются выводы, принимаются управленческие решения, рассчитываются доходы федерального бюджета. 97 % соответствующих доходов бюджета в целом обеспечивают лишь 20 АО. Закономерен вопрос, а что же другие и почему участие РФ в управлении активами не приносит доходов бюджету?

Уж да, не поспоришь...

3. По состоянию на конец 2019 г. деятельность 550 хозяйственных обществ с долей участия РФ менее 50 % была непрозрачна как для государства, так и для общества, а необходимость государственного участия в них не оценена.

4. Выявлено участие одних и тех же лиц в управлении компаниями в качестве представителей государства. Некоторые «мультиуправленцы» представляют интересы государства одновременно в 20 и более обществах.

Какая неожиданность: не только в МСП есть массовые директора. Но и в госучреждениях, оказывается.

5. Минэкономразвития в свои отчеты для Правительства включает сведения только о деятельности 10 крупнейших АО. Это всего 1 % от их общего количества. В результате более 90 % АО находятся в «серой зоне» и их деятельность никак не анализируется.

Видимо, зона настолько серая, что зайти туда не представляется возможным.

6. Некоторые предприятия закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики: за Минобрнауки числятся 114 сельскохозяйственных предприятий. Капусту сажают для кабинетов биологии, не меньше.

7. 97 % совокупного размера дивидендов обеспечивают только 20 АО, то есть всего 2 % от их общего количества.

Свыше 500 компаний в 2017–2019 годах вообще не перечисляли дивиденды в доход бюджета.

8. Задолженность по перечислению прибыли в бюджет за три года выросла в 3,7 раза — с 192,5 млн рублей до 718,2 млн рублей.

9. Динамика выручки компаний — отрицательная.

10. Уровень вознаграждения топ-менеджерам устанавливается при отсутствии привязки к достигаемым экономическим показателям. Средняя заработная плата руководителя убыточного ФГУП «Ф» за 2017 год составила 405,9 тыс. рублей в месяц, что более чем в 2 раза превышает зарплату руководителя прибыльного ФГУП «Д» — 183,0 тыс. рублей.

Зарплата руководству существенно выше среднего уровня заработной платы коллектива. Обычно она кратна 8, а в некоторых ФГУПах она оказалась кратна 20-22.

11. АО надлежало увеличить долю закупок в электронной форме в общем ежегодном объеме открытых конкурентных закупок, а также разработать и реализовать программы партнерства с субъектами МСП.

Однако по факту рост был отрицательным: некоторые ГУПы показали 40-55 процентное снижение этого показателя вместо увеличения.

12. На 1 января 2020 года в бюджетной отчетности числились активы, включая недвижимость, земельные участки и движимое имущество, на общую сумму в 9,346 триллиона рублей, однако в реестре федерального имущества значилась собственность лишь на 2,652 триллиона рублей.

13. Документы средне- и долгосрочного планирования деятельности ФГУП и АО носят во многом формальный характер.

14. К определению доли чистой прибыли для перечисления в федеральный бюджет подходили формально — устанавливали в пределах минимального норматива, в ряде случаев при отсутствии оснований.

Можно продолжить перечислять, но желание почему-то пропало...