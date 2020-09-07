Что делать, чтобы как можно реже бывать в налоговой?

Не любите общаться с налоговиками? Потряхивает, когда вас вызывают на ковер? Раздражает, когда бухгалтер приносит требование на 3 листах?

Да, есть дела в бизнесе, которые мы не любим. Уплата налогов и визиты в ИФНС не по личной инициативе — это то, что нам не нравится больше всего.

А что делать, чтобы избежать или снизить до минимума общение с фискальными органами?

Это вам не ГИБДД, где достаточно на дороге соблюдать правила дорожного движения и тогда к вам никто не пристанет и не будет предлагать подышать в трубочку.

Здесь есть правила, установленные законом, а есть негласные правила, несоблюдение которых может привести вас одного в кабинет начальника какого-нибудь отдела ИФНС, а за его плечами будут стоять еще парочка плечистых джентльменов, скрестивших руки на груди.

Этих правил три.

Следите за чистотой своих поставщиков

Качество ваших поставщиков напрямую влияет на частоту ваших визитов в ИФНС на допрос по поводу того, сколько вам надо доплатить в бюджет НДС за того парня, т.е. за поставщика, который оказался не совсем чистым. И здесь не так важно знали ли вы о том, что поставщик нехороший или вы были в версии, что он чист как белый лист бумаги.

Чтобы избежать неприятных визитов и душещипательных разговоров с фискалами, за плечами которых иногда стоят люди в штатском, проверяйте ваших партнеров на предмет благонадежности:

есть ли у них мощности для производства, авто для перевозки, люди для выполнения работы (оказания услуги);

есть ли офис, склад, телефон для связи, электронная почта, сайт.

Кстати, про поставщиков: не только они должны быть чисты, но и покупатели, которые платят вам. Только этот вопрос уже больше про вашу банковскую безопасность чем налоговую. Дело в том, что в рамках ПОД/ФТ (115-ФЗ) банки анализируют ваших контрагентов и могут заблокировать операцию или несколько, если ваш покупатель (или поставщик) засветился в одном из списков ЦБ (по 550-П или 639-П).

Для проверки своих партнеров на чистоту используйте сервисы ИФНС или платные версии сервисов проверки контрагентов. Базовым сервисом для вас может быть вот этот: https://pb.nalog.ru/. Для более глубокого анализа используйте сведения об исполнительных производствах http://fssp.gov.ru/iss/ip и арбитражных делах: https://kad.arbitr.ru/.

Прячьте убытки

Убытки не любит никто: ни вы как собственник, ни сотрудники, не получающие вовремя зарплату, ни фискальные органы. У последних изжога на убытки в налоговом учете. То есть в бухгалтерском балансе рисуйте что угодно (ну, почти что угодно), а вот в декларации по налогу на прибыль или УСН 15% нарисуйте им прибыль хотя бы 2 рубля, иначе прилетит требование объяснить, откуда убытки у коммерческой организации, целью создания которой является извлечение прибыли.

Разговоры о том, что у нас в стране пандемия была или вы вложились в актив, не очень убедительны для фискалов, ибо они никогда бизнес не вели. У них есть указание не портить статистику «по больнице», поэтому будут настаивать на том, чтобы и у вас «была температура 36.6».

Следите за налоговой нагрузкой

Здесь речь идет и о зарплате и, как следствие, налогах с нее, и о сумме НДС, который вы уплачиваете в бюджет, и о налоге на прибыль. Важно не просто платить налоги с того, что получилось, а следить за тем, чтобы ваша налоговая нагрузка стыковалась с показателями, которые предлагает использовать как базовые сама налоговая инспекция.

ФНС разработала рекомендации для тех, кто не хочет получить требования и уведомления явиться в ИФНС на разбор налоговой нагрузки.