Изменение структуры управления компанией с генерального директора на управляющего - ИП: миф или реальность?

Закон об обществах с ограниченной ответственностью дает нам, предпринимателям, возможность осуществлять руководство деятельностью компании не только через генерального директора, но и через передачу функций управления на сторону, т.е. управляющему. Можно передать функции генерального директора либо индивидуальному предпринимателю, либо юридическому лицу.

Что дает предприятию перевод функций генерального директора на управляющего — ИП?

Вы экономите на зарплатных налогах.

Например, если вы положили оклад генеральному директору в размере 100 000 рублей в месяц, то из общей суммы начисленной зарплаты вы только 87 000 рублей выплатите директору, а оставшиеся 13 000 пойдут в бюджет страны в виде НДФЛ плюс страховые взносы, которые считаются по сложной ставке, но в общей сумме будут составлять 16 819.5 руб.

То есть для выплаты заработной платы Генеральному директору 100 000 рублей чистыми придется отдать в бюджет 3 639 15 421.8 = 19 060.8 рублей в виде страховых взносов и 14 942.5 рублей в виде НДФЛ.

ИТОГ — 34 003.3 рублей вы отдаете в виде налогов со ста тысяч рублей, выплаченных руководителю компании.

Если такое же вознаграждение — 100 000 рублей — получает индивидуальный предприниматель, то размер налогов (если ИП применяет самую выгодную систему налогообложения — УСНО 6%) составит 6 000 рублей и страховые взносы в ПФР в размере 40 874 руб, которые если уплачивать равными частями в течение года, то войдут в те же 6% налога, уплачиваемого в связи с применением этим ИП УСН 6%.

Из общей суммы дохода ИП надо будет еще уплатить 1% от выручки, превышающей 300 тыс. в год, однако и эту сумму можно включить в общий расчет 6% налоговой нагрузки, если уплачивать этот взнос равными частями в течение года.

Возможно, размер экономии на налоговых выплатах покажется не существенным (34 003.3-6 000= 28003.3 руб. в месяц), но если посчитать размер годовой экономии, то она составит более 300 тыс. рублей.

Вы повышаете уровень ответственности руководителя компании (если компанией руководит не сам собственник, а наемное лицо) за счет расширения ответственности.

Ведь гражданско-правовая ответственность намного шире материальной ответственности, предусмотренной трудовым законодательством.

По-моему, тот факт, что ИП отвечает всем своим личным имуществом перед кредиторами (а таковым может выступить и само ваше предприятие) является весомым аргументом в пользу выбора системы управления предприятием через управляющего.

Вы можете регулировать размер вознаграждения, санкций, премий и других условий работы управляющего по своему усмотрению, а не опираться на требования трудового законодательства, ибо оно стоит на страже интересов работников.

Однако помните, что использование схемы работы с ИП в качестве управляющего компанией лишь в целях ухода от налогов является рисковой затеей.

Чтобы избежать обвинения в уходе от налогов и переквалификации договора с ИП в трудовой, найдите деловую цель такого сотрудничества, опишите ее в договоре, избегайте мутных формулировок, указывающих на то, что ваши отношения это прикрытие ваших потребностей в кэше.

Весомым аргументом в пользу того, что вы не схематозничаете в выборе исполнителя по договору с управляющим, будет наличие у последнего:

профильного образования;

опыта, подтвержденного сертификатами, договорами, отзывами;

сайта, корпоративной почты, страниц в соцсетях;

сотрудников в штате (бухгалтеры, юристы, менеджеры по продажам и по закупкам).

Также не забывайте о том, что если ваше общество состоит из одного участника и он же является гендиректором, то не надо себя любимого переводить в статус ИП, чтобы заключить с собой договор на управление обществом.

Уши у этой схемы торчат как у зайца.

И не смейтесь, не говорите, что таких схематозников не бывает. Бывает, поверьте. И нередко.

Мы хотим, чтобы государство повернулось к нам лицом, внимательно относилось к нашим потребностям в части регулирования и администрирования бизнеса, однако сами порой роем себе такую яму, что из нее выбраться шансов нет никаких.

Давайте относиться к своему бизнесу бережно, не допускать откровенных ляпов и, если кроме как на экономии на налогах зарабатывать не получается в силу внешних обстоятельств, то экономьте аккуратно, применяйте схемы не в голом их виде. Помните про театр? Если уж играете в спектакль, то про костюмчики не забывайте...