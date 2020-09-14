Взял, не использовал, вернул. Выдать снова нельзя

Да, движение денег должно быть под контролем банка. А еще лучше, когда за одну и ту же операцию бизнес платит дважды. За воздух: взял деньги, не использовал, вернул в кассу, а взять их снова уже нельзя — надо положить их обратно на счет, снова снять, положить в кассу, потом из кассы выдать подотчет. В общем, туда-сюда-обратно, но бизнесу точно не очень приятно.

Своим письмом за № N 29-1-1-ОЭ/10561 от 9 июля 2020 г. ЦБ в лице департамента наличного денежного обращения и департамента национальной платежной системы объясняет, что делать, если подотчётник взял деньги из кассы, не потратил их, вернул обратно в кассу, а компания хочет их выдать снова подотчет.

Ссылаясь на пункт 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов», чиновники пишут, что есть возможность для участников наличных расчетов расходования из кассы наличных без предварительного зачисления на банковский счет в пределах установленных лимитов. Но при условии соблюдения определенных требований к целям расходования этих денежных средств.

Среди целей расходования предусматривается возможность выдачи наличных денег работникам:

под отчет;

в оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;

на выдачу займов микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом.

Наличные, сданные подотчетным лицом в кассу по ранее выданному ему авансу, по своему экономическому содержанию не подпадают под источники поступления наличных денег, из которых может осуществляться расходование, предусмотренные Указанием. Поэтому они подлежат сдаче на банковский счет.