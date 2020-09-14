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Наталья Горячая

Взял, не использовал, вернул. Выдать снова нельзя

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Да, движение денег должно быть под контролем банка. А еще лучше, когда за одну и ту же операцию бизнес платит дважды. За воздух: взял деньги, не использовал, вернул в кассу, а взять их снова уже нельзя — надо положить их обратно на счет, снова снять, положить в кассу, потом из кассы выдать подотчет. В общем, туда-сюда-обратно, но бизнесу точно не очень приятно.

Своим письмом за № N 29-1-1-ОЭ/10561 от 9 июля 2020 г. ЦБ в лице департамента наличного денежного обращения и департамента национальной платежной системы объясняет, что делать, если подотчётник взял деньги из кассы, не потратил их, вернул обратно в кассу, а компания хочет их выдать снова подотчет.

Ссылаясь на пункт 1 Указания Банка России от 09.12.2019 N 5348-У «О правилах наличных расчетов», чиновники пишут, что есть возможность для участников наличных расчетов расходования из кассы наличных без предварительного зачисления на банковский счет в пределах установленных лимитов. Но при условии соблюдения определенных требований к целям расходования этих денежных средств.

Среди целей расходования предусматривается возможность выдачи наличных денег работникам:

  • под отчет;
  • в оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
  • на выдачу займов микрофинансовой организацией, ломбардом, кредитным потребительским кооперативом, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом.

Наличные, сданные подотчетным лицом в кассу по ранее выданному ему авансу, по своему экономическому содержанию не подпадают под источники поступления наличных денег, из которых может осуществляться расходование, предусмотренные Указанием. Поэтому они подлежат сдаче на банковский счет.

Тем же письмом чиновники ЦБ напоминают нам о том, что Указание не устанавливает каких-либо ограничений по расчету наличными между организацией (ИП) и физическими лицами, если эти деньги поступили в кассу с его банковского счета.

 

наличные расчеты
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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