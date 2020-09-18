Можно ли работать без печати?

Вы работаете без печати?

Да!

А что, так можно разве?

Действительно: нужна печать или не нужна? Можно без нее работать или нет? Что ее заменит, если она до изжоги нужна? Такие вопросы возникают и у начинающих предпринимателей, и у матёрых.

Напомню основные теоретические основы:

Для ООО печать была обязательна вплоть до внесения в соответствующий федеральный закон поправок о необязательности печати. Для ИП обязанности иметь и использовать печать никогда не было.

Но сейчас остановимся на вопросах применения печати индивидуальными предпринимателями.

Про закон.

Согласно федеральному закону от 08.08.2001 за № 129-ФЗ, любой ИП имеет право осуществлять свою предпринимательскую деятельность без каких-либо печатей. То есть, вы как предприниматель сами решаете, нужна ли печать или нет. Единственное, что вам надо сделать — это взвесить все «за» и «против».

Плюсы

Сказать, что работать без печати — это экономически выгодно, будет смешно, ибо сделать простую печать — это 1 час времени и рублей 300-500. Если вы хотите обзавестись особой печатью, то эта услуга вам обойдется дороже — в 1000-1500 рублей. Можно найти изготовителя и за 3 тыс. руб.

Поэтому не иметь печать — это не таскать с собой в портфеле или в кармане удобный или не очень круглый предмет, который весит несколько сот грамм.

Минусы

Если вы работаете без печати, то у вас не возникнет никаких вопросов, если вы не являетесь работодателем. Если же у вас есть сотрудники, то потребуется печать. Кстати, если вы в силу закона не должны применять ККТ, то выдача покупателю документа, заменяющего чек, тоже влечет за собой необходимость иметь печать.

Те, кто открывал свое дело в конце 90-х, помнят Московскую регистрационную палату, а вместе с ней декларацию об изготовлении печати и внесение в столичный реестр печатей. Но это было давно. Для изготовления печати достаточно предоставить изготовителю копии правоустанавлиюващих документов, и через час печать — в вашем кармане.

Помните однако, что креативить на оттиске печати можно только после того, как визуальное оформление этого креатива будет зарегистрировано как торговый знак.