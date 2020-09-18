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Наталья Горячая

Можно ли работать без печати?

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  • Вы работаете без печати?
  • Да!
  • А что, так можно разве?

Действительно: нужна печать или не нужна? Можно без нее работать или нет? Что ее заменит, если она до изжоги нужна? Такие вопросы возникают и у начинающих предпринимателей, и у матёрых.

Напомню основные теоретические основы:

Для ООО печать была обязательна вплоть до внесения в соответствующий федеральный закон поправок о необязательности печати. Для ИП обязанности иметь и использовать печать никогда не было.

Но сейчас остановимся на вопросах применения печати индивидуальными предпринимателями.

Про закон.

Согласно федеральному закону от 08.08.2001 за № 129-ФЗ, любой ИП имеет право осуществлять свою предпринимательскую деятельность без каких-либо печатей. То есть, вы как предприниматель сами решаете, нужна ли печать или нет. Единственное, что вам надо сделать — это взвесить все «за» и «против».

Плюсы

Сказать, что работать без печати — это экономически выгодно, будет смешно, ибо сделать простую печать — это 1 час времени и рублей 300-500. Если вы хотите обзавестись особой печатью, то эта услуга вам обойдется дороже — в 1000-1500 рублей. Можно найти изготовителя и за 3 тыс. руб.

Поэтому не иметь печать — это не таскать с собой в портфеле или в кармане удобный или не очень круглый предмет, который весит несколько сот грамм.

Минусы

Если вы работаете без печати, то у вас не возникнет никаких вопросов, если вы не являетесь работодателем. Если же у вас есть сотрудники, то потребуется печать. Кстати, если вы в силу закона не должны применять ККТ, то выдача покупателю документа, заменяющего чек, тоже влечет за собой необходимость иметь печать.

Те, кто открывал свое дело в конце 90-х, помнят Московскую регистрационную палату, а вместе с ней декларацию об изготовлении печати и внесение в столичный реестр печатей. Но это было давно. Для изготовления печати достаточно предоставить изготовителю копии правоустанавлиюващих документов, и через час печать — в вашем кармане.

Помните однако, что креативить на оттиске печати можно только после того, как визуальное оформление этого креатива будет зарегистрировано как торговый знак.

печать индивидуальный предприниматель малый бизнес
Наталья Горячая

Мы живем в быстро меняющемся мире. Предпринимательская среда требует от бухгалтера не только счетоводческих навыков, позволяющих посмотреть в прошлое и заплатить налоги, но и уметь спланировать, организовать, построить модель ведения дел таким образом, чтобы при минимальных налогах бизнес оставался доходным и при этом безопасным. Быть таким бухгалтером, помогать предпринимателям строить свой бизнес, сохранять заработанное, искать новые источники дохода и сохранять то, что уже имеется - в этом моя задача.

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