Выбор системы налогообложения на 2021 год: как его сделать правильно?

Полагаю, что в октябре и вплоть до самого конца декабря, когда в соответствии с законом надо определиться с выбором системы налогообложения на 2021 год, будет очень жарко у консультантов, занимающихся налоговым планированием.

Знаю, что руководители компаний и ИП, применяющие сейчас в регионах за пределами столицы ЕНВД, озабочены не по-детски вопросом: куда идти дальше, на какой системе налогообложения остановиться? А самое печальное, что некоторые из них стоят перед выбором: двигаться дальше или закрывать свой магазин.

Да, розничные сети и крупные производители одежды и обуви вытесняют малый бизнес из сегмента розничной торговли. Компании укрупняются, люди предпочитают ходить в ТРЦ, где представлены одни и те же марки и производители, выбирать одежду и обувь по наименьшей цене, не выделяться и экономить, ибо ключевое переживание 2020 года (да и 2021, думаю, тоже) — что завтра?

И это волнение оказывает влияние не только на потребителей, но и на владельцев бизнеса и его руководителей.

Основной вопрос, который надо решить до конца года, это:

1) для юрлиц — перейти на УСН 6% или 15%, или уйти в ОСН (что в рознице абсурд, но если бизнес крупный, то может в лимиты УСН не пролезть),

2) для ИП — перейти на УСН 6% или 15%, или уйти в ПСН. Может еще быть вариант перехода на ОСН (тоже из-за лимитов УСН).

На что обратить внимание при выборе и вообще, как его делать?

1. Подготовительный этап.

Сначала подготовьте цифры, на базе которых будете принимать решение.

Вам понадобятся выручка, себестоимость, постоянные расходы. Данные лучше брать поквартально или за год. Если статистики мало, то внесите в табличку данные о предполагаемом доходе, себестоимости, постоянных расходах.

Чем большее количество периодов вы возьмете для анализа и работы, тем лучше. Если данные по налоговому учету и данные из управленческого учета отличаются (причину не буду писать, ладно? И так всё понятно), то берите оба варианта.

2. Расчеты.

Добавьте в таблицу с исходными данными сведения о суммах налогов, которые были начислены в соответствующие периоды. Эти данные возьмите у бухгалтера. Данные по зарплатным налогам и ЕНВД отразите по отдельности. Добавьте еще несколько колонок, где введите данные о начисленных налогах, если при имеющихся данных будете применять УСН 6%, УСН 15%, ОСН или ПСН. Посмотрите, что получилось.

3. Аналитическая работа.

Посмотрите на таблицу. Сверьте данные по выручке и иным ограничениям, не дающим вам право применения УСН или ПСН. Если вы не проходите по лимитам, то надо либо уходить в ОСН, либо дробить бизнес да так, чтобы налоговики и суды не признали его фиктивным и не обозначили в качестве цели его лишь уход от налогов.