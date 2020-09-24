История про должную осмотрительность

Как кость в горле у предпринимателей эта история с осмотрительностью. Ее никто в глаза не видел, но все налоговики требуют ее соблюдать.
Есть разные рекомендации, размытые формулировки и решения судов, где говорится о том, что если предприятие слишком усердствует в осмотрительности и четко соблюдает рекомендации Минфина, то это скорее свидетельствует о том, что он намеренно осуществлял действия по документальному оформлению своей осмотрительности, хотя на деле этого не делал.
Бред? Конечно.
Но у нас других условий для ведения бизнеса пока нет.
Мы не доверяем чиновникам — чиновники не доверяют нам.
Как проявить должную осмотрительность при выборе поставщика (подрядчика, исполнителя)?
Судебная практика говорит нам о том, что надо больше упирать на доказывание факта реальности сделки, а не на бумажное ее сопровождение. Хотя без последнего смысла в первом, конечно, нет.
Отсутствие работников у исполнителя, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, массовый руководитель или владелец компании, отсутствие склада, сайта, городского телефона — всё это говорит о том, что контрагент неблагонадежный.
Тогда чтобы доказать обратное, надо собрать документы, подтверждающие, что на дату совершения сделки у него всё это есть:
- договор аренды помещения (склада, офиса, производства);
- документы, подтверждающие наличие у компании транспорта;
- штатное расписание;
- справка о численности сотрудников;
- бухгалтерская или налоговая отчетность.
Однако еще раз: мало положить все указанные выше документы в папку с договором, надо еще эти документы изучить на предмет «откровенного торчания ушей»:
1) в договоре аренды может быть указана площадь помещения 5-7 метров с правом посещения офиса 1 раз в год и не более 2 часов кряду,
2) транспорт может быть, но он не тот, которым компания вам перевозит товары (вы заказываете фуру, а по документам у компании старый Москвич),
3) штатное расписание можно вообще скачать из интернета и вписать туда все знакомые должности и оклады «от фонаря»,
4) справку о численности сотрудников можно написать любую и не покраснеть ни разу,
5) а вот бухгалтерскую отчетность лучше научиться читать. Или иметь рядом того, кто это умеет делать.
В общем, если вести реальную деятельность, а не делать вид, то и вся эта макулатура не особо-то нужна.
А если вы что-то хотите скрыть, то как в театре: если играете спектакль, то не забывайте про костюмчик.