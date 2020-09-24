История про должную осмотрительность

Как кость в горле у предпринимателей эта история с осмотрительностью. Ее никто в глаза не видел, но все налоговики требуют ее соблюдать.

Есть разные рекомендации, размытые формулировки и решения судов, где говорится о том, что если предприятие слишком усердствует в осмотрительности и четко соблюдает рекомендации Минфина, то это скорее свидетельствует о том, что он намеренно осуществлял действия по документальному оформлению своей осмотрительности, хотя на деле этого не делал.

Бред? Конечно.

Но у нас других условий для ведения бизнеса пока нет.

Мы не доверяем чиновникам — чиновники не доверяют нам.

Как проявить должную осмотрительность при выборе поставщика (подрядчика, исполнителя)?

Судебная практика говорит нам о том, что надо больше упирать на доказывание факта реальности сделки, а не на бумажное ее сопровождение. Хотя без последнего смысла в первом, конечно, нет.

Отсутствие работников у исполнителя, недостоверные сведения в ЕГРЮЛ, массовый руководитель или владелец компании, отсутствие склада, сайта, городского телефона — всё это говорит о том, что контрагент неблагонадежный.

Тогда чтобы доказать обратное, надо собрать документы, подтверждающие, что на дату совершения сделки у него всё это есть:

договор аренды помещения (склада, офиса, производства);

документы, подтверждающие наличие у компании транспорта;

штатное расписание;

справка о численности сотрудников;

бухгалтерская или налоговая отчетность.

Однако еще раз: мало положить все указанные выше документы в папку с договором, надо еще эти документы изучить на предмет «откровенного торчания ушей»:

1) в договоре аренды может быть указана площадь помещения 5-7 метров с правом посещения офиса 1 раз в год и не более 2 часов кряду,

2) транспорт может быть, но он не тот, которым компания вам перевозит товары (вы заказываете фуру, а по документам у компании старый Москвич),

3) штатное расписание можно вообще скачать из интернета и вписать туда все знакомые должности и оклады «от фонаря»,

4) справку о численности сотрудников можно написать любую и не покраснеть ни разу,

5) а вот бухгалтерскую отчетность лучше научиться читать. Или иметь рядом того, кто это умеет делать.

В общем, если вести реальную деятельность, а не делать вид, то и вся эта макулатура не особо-то нужна.

А если вы что-то хотите скрыть, то как в театре: если играете спектакль, то не забывайте про костюмчик.