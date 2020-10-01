Безработных обучат основам предпринимательства. Да ладно?

Безработных обучат основам предпринимательства, дадут флаг в руки и барабан на шею — и новоиспечённые ИП и владельцы предприятий пойдут покорять падающие рынки.
Что они там едят?
Или курят?
И кто поставщик этого зелья?
1,2 тысячи новых предприятий. Простите, а чем они будут заниматься?
Или главное — открыть, а там хоть не рассветай?
Хм... вот я ругаю министра, а сама что могу предложить? Как бы я обучала начинающих предпринимателей, если бы мне (но лучше не надо, конечно) предложили заниматься таким обучением? Какие предметы я обязательно включила бы в программу?
1. Налоговый кодекс. Основные статьи про обязанности налогоплательщика.
2. Основы российского предпринимательского права.
3. Уголовный кодекс с кейсами из жизни знакомых предпринимателей.
4. Чтение баланса.
5. Как найти бухгалтера. Как его протестировать и что надо знать самому.
6. Налоговые проверки. Права инспекций. Их обязанности — и как выглядит реальная жизнь.
7. Трудовое право. Кто платит страховые взносы и куда они идут.
8. Лицензирование отдельных видов деятельности: как получить разрешение и не перехотеть делать бизнес.
9. Доход, прибыль, маржа, расходы, затраты, как считать налоги: примеры расчётов, методика сравнения.
10. Все то, что не пишут в налоговом кодексе: комиссии по зарплате, методические рекомендации, требования вступить в хартии, обнуление НДС и ЭЦП и другие шалости фискальных органов.
11. Практика проведения допросов и опросов. Как и когда МВД участвует в налоговых делах.
12. ПОД/ФТ, обнал, терроризм и причём здесь банки.
И вот после этого приму экзамен, а затем спрошу: вы хотите делать бизнес в России?
Если ответ будет положительным, то дам добро выдать регистрационные документы и повешу медаль за отвагу на грудь новоиспечённому предпринимателю.