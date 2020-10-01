Безработных обучат основам предпринимательства. Да ладно?

Безработных обучат основам предпринимательства, дадут флаг в руки и барабан на шею — и новоиспечённые ИП и владельцы предприятий пойдут покорять падающие рынки.

Что они там едят?

Или курят?

И кто поставщик этого зелья?

1,2 тысячи новых предприятий. Простите, а чем они будут заниматься?

Или главное — открыть, а там хоть не рассветай?

Хм... вот я ругаю министра, а сама что могу предложить? Как бы я обучала начинающих предпринимателей, если бы мне (но лучше не надо, конечно) предложили заниматься таким обучением? Какие предметы я обязательно включила бы в программу?

1. Налоговый кодекс. Основные статьи про обязанности налогоплательщика.

2. Основы российского предпринимательского права.

3. Уголовный кодекс с кейсами из жизни знакомых предпринимателей.

4. Чтение баланса.

5. Как найти бухгалтера. Как его протестировать и что надо знать самому.

6. Налоговые проверки. Права инспекций. Их обязанности — и как выглядит реальная жизнь.

7. Трудовое право. Кто платит страховые взносы и куда они идут.

8. Лицензирование отдельных видов деятельности: как получить разрешение и не перехотеть делать бизнес.

9. Доход, прибыль, маржа, расходы, затраты, как считать налоги: примеры расчётов, методика сравнения.

10. Все то, что не пишут в налоговом кодексе: комиссии по зарплате, методические рекомендации, требования вступить в хартии, обнуление НДС и ЭЦП и другие шалости фискальных органов.

11. Практика проведения допросов и опросов. Как и когда МВД участвует в налоговых делах.

12. ПОД/ФТ, обнал, терроризм и причём здесь банки.