Меры поддержки МСП теперь доступны и самозанятым. А оно им надо?

Меры поддержки МСП теперь доступны и самозанятым. Такое правило вступило в силу с подписанием Президентом федерального закона за № 169 от 8 июня 2020 года.

Теперь самозанятым доступны льготные кредиты, микрозаймы, места в коворкингах, гранты, участие в госзакупках.

Но то ли это, что мы ждем? То ли это, что нужно?

С пониманием того, что разработкой мер поддержки занимается не тот, на кого они рассчитаны, а тот, кто далек от бизнеса, я все же предположу, что нам надо. Точнее, что для счастья нужно самозанятым.

Начну с «не».

Точно не нужны самозанятым коворкинги. Уж простите, но ремесленнику не нужно рабочее место в офисе. Сейчас ИПшникам они не особо нужны, а уж самозанятым тем более.

Если говорить о кредитах, то льготные кредиты явно в доступе только для избранных. Для тех, кто сделает потом корпорации МСП ту статистику, которой эта контора так старательно делится. Микрозаймы туда же.

Гранты — это тоже для избранных. Не каждое юрлицо может похвастаться чем-то интересным, что можно представить на обсуждение комитету по тем же Президентским Грантам.

Что нам надо? Спрос. Тот самый, который платежеспособный и который будет с жаждой и слюнками смотреть на вкусноту, приготовленную самозанятыми. Поэтому нужны ярмарки и другие рынки сбыта для тех, кто занимается своим ремеслом. И пусть город их оплачивает. Напрямую. Чтобы самозанятый пришел, выставил свою продукцию на продажу, а горожане с радостью ее купят.

А что пока?

А пока тот миллион, о котором рапортует Росстат, вышел из налоговой тени в интересах работодателей, которым выгоднее компенсировать самозанятому 6%, чем уплачивать за него страховые (пусть даже теперь они снижены в 2 раза с суммы свыше МРОТ), чем отчитываться по нему перед кучей инстанций, сдавать отчеты по каждому пуку и хранить ворох документов.

Интересно: то, что вижу я, видно только мне как предпринимателю или все же чиновнику это тоже видно, только он делает вид, что не видно? Как работают глаза чиновников? куда они смотрят? Или если я стану чиновником, то у меня тоже в глазах будут только KPI, а за ними я ничего не буду видеть?