Еще не ИП, но уже не физик: дело о признании доходов предпринимательскими

Разберем свежее дело о признании доходов предпринимательскими.

Некий гражданин в далеком уже 2015 году безвозмездно получил 8 готовых квартир и в том же году их продал. Поскольку гражданин просто гражданин, а не ИП, то в декларации о доходах отразил имущественный вычет.

Ну, а что такого?

Налоговики провели проверку декларации и выяснили, что 8 квартир — это уже систематические продажи, период владения короткий, поэтому это по факту — предпринимательская деятельность.

Мало того, что накрутили НДФЛ со стоимости безвозмездно полученного имущества, так сверху еще с продажи квартир подходный налог начислили, а в вычетах отказали, ибо имущественный вычет может получить только физик, а чтобы получить профессиональный вычет надо быть ИП.

Тогда гражданин пошел в суд.

Суды с таким подходом не согласились, но местами: при проверке правильности определения налогооблагаемой базы расчетным путем должны быть определены не только доходы налогоплательщика, но и его расходы. То есть налогоплательщику должно быть предоставлено право на учет профессиональных расходов, связанных с возникновением объекта налогообложения вопреки отсутствию статуса ИП и их недекларирование.

В общем, суды включили в расходы стоимость безвозмездно полученного имущества, с которого налоговики доначислили НДФЛ.

Итог: доначисления 4,6 млн руб. налогов, пени и штрафов снизить до 2,4 млн руб.

Заметьте: если бы приобретение было в количестве одной квартиры, то вряд ли бы налоговая инспекция попыталась переквалифицировать доход в предпринимательский. С безвозмездно полученного имущества надо заплатить налог, а вычет при продаже имущества получить все же можно.

Для любителей почитать первоисточник: постановление Арбитражного суда Уральского округа за № Ф09-3925/20 от 16 июля 2020 г., дело № А76-16305/2019.