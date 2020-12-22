160 миллионов доначислений: за что на этот раз?

Налоговая доначислила компании налог на прибыль, включив в доходы суммы, которые были получены в качестве компенсации части расходов по агентскому договору.

Суть дела

Инспекция провела выездную проверку, в ходе которой пришла к выводу, что суммы, полученные компанией как агентом от принципала в виде возмещения расходов по оплате труда сотрудников и ГПХ-шников, должны учитываться при определении налоговой базы по НДС и налогу на прибыль.

Компании было за что бороться: налог на прибыль и НДС в сумме 120 млн., штраф 10 млн., пени 32 млн.руб.

Арбитражный суд Москвы согласился с решением ИФНС, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Как рассуждал суд?

1. Расходы на оплату труда как собственных сотрудников, так и привлеченных по договорам ГПХ третьих лиц, а также отчисления во внебюджетные фонды, в данном случае являются собственными расходами компании и компенсация их должна включаться в состав доходов, а также подлежат налогообложению НДС.

2. В то же время согласно статье 1006 ГК РФ принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре, и возместить агенту все расходы, связанные с исполнением договора.

3. Трудовые договоры с сотрудниками не содержали какой-либо информации о работе конкретного сотрудника строго во исполнение агентского договора.

4. Исходя из правовой природы агентского договора, принципал не обязан возмещать агенту издержки, которые тот понес бы и без исполнения агентского поручения.

5. Должностные обязанности сотрудников компании не были ограничены обязанностями компании, возникшими в следствии заключения агентского договора; трудовые договоры работников не содержат каких-либо ссылок на заключенные компанией хозяйственные договоры.

6. Обязанность по оплате труда своих работников возложена на компанию вне зависимости от того, будет ли сумма заработной платы впоследствии компенсироваться принципалом или нет.

7. В итоге суд пришел к выводу, что расходы компании по оплате труда штатных сотрудников являются собственными затратами налогоплательщика и не могут быть квалифицированы в качестве возмещаемых и напрямую не связаны с исполнением агентского договора.

Что важно помнить: обязанность принципала возместить расходы агента касается только тех расходов, которые имеют непосредственное отношение к этому поручению, то есть произведены за принципала.

И это надо доказать.

Исходя из предлагаемой к разбору схемы, принципал не обязан возмещать агенту издержки, которые тот понес бы и без исполнения агентского поручения.

Заработная плата сотрудников, соответствующие страховые взносы являются его собственными затратами, а соответствующая компенсация включается в состав доходов.

Такие дела...

Для любителей почитать первоисточник: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29 октября 2019 г. N Ф05-18453/19 по делу N А40-198776/2018