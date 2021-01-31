Зачем вам нужен корпоративный договор?

Один из участников общества с ограниченной ответственностью отправился в длительное путешествие и устно уведомляет об этом своих партнеров. Бывает же такое, правда? Тем временем его «друзья»- партнеры организуют общее собрание и простым большинством голосов принимают решение о крупной сделке — выводе крупных активов компании.

Знакома ситуация? Или от кого-то слышали, правда?

Да, бесспорно, такую сделку можно будет потом оспорить. Но скажите, не лучше ли предотвратить возможные события, чем их откатывать назад? У вас есть инструмент, который законодатель ввел в деловой оборот в 2014 год, — корпоративный договор.

Чем он поможет? Какую роль он может сыграть в налаживании взаимоотношений между участниками компании? Как он поможет сохранить имущество компании и предотвратить злоупотребления «дружественными» партнерами ?

1. Противодействие недружественному поглощению компании. Эта цель достигается путем ограничения на отчуждение доли третьим лицам.

2. Привлечение к участию в обществе третьих лиц. Вы можете привлечь кредиторов для участия в компании.

3. Урегулирование спорных ситуаций между участниками компании. Здесь вы можете установить такие правила, права и обязанности при купле-продаже долей, которые не могут/не должны быть отражены в уставе, а также определить иной порядок распределения прибыли.

4. Наделение дополнительными правами и/или обязанностями одного или всех участников компании.

5. Договор может предусмотреть запрет участникам вносить изменения в устав, предусматривающие право на выход из компании, или запрет пользоваться таким правом. Это также может быть полезным для предотвращения недружественного захвата. Такие положения дают всем участникам компании понимание, что если не договорятся между собой, то возможна только ликвидация компании.

6. Положения корпоративного договора является конфиденциальным документом, он не разглашается третьим лицам, в том числе государственным органам.

Все же главным преимуществом корпоративного договора я считаю возможность с его помощью обеспечить участникам права и обязанности, направленные на созидание, а не на разрушение бизнеса.

Участники компании с его помощью могут защитить свои инвестиции в бизнес. Такой документ может служить скрепляющим отношения фактором и избавить от искушения некоторых участников компании заниматься самодеятельностью с одной стороны, и мотивировать бездеятельных участников к активности.

Полагаю, что чем чаще такой инструмент защиты бизнеса мы будем встречать в деловой практике, тем быстрее наш бизнес станет более цивилизованным, прозрачным, настроенным на долгосрочную работу.