Что такое белый бизнес? Почему его так сложно вести?

Всегда, когда речь заходит о каких-либо сложностях, я стараюсь разделять их на две части: внешний контур и внутренний контур. Внешние условия изменить сложно, хотя тоже возможно, если занять активную социальную позицию. С внутренней территорией проще.

Мы понимаем, что внешняя территория сейчас сложна, налоговое давление велико, администрирование утяжеляется, контрольно-надзорные функции государства проявляются во всей своей красе. Это всё понятно.

Однако на возможность ведения бизнеса влияет еще и внутренняя территория. Это мы сами, наш характер, привычки, давление установок, социальных эгрегоров, географические и климатические условия — всё это формирует наш характер и привычку как-то действовать.

Что такое вести бизнес по-честному?

1. Если ты решил создать ООО, а руководителем назначил кого-то из друзей, знакомых или рекомендованных экспертов (что реже, но бывает), то готовься к тому, что получать доход ты будешь максимум раз в квартал в виде дивидендов.

Это будет сначала 0, а потом, в зависимости от ваших совместных усилий, будет больше. Насколько больше — зависит от твоей внутренней силы. Я уже не раз говорила о том, что размер бизнеса зависит от внутренней силы человека. Чем она (сила) больше, тем масштабнее бизнес. С этим можно поспорить, но это моя точка зрения, вы можете с ней согласиться или нет, но пока я придерживаюсь именно ее. Что понимать под внутренней силой? Думаю, что это тема отдельного разговора.

Разговоры о том, что можно выдать себе займ, потом его вернуть или зачесть в счет дивидендов, выдать под отчет, а потом когда-нибудь вернуть — это всё не про белый бизнес, а про схемы, позволяющие сэкономить, то есть уже не белый.

2. В белом бизнесе — что в управленческом учете, что в переговорах с покупателями — выручкой считается не общая (брутто) сумма, включая НДС, а без него (нетто).

Заработанным считается только второе, а первое является лишь основанием для включения в бюджет по ДДС.

3. Зарплаты в белом бизнесе платятся в белую, без разделения на фискальную и реальную.

При планировании нового вида деятельности фонд оплаты труда сразу считается исходя из того, что по ней все налоги будут платиться в полном объеме.

О том, что это делает плюс такой компании как работодателю, к которому скорее пойдут нацеленные на качественную работу и карьерный/профессиональный рост сотрудники, говорить не приходится.

4. Если ты ведешь белый бизнес, то в курсе всего того, что происходит в нем с точки зрения финансов. Ты:

различаешь прибыль и выручку;

понимаешь, почему НДС к уплате «большой» или «маленький»;

разбираешься в вычетах, в структуре расходов и почему некоторые из расходов не попадают в уменьшение налоговой базы;

отличаешь овердрафт от овернайта;

понимаешь, почему налог на прибыль надо платить сейчас, а денег на счету не хватает и что с этим делать;

можешь протестировать главбуха, разговариваешь с ним на одном языке;

понимаешь, кто из топов чем занимается, и не возникает вопросов «за что я зарплату плачу ему».

5. Ты не влезаешь в государственные контракты, если уже начальная цена закупки ниже твоей себестоимости или надо кому-то дать на лапу за выигрыш, и поэтому вокруг твоего бизнеса нет нескольких ИП или самозанятых, через которых ты проводишь фиктивные сделки.

6. Ты знаешь, что такое СОУТ, охрана труда, положение об оплате и премировании.

7. Тебя как лучшего клиента банка снимают в корпоративных клипах и ты в них смело рассказываешь о том, как устроен твой бизнес.

8. Если тебя спрашивают, какие меры поддержки бизнеса нужны для того, чтобы страна стала жить лучше, у тебя есть ответ на этот вопрос, твои предложения по существу, ибо ты знаешь, как устроен твой настоящий бизнес, ты работаешь в реальном секторе экономики, поэтому тебе знакомы все боли бизнеса, о которых можно говорить вслух.

9. Ты создаешь настоящий добавочный продукт, поэтому хорошо понимаешь, почему НДС надо либо отменять в твоей отрасли или снижать его ставку, у тебя есть расчеты и готовы аргументы, с которыми в любой момент можешь выйти перед любым собранием, комиссией, комитетом.

Ты не боишься рассказать о своих достижениях или проблемах, ибо тебе нечего скрывать, а ум твой ясный и последовательный, ибо не занят схемами и в нем нет места страху за то, что «прилетит» за «бумажный НДС», или низкую зарплату или налоговую нагрузку, блокировка по ПОД/ФТ — этому всему нет места в твоей жизни.

10. Ты занимаешься таким видом деятельности, который не требует применения рисковых схем. От токсичных клиентов и поставщиков ты отказываешься, тебе легко сказать «нет».

11. Ты ведешь управленческий учет, не допускаешь кассовые разрывы или осознанно в них заходишь, строишь планы не на неделю или месяц, а на год и 3, и 5, невзирая на ковид, кризисы, закрытые границы и «беспрецедентные меры поддержки».

Кто-то платит налоги вопреки всему.

Кто-то любой ценой снижает их, чтобы больше заработать хотя бы на старте, ибо в версии, что стартовый капитал не может быть чистым.

Кто-то делает из бизнеса гибрид белого и серого и получает на выходе что-то похожее на грязного зайца, бегающего по заснеженному полю.

Разные есть варианты. И выбор всегда зависит от нас самих.