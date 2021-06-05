Чем грозит неверный выбор между ИП и ООО: не только риски и ответственность

Перед тем, как начать свое дело, каждый будущий предприниматель задает себе вопрос: ИП или ООО? Давайте поговорим об ограниченной и неограниченной ответственности. Не в общем и целом, а в контексте выбора между регистрацией юрлица и ИП.

Очевидно, что при создании юрлица мы решаем две ключевые задачи:

ограничиваем ответственность предпринимателя его долей в уставном капитале;

получаем право вести бизнес с партнерами.

Казалось бы, ООО в случае создания коммерческой, т. е. ставящей целью извлечение прибыли компании есть идеальный вариант. Однако не всё так просто, если бизнес создается одним участником или второго партнера надо скрыть.

Отовсюду мы слышим: индивидуальный предприниматель отвечает за свое дело всем своим личным имуществом!

И что? Начнем с того, что если бизнес создается для того, чтобы уйти от налогов или нарушать направо и налево все имеющиеся законы и нормативные акты, то , может, лучше вообще не начинать?

Понятное дело, что вляпаться можно по незнанию, но на что тогда бесчисленное количество Интернет-ресурсов, рассказывающих о том, как надо и как не надо вести свои дела практически во всех отраслях предпринимательского знания и во всех допустимых для МСП видах деятельности?

Да, статус ИП никак не дает защиты имущества.

Как минимум, в юрлице добраться до имущества физлица сложнее чисто организационно: сначала надо пощипать имущество ООО, а лишь потом, если не найдется у него что щипать, руки правосудия доберутся до имущества физлица-бенефициара, если к тому времени будет что с него брать.

Про то, что большие компании не очень любят работать с ИП мы не будем говорить, ибо объяснение этому абсурду я искренне не знаю где найти, но ограничение на занятие некоторыми видами деятельности говорит не в пользу выбора статуса ИП, хотя не существенную роль играет при выборе организационно-правовой формы ведения бизнеса.

Напомню, что ИП — это статус физлица, который не работает на кого-то, а зарабатывает на свою жизнь сам (хотя допускается и работать на дядю, и быть в статусе ИП).

Статья 24 ГК РФ прямо указывает на то, что физлицо отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. При этом участник ООО по обязательствам своего юрлица в соответствии со статьей 87 ГК РФ не отвечает и несёт риск убытков в пределах своей доли. А если рассматривать деятельность ООО в контексте закона о банкротстве, то уже несколько лет владельцы и руководители компаний ходят под тенью этого закона в части субсидиарной ответственности, которая долгое время была лишь фразой в федеральном законе об ООО.

Думаю, на фоне пандемических каникул и новостей, приходящих с полей битвы с вирусом, многие заметили, что суммы административных штрафов в последнее время, мягко говоря, подросли.

Во многих случаях при наступлении административной ответственности ИП несут такую ответственность как физлица, а где-то ИП выделен в отдельную категорию нарушителей.

Примеров тому много, но вот один: за работу без кассы штраф для ИП не меньше 10 тыс., а для юрлиц уже минимальный порог будет 30 тыс. рублей.

Есть виды нарушений, когда размеры штрафов для ИП и ООО будут одинаковыми. Ярким примером такого равенства является нарушение законодательства о приеме на работу иностранца. Там для всех штраф будет до 800 тыс. рублей.

По уголовной ответственности интересное деление и его легко запомнить: на ИП распространяется статья 198 УК РФ, на юрлиц — 199, и суммы, с которых начинают уголовное преследование за неуплату налогов у этих двух статусов разные.

Еще отмечу, что наша любимая статистика говорит о том, что средний размер доначислений по выездным проверкам за 2019 год по юрлицам составил 40 млн. руб., а для ИП всего 4,6 млн. руб.

Выводы

Подводя итог, скажу еще вот что (это из личного опыта и опыта клиентов, друзей, партнеров):

Первое: в жизни людей бывают разные ситуации и если у вас как у ИП есть имущество, сотрудники, какие-то серьезные активы для ведения бизнеса, то в случае возникновения каких-то сложностей во взаимоотношениях с наследниками или супругами существование бизнеса будет поставлено под угрозу.

А в нынешних условиях оставлять своих близких людей без источника дохода это не самый лучший шаг, разве что вы это делаете осознанно.

Второе: если сегодня вы не планируете заводить никакие партнерские отношения, то завтра у вас что-то где-то зачешется, а в один миг переобуться в ООО может не получиться.

А там, кстати, с недавних пор законодателем был введен интересный институт защиты прав и интересов владельцев — корпоративный договор.

Третье: количество ограничений для занятия каким-либо видом деятельности у ИП растет. И в какой-то момент времени вы можете оказаться перед выбором: закрывать свое дело или переходить в статус юрлица. Вот некоторые виды бизнеса, которыми нельзя заниматься, будучи в статусе ИП: производить и продавать алкоголь, хранить пиротехнику, торговать оружием, проводить азартные игры, заниматься космической деятельностью, радиовещанием, перевозками воздушным транспортом.

Как видите, выбор между ИП и ООО это не только про степень ответственности перед кредиторами и риски ответить за все, что вы делаете, своим имуществом.

И напоследок замечу, что в половине мозговых штурмов для стартеров, которые мне довелось провести за последние 3 года, мои гости уходили с противоположным первоначальному выводом о том, что выбирать в качестве организационно-правовой формы бизнеса.

У меня нет задачи убедить. Я лишь показываю все возможные подводные камни, которые на поверхности не видны. Выбор в любом случае за вами.