Простое товарищество как помощь стартапу

Создавая свое предприятие или перед открытием нового направления в бизнесе, мы зачастую встречаемся со сложностями распределения отношений между участниками процесса. Если вопрос о роли сотрудников урегулирован уже давно и Трудовой кодекс здесь нам в помощь, то отношения между владельцами всего бизнеса или его частью порождают больше вопросов.

Почему ООО не всегда удобно

Корпоративный договор, опционы, уставы коммерческих организаций — все это помогает предпринимателям урегулировать юридические вопросы взаимодействия на старте, в процессе ведения бизнеса и в момент расставания.

Однако иногда создание юридического лица может стать не самым лучшим вариантом для ведения бизнеса между партнерами. Тому причин может быть много.

Одна процедура ликвидации юридического лица, которое не оправдало возлагаемых на него надежд, чего стоит...

А потребность в выборе руководителя, а угроза банкротства — такие ставшие обычными для современного бизнеса выборы иногда ставят под сомнение необходимость вообще создания или входа в какой-либо проект.

Альтернативой сложной структуре юридического лица может быть договор простого товарищества.

Что такое простое товарищество

Эта форма ведения бизнеса не очень распространена в нашей стране.

Давно наблюдаю за развитием бизнеса (с середины 90-х), однако в своей практике простых товариществ встречала всего несколько.

Юридически простое товарищество — это объединение вкладов нескольких лиц (товарищей) и совместная деятельность без образования юридического лица.

Цель товарищества — извлечение прибыли и достижение целей, не противоречащих законодательству.

Сторонами такого договора могут быть только индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Физлицам доступ в такую структуру закрыт.

Прибыль, налоги и бухучет

Для целей налогообложения само товарищество не является плательщиком налогов.

Доходы, полученные от участия в товариществе, включаются в состав внереализационных доходов участников товарищества и подлежат налогообложению в порядке, установленном налоговым кодексом, а убытки товарищества не распределяются между его участниками и при налогообложении ими не учитываются (жаль, но как есть).

Вкладом товарищей может быть все то, что он может внести в общее дело: деньги, имущество, знания, навыки, деловая репутация и связи.

Чувствуете отличие от того, что можно внести в уставный капитал ООО?

Ведение общих дел может осуществляться как каждым товарищем от имени всех участников (членов) товарищества, так и каким-то одним товарищем. Совершать сделки какой-то из товарищей может только по доверенности или на основании договора простого товарищества.

Здесь главное — не уподобиться героям известной басни Крылова про всем известных представителей животного мира. Но это уже не мой хлеб, я в этой теме не королева.

Бухгалтерский учет всех операций в товариществе поручается одному из участников товарищества.

Права голоса товарищам может быть предоставлено как в формате решающего голоса кому-то одному, так и по принципу общего согласия.

Прибыль, полученная в результате деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов, но в договоре может быть указан иной порядок распределения прибыли. Однако оставить одного кого-то без прибыли нельзя — такое соглашение будет признано ничтожным.

В суд, правда, надо будет идти, но куда ж без него.

Получается, что когда каждый из партнеров занят своим каким-то бизнесом и хочет себя попробовать в каком-то совместном проекте, то не обязательно создавать новое юридическое лицо или брать партнера в долю в существующем юридическом лице, а потом с ужасом думать как от него избавиться, если дело не пошло, или как ограничить его доступ к информации, относящейся к другим проектам, где он не участвует.

О налоговой экономии на перспективу

Если капнуть еще дальше и посмотреть на простое товарищество как на долгосрочный (сейчас объясню почему) инструмент для налогового планирования, то вот что будет интересно: при передаче имущества от одного юрлица другому продавец должен заплатить НДС.

Если создать простое товарищество, то продавец внесет в качестве вклада в деятельность товарищества имущество, а вторая сторона внесет деньги.

При расторжении договора не обязательно возвращать вклады в том виде, в котором они были внесены. Ими (вкладами) можно обменяться. Тогда бывший владелец имущества получит деньги, а тот, кто владел деньгами, — имущество. Смена собственника произошла, обязательства по НДС не возникло.

Когда мы говорим о продаже имущества стоимостью 10 тыс. рублей, то НДС с этой суммы не критичен. А если мы говорим о продаже дорогостоящего оборудования?

И здесь, равно как и в любом другом способе налогового планирования, важно иметь ввиду очень важное обстоятельство: создавая простое товарищество во имя экономии на налогах, можно не только не добиться этой экономии, но и быть уличенным в злоупотреблении налоговыми правами в целях ухода от налогов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Уж если играть в театре, то о костюмах надо позаботиться.