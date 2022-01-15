Что нужно знать о едином налоговом счете: чиновники снова перепишут НК

За что люблю наших парламентариев и чиновников, так это за умение под шумок, пока осознанные граждане выключили свой мозг и включили моторчик под названием «Ура, каникулы», настрочить и выложить на портал законодательных актов изменения в НК на 120 листах.

Хочешь – читай. Не хочешь – мандарины чисти и пей игристое.

Проект был разработан комитетом Госдумы по бюджету и налогам, Правительством поддержан.

Помимо единого налогового платежа, о котором уже давно говорят и в Правительстве, и в Думе, и в бизнес-сообществе, парламентарии предлагают ввести единый налоговый счет. Назовем его ласково ЕНС в целях сокращения.

Что такое и как будет работать

Проект закона, внесенного комитетом, возглавляемым уже известным всем и бессменным его руководителем Макаровым А. М., предлагает определение:

Единый налоговый счет (ЕНС) – это форма учета налоговыми органами денежного выражения совокупной обязанности и денег, перечисленных или признаваемых в качестве единого налогового платежа.

Сгруппировала в краткие тезисы весь проект, который на 120 листах:

1. Для кого.

ЕНС ведется по каждому физлицу, организации, ИП, налоговым агентам, управляющим товарищам.

2. Как получить справку о состоянии счета.

Справка о наличии состоянии ЕНС выдается в течение 5 дней, а справка об исполнении обязанности по уплате налогов, взносов, сборов – в течение 10 дней.

3. ФНС будет передавать сведения в следственные органы.

Если в течение 75 дней со дня вступления в силу решения о привлечении к ответственности за нарушение, размер которого позволяет предполагать факт совершения нарушения закона, инспекция в течение 10 дней должна направить материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Любят наши деятели от закона размытые формулировки...

3. Сколько времени у ИФНС на взыскание.

Решение о взыскании (в случае наличия недоимки, конечно) принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате задолженности, но не позднее 2 месяцев после истечения указанного срока.

Решение о взыскании, принятое после истечения указанного срока, будет недействительным и исполнению не подлежит. В таком случае ФНС обратится в суд с заявлением о взыскании задолженности. На это у фискального органа есть 6 месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате задолженности. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Решение о взыскании доводится до сведения должника в течение 6 дней после вынесения указанного решения по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, либо, при их отсутствии, по почте.

4. Последовательность взыскания.

Взыскание задолженности производится с рублевых счетов, а при недостаточности – с валютных, а затем – со счетов в драгметаллах.

Взыскание с депозитных счетов, если не истек действия такого договора, не производится.

5. Сколько времени есть у банка на списание задолженности.

Банк должен списать задолженность не позднее 1 операционного дня со дня получения поручения из ИФНС с рублевого счета, не позднее 2 опердней с валютного счета и со счетов в драгоценных металлах.

6. Последовательность взыскания за счет имущества.

Взыскание задолженности за счет имущества организации или ИП производится последовательно в отношении денег, имущества, не участвующего непосредственно в производстве, готовой продукции и материальных ценностей, не участвующих в производстве, сырья и материалов, станков и оборудования, зданий и сооружений, имущества, переданного во владение или пользование без перехода права собственности.

Отсрочка и рассрочка по налогам

Также перепишут статью 61-64 НК РФ, которые определяет порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налогов и взносов.

7. Когда не дадут отсрочку по налогам.

Отсрочку не дадут, если возбуждено уголовное дело по налоговым преступлениям, если налогоплательщик собирается выехать за пределы РФ на ПМЖ, если нарушены условия предыдущих отсрочек, если находится в процессе ликвидации или банкротства.

8. Отсрочку дадут не более чем на 1 год.

9. Отсрочку дадут на одном из следующих оснований:

причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы;

угроза возникновения признаков банкротства в случае единовременной уплаты налога;

имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной уплаты налога;

производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным лицом носит сезонный характер (не менее 50% дохода носит сезонный характер);

при наличии оснований для предоставления отсрочки, установленной правом ЕАЭС;

невозможность единовременной уплаты налогов по результатам налоговой проверки.

10. Без чего отсрочку могут не дать.

ФНС может потребовать предоставить банковскую гарантию или поручительство третьего лица.

11. Региональные власти могут установить дополнительные требования и условия для получения отсрочки по региональным (местным) налогам.

Требование об уплате задолженности

Перепишут статью 69 и 70 (требование об уплате задолженности).

12. Как выглядит требование об уплате хвостов по налогам.

Требование должно содержать сумму задолженности на момент направления документа, срок его исполнения и информацию о мерах по взысканию в случае невыполнения.

13. Когда ФНС передаст сведения в следственные органы.

Если сумма задолженности позволяет предполагать факт уклонения от уплаты налогов, то в требование надо включить предупреждение об обязанности ИФНС передать сведения на должника в следственные органы.

14. Сколько времени на добровольное исполнение требования.

На исполнение требования есть 8 дней, если более продолжительный срок не указан в самом требовании.

15. Как направляется требование.

Требование об уплате задолженности может быть передано руководителю организации (представителю) под расписку, направлено по почте заказным письмом (считается полученным на 6-й день), передано по ТКС или через л/к налогоплательщика.

Вот здесь я не могу молчать, у меня на этой фразе начинается словесное изливание: если организация или ИП применяет ТКС, то почему оставляется на откуп инспектору ФНС как налогоплательщик получит требование? Почему опять Почта России, да еще заказное письмо? Цифровизация какая-то криво-косая.

Если я использую ЭДО для коммуникаций с ФНС, то почему вы даете право ИФНС решать как отправить письмо? А если оно не дойдет? А если меня дома нет (я про ИП), а если компания в процессе переезда?

16. Если отрицательное сальдо на ЕНС меньше 3 тыс. рублей, то у ИФНС есть год для направления требования.

17. Про пеню:

для ИП она 1/300 от ставки рефинансирования;

для юрлиц, если успел погасить долги в течение 30 дней, то 1/300, а если не успел, то 1/150 от ставки рефинансирования.

18. Процедура отмены приостановления «блокировки счета».

Приостановление операций по счетам отменяется не позднее 1 дня, следующего за днем формирования положительного остатка на ЕНС, либо не позднее 1 дня, следующего за днем получения документов, подтверждающих факт оплаты задолженности.

Здравая мысль просочилась в головы думцев: если компания перечислила недоимку добровольно и отправила по ЭДО документы, подтверждающие ее оплату, то приостановление отменят на следующий день. Остается надеяться на то, что при реализации не вылезет что-то вроде: мы имели ввиду только, если вы отправите документы через личный кабинет налогоплательщика, а по ТКС мы не видим ваши письма.

Возврат переплаты

19. Процедура возврата переплаты.

На возврат переплаты по налогам у ИФНС есть 8 дней с момента поступления заявления от налогоплательщика. В этот срок инспекция отправляет поручение в казначейство.

20. Не является правонарушением неуплата или неполная уплата налога в случае, если у налогоплательщика есть положительный остаток по ЕНС. К налоговым агентам это тоже относится.

Сроки подачи отчетности

21. А вот и сюрприз: по НДС сейчас отчитываемся до 25 числа, а с 1 января 2023 года, будьте любезны, на 5 дней раньше.

Декларации по НДС сдавать и платить налог до 20 числа.

22. И еще сюрприз: по налогу на прибыль декларации будем подавать до 20 числа, а платить до 25 числа. Сейчас и отчитываемся, и платим до 28.

23. С 1 января 2023 года платежи с ошибками будут учтены на ЕНС в качестве единого налогового платежа.

24. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Для любителей почитать первоисточник: проект закона за № 46702-8, внесен в Госдуму 24.12.2021.

Пояснительная записка

Люблю я поковырять этот документ при анализе законопроектов. Там много что интересного можно найти. А еще эта бумажка красноречиво показывает, насколько далеки законодатели многих созывов от реальной жизни.

Вот пример:

«Законопроектом в целях внедрения ЕНС устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного календаря налогоплательщиков».

Думали, что срок сдвинут на позже? Наивные. Это вам удобнее позже платить. А законодателям и казначейству удобнее раньше деньги получить.

Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов.

Особенно радует то, что ФНС будет передавать данные в следственные органы.

Ну и в финале: Законопроект разработан совместно с Минфином и ФНС. В предварительных экспертных обсуждениях концепция новой системы учета положительно оценена налогоплательщиками, экспертным и бизнес сообществом.

Покажите мне тех представителей бизнес сообщества, которые положительно оценили концепцию…