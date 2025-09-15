Субсидиарная ответственность по долгам компании, кейс по защите

Откуда взялась субсидиарная ответственность по долгам компании

Давайте разберем, из чего именно складывались претензии к Михаилу. Конкурсный управляющий действовал по стандартной схеме, которую часто используют в таких спорах.

Основание для претензии: нарушение закона о банкротстве

По закону, руководитель компании обязан сам подать заявление о банкротстве , если понял (или должен был понять), что фирма не выплывет. На это ему дается ровно месяц с момента, когда наступила точка невозврата (или момент объективного банкротства). Это ситуация, когда долгов уже объективно больше, чем активов и возможностей их оплатить.

Ключевой аргумент управляющего: дата «точки невозврата»

Вывод управляющего : уже на конец 2020 года Михаил, как грамотный руководитель, должен был осознать, что компания — банкрот. Но он не подал заявление, нарушив закон. Тем самым к нему должна быть применена субсидиарная ответственность по долгам компании

Активы исчезли . Это был самый весомый, на первый взгляд, аргумент. По данным баланса, стоимость активов компании за 2020 год рухнула с 551 до 45 мл.н рублей. Такое обвальное снижение управляющий представил как прямое доказательство финансового коллапса.

Компания «замолчала» . Управляющий обратил внимание, что именно 31 декабря 2020 года компания в последний раз сдала официальную бухгалтерскую отчетность. После этого финансовая жизнь фирмы будто бы остановилась для внешнего наблюдателя.

Налоговые долги стали неподъемными . По данным ИФНС, на середину 2021 года задолженность по налогам и сборам превышала 70 млн. рублей. Важный акцент: по мнению управляющего, вся эта сумма уже образовалась именно на 31 декабря 2020 года.

Гора долгов перед контрагентами . Была выделена крупная задолженность перед одним кредитором (ООО «Р-С») на сумму более 65 млн. рублей, которая висела с начала 2020 года.

Управляющий выбрал дату — 31 декабря 2020 года, и привел в обоснование четыре главных довода:

Последствие нарушения: субсидиарная ответственность по долгам компании на 112 млн рублей

Так как директор, по версии управляющего, скрывал банкротство, он «вводил в заблуждение» новых контрагентов. Они, думая, что имеют дело с нормальной компанией, поставляли товары, выполняли работы, а денег не получали. Эти долги, возникшие после 31 декабря 2020 года, управляющий назвал «новыми обязательствами» и потребовал взыскать их с Михаила лично.

Важный нюанс: в исковую сумму он включил не только сами долги, но и все сопутствующие начисления:

основную сумму долга;

проценты за просрочку;

штрафы и неустойки;

текущие расходы на процедуру банкротства (вознаграждение самого управляющего, затраты на публикации, работу аукционистов и т.д.).

Именно такая — максимально широкая — трактовка размера ответственности является стандартной для арбитражных управляющих, ведь их задача — максимально пополнить конкурсную массу. И именно с этой трактовкой нам предстояло спорить.