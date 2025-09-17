Защита собственника ресторанного бизнеса от субсидиарной ответственности

До пандемии бизнес процветал, но когда грянул ковид, все изменилось. Сначала — жесткие локдауны, потом — QR-коды, без которых людей просто не пускали в заведения. Естественно, выручка упала почти до нуля. Арендная плата за помещения в «Авиапарке» копилась, договориться не получилось — и в итоге именно арендодатель подал в суд, чтобы признать «ТЕХИНВЕСТ» банкротом. Еще вчера успешный бизнес оказался на грани краха, а его руководитель — лицом к лицу с серьезными финансовыми рисками.
Почему понадобилась защита от субсидиарной ответственности собственнику ресторанного бизнеса
Когда «ТЕХИНВЕСТ» обанкротился, на Вадима была возложена потенциальная субсидиарная ответственность в размере 35 миллионов рублей. То есть, долги компании могли перейти на него лично. А это значит — риск потерять личное имущество, сбережения и будущие доходы. Претензии исходили от конкурсного управляющего и основного кредитора — ТРК «Авиапарк». Ответственность обосновывалась тремя ключевыми основаниями:
Субсидиарная ответственность за непередачу документов конкурсному управляющему
Вадим честно передал управляющему целую гору документов — бухгалтерию, договоры, первичку. Казалось бы, все что нужно. Но нет — управляющий заявил, что чего-то не хватает. Он пытался заявить исчезновение активов на 35,79 млн рублей — около 6,6 млн основных средств и почти 30 млн долгов контрагентов. Управляющий настаивал, что без этих бумаг невозможно нормально провести банкротство и вернуть деньги кредиторам.
По сути, Вадима обвиняли в том, что он якобы скрыл документы, из-за которых нельзя было проследить, куда делись деньги и имущество компании. Серьезное заявление, за которым маячила перспектива личной ответственности.
Субсидиарка за совершение вредоносных сделок
Вадиму вменяли, что он перевел средства и имущество компании в пользу трех фирм — «ПРОФ БАР», «ГУД ФУД» и «ЭКВИНОКС». Управляющий оспаривал сделки и настаивал, что эти операции были не просто неудачными, а целенаправленными — чтобы спрятать активы от кредиторов и ухудшить финансовое состояние «ТЕХИНВЕСТ». Он пытался доказать, что именно эти действия, а не обстоятельства пандемии, стали причиной, по которой компания не смогла рассчитаться по долгам.
Субсидиарная ответственность за неподачу заявления о банкротстве вовремя
Вадима также обвиняли в том, что он слишком поздно подал заявление о банкротстве. По закону, он должен был это сделать в течение месяца после того, как стало ясно, что компания не справляется с долгами. Управляющий утверждал, что Вадим скрывал реальное положение дел, из-за чего долги продолжали расти, а кредиторы несли еще большие убытки. Если бы это обвинение подтвердилось, Вадиму пришлось бы отвечать по всем обязательствам лично — включая не только основные долги, но и пени, штрафы, и даже судебные издержки.
В худшем сценарии он рисковал потерять личное имущество — квартиру, машину, сбережения — все, что можно было бы взыскать в счет долгов компании. Кроме того, такие долги не списываются даже при банкротстве физического лица, что создавало для него долгосрочные финансовые риски.
Защита от субсидиарной ответственности собственника бизнеса: наша правовая позиция
Мы шаг за шагом разбирали каждое обвинение, показывая суду, что банкротство компании произошло не по вине Вадима. Мы сделали акцент на том, что его действия как руководителя не стали причиной краха бизнеса — напротив, он делал все возможное в тех чрезвычайных обстоятельствах. В основе нашей защиты лежал скрупулезный разбор документов, детальный финансовый анализ и учет позиций высших судов.
Чтобы вы имели полное представление о нашей работе, мы детально распишем, какие именно шаги были предприняты для опровержения каждого пункта «обвинения».
Полная передача документов
Мы представили суду неопровержимые доказательства передачи всего массива документов:
Электронный документооборот. Подтвердили факт передачи файлов через систему «Диадок» в мае 2022 года (в период наблюдения), предоставили детализированные описи отправленных документов.
Физическая передача. Предоставили суду товарные накладные и акты приема-передачи, подтверждающие передачу документов на бумажных носителях с использованием грузового транспорта.
Опровержение претензий по активам. Мы подробно разъяснили суду, что спорные 29 миллионов дебиторки на самом деле были обычным обеспечительным платежом арендодателю. Эти деньги изначально вносились как гарантия исполнения обязательств по аренде, и их списание полностью соответствовало бухгалтерским нормам. Также мы доказали, что даже если каких-то бумаг и не хватало в полном объеме, это никак не мешало конкурсному управляющему вести процедуру банкротства. Недостача отдельных документов не стала и не могла стать препятствием для работы с долгами компании.
Отсутствие причинно-следственной связи по сделкам
Мы провели детальный анализ всех сделок компании. Мы обратили внимание суда на важный факт: из 13 проверенных сделок претензии были только к трем. Причем их общая сумма составляла всего 6,2% от всех активов компании — то есть они никак не могли критически повлиять на ее финансовое состояние.
В поддержку нашей позиции мы привели разъяснения Верховного Суда: чтобы привлечь руководителя к ответственности, нужно доказать, что именно его действия привели к финансовому краху компании. Мы показали, что даже если бы этих трех сделок не было вообще, банкротство все равно бы случилось — из-за пандемии и вынужденных ограничений, которые полностью парализовали работу ресторанов.
Своевременность подачи заявления о банкротстве
Мы оспорили момент возникновения признаков неплатежеспособности, обосновав, что в период 2020–2021 гг. компания Вадима еще была платежеспособной. Мы показали суду реальные движения по счетам — это были живые операции, выплаты поставщикам, переводы налогов. Компания работала, а не готовилась к банкротству.
Особенно показательным было то, что даже в разгар пандемии крупные банки — Сбер и ВЭБ.РФ —продолжали давать компании кредиты. Разве стали бы они рисковать, если бы видели признаки скорого краха? Это стало одним из самых сильных доказательств того, что бизнес до последнего боролся за выживание, а не шел ко дну.
Отсутствие «новых» долгов
Мы указали, что все обязательства перед кредиторами возникли до момента, который управляющий ошибочно определил как «дату объективного банкротства». Ни один новый контрагент не появился после этой даты, а значит, не было и обмана сокрытием финансового состояния. А поскольку новых долгов в тот период просто не возникло — значит, и спрашивать с него было не за что. Размер ответственности в таком случае должен быть нулевым. Нельзя наказывать человека за то, чего фактически не произошло.
Итог
Защита от субсидиарной ответственности собственника бизнеса была выстроена комплексно: досконально изучили финансы, юридические тонкости и все процессуальные детали. Наша задача была не просто отвергать обвинения по пунктам, а доказать суду, что крах «ТЕХИНВЕСТ» случился исключительно из-за пандемии и жестких ограничений, а не из-за ошибок или бездействия руководства.
В итоге нам удалось добиться отмены решения о субсидиарке по всем трем пунктам обвинений:
По документам — суд согласился, что Вадим передал все необходимое, а отсутствие некоторых бумаг не сорвало процедуру банкротства. Спорные 29 млн. дебиторки оказались обычным обеспечительным платежом арендодателю.
По сделкам — мы доказали, что три оспоренные операции (всего 6,2% активов) никак не могли «уронить» компанию. Даже если бы их не было, банкротство все равно бы случилось из-за локдаунов.
По запоздалому заявлению о банкротстве — суд принял наш аргумент, что «момент объективного банкротства» был определен неверно. Кредиты от Сбера и ВЭБа, а также исправные платежи контрагентам в 2020–2021 годах подтвердили: компания боролась до конца, а не скрывала проблемы. К тому же управляющий неправильно установил размер задолженности по указанному основанию.
Для нас это была не просто победа в денежном вопросе — хотя, конечно, спасти клиента от долга в 35 миллионов рублей это можно в полной мере считать положительным результатом.
Самое ценное в этом деле — мы восстановили справедливость и вернули доброе имя предпринимателю, который в самое сложное время делал все возможное, чтобы удержать бизнес на плаву. Наша юридическая компания сражалась не только за деньги, но и за репутацию человека, попавшего в ситуацию, которую невозможно было предугадать.
