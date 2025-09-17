Защита собственника ресторанного бизнеса от субсидиарной ответственности

Почему понадобилась защита от субсидиарной ответственности собственнику ресторанного бизнеса

Когда «ТЕХИНВЕСТ» обанкротился, на Вадима была возложена потенциальная субсидиарная ответственность в размере 35 миллионов рублей . То есть, долги компании могли перейти на него лично. А это значит — риск потерять личное имущество, сбережения и будущие доходы. Претензии исходили от конкурсного управляющего и основного кредитора — ТРК «Авиапарк». Ответственность обосновывалась тремя ключевыми основаниями:

Субсидиарная ответственность за непередачу документов конкурсному управляющему

По сути, Вадима обвиняли в том, что он якобы скрыл документы, из-за которых нельзя было проследить, куда делись деньги и имущество компании. Серьезное заявление, за которым маячила перспектива личной ответственности.

Вадим честно передал управляющему целую гору документов — бухгалтерию, договоры, первичку. Казалось бы, все что нужно. Но нет — управляющий заявил, что чего-то не хватает. Он пытался заявить исчезновение активов на 35,79 млн рублей — около 6,6 млн основных средств и почти 30 млн долгов контрагентов. Управляющий настаивал, что без этих бумаг невозможно нормально провести банкротство и вернуть деньги кредиторам.

Субсидиарка за совершение вредоносных сделок

Вадиму вменяли, что он перевел средства и имущество компании в пользу трех фирм — «ПРОФ БАР», «ГУД ФУД» и «ЭКВИНОКС» . Управляющий оспаривал сделки и настаивал, что эти операции были не просто неудачными, а целенаправленными — чтобы спрятать активы от кредиторов и ухудшить финансовое состояние «ТЕХИНВЕСТ». Он пытался доказать, что именно эти действия, а не обстоятельства пандемии, стали причиной, по которой компания не смогла рассчитаться по долгам.

Субсидиарная ответственность за неподачу заявления о банкротстве вовремя

Вадима также обвиняли в том, что он слишком поздно подал заявление о банкротстве. По закону, он должен был это сделать в течение месяца после того, как стало ясно, что компания не справляется с долгами. Управляющий утверждал, что Вадим скрывал реальное положение дел, из-за чего долги продолжали расти, а кредиторы несли еще большие убытки. Если бы это обвинение подтвердилось, Вадиму пришлось бы отвечать по всем обязательствам лично — включая не только основные долги, но и пени, штрафы, и даже судебные издержки.

В худшем сценарии он рисковал потерять личное имущество — квартиру, машину, сбережения — все, что можно было бы взыскать в счет долгов компании. Кроме того, такие долги не списываются даже при банкротстве физического лица, что создавало для него долгосрочные финансовые риски.