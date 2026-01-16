Полное руководство: как привлечь к субсидиарной ответственности, даже если фирма «пустая»

Вы честно поставили товар, выполнили подряд или оказали услуги. Вам не заплатили. Вы пошли в суд, потратили время, нервы и деньги на юристов, получили красивое решение с гербовой печатью и исполнительный лист. И что дальше? А дальше — тишина. Приставы разводят руками: «Счетов нет, на балансе ноль, директор уволился, имущество растворилось».

Еще лет 10–15 назад на этом история заканчивалась. Кредитор списывал долг в убытки, выпивал с горя и шел работать дальше, а должник открывал новое ООО и продолжал схему. Но сегодня правила игры изменились кардинально. Законодатель и Верховный Суд дали нам в руки мощнейшее оружие — субсидиарную ответственность.

Это механизм, который позволяет игнорировать корпоративную оболочку (доктрина «срывания корпоративной вуали») и залезть в личный карман владельца бизнеса. В этой статье мы подробно разберем, как привлечь к субсидиарной ответственности реальных бенефициаров, какие юридические «крючки» использовать и почему даже ликвидация фирмы в ФНС больше не спасает должников от расплаты.