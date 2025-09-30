ЦОК КПП БСН 25.09 Мобильная
Обзор Личного кабинета 1С-Отчетность. Полный контроль отчетности по всем компаниям на бухобслуживании, без лишних окон и даже без доступа в 1С

Бесконечный хаос, десятки открытых вкладок и программ, нескончаемый поиск и обновление данных — ситуация, знакомая многим бухгалтерам на аутсорсе и в крупных компаниях. может привести к беспорядку в процессах и бесконечному стрессу. Чтобы помочь бухгалтеру держать все под контролем, фирма «1С» разработала новый удобный веб-сервис для 1С-Отчетности. 

Что такое Личный кабинет 1С-Отчетность

Личный кабинет 1С-Отчетность — новый веб-сервис от фирмы «1С», который помогает контролировать отчетность по одной или нескольким организациям. Например, по клиентам на бухобслуживании. Все отчеты представлены списком в едином окне. Это позволяет бухгалтеру экономить время и избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками и программами. 

Для доступа в Личный кабинет не обязательно заходить в базу 1С — достаточно авторизоваться в сервисе с браузера. Бухгалтер может удаленно подписывать документы, отправлять отчеты и отвечать на требования налоговой. Благодаря встроенному календарю можно легко отследить сроки сдачи по всем видам отчетов и по всем организациям, и не рисковать штрафами из-за просроченных дедлайнов. 

Фирма «1С» разработала Личный кабинет специально для тех, кому важно видеть всю картину целиком. Веб-сервис будет полезен бухгалтерам, сдающим отчетность за несколько организаций, аутсорсинговым компаниям и предприятиям с большим количеством филиалов. 

Обзор возможностей Личного кабинета 1С-Отчетность

Личный кабинет 1С-Отчетность представляет собой веб-интерфейс для мониторинга и работы с отчетностью. Бухгалтер может просмотреть и проконтролировать отчеты сразу по всем организациям. Разберем основные особенности и преимущества Личного кабинета. 

  • Отчетность из всех программ 1С в одном месте. В сводной таблице собраны данные сразу по всем компаниям — бухгалтеру не нужно тратить время и переключаться между разными базами 1С, все данные сразу перед глазами. Для быстрого поиска нужного документа предусмотрена фильтрация: по году, кварталу, организационно-правовой форме — ИП/юрлицо. 

  • Возможность подключения через браузер. Обычно бухгалтеру нужно заходить в базы 1С, чтобы поработать с отчетностью, но с Личным кабинетом такая необходимость отпадает. Веб-сервис работает прямо в браузере из любой точки мира, где есть интернет. 

  • Мониторинг статусов отчетности и требований ФНС. Бухгалтер в режиме реального времени видит, на каком этапе обработки сейчас находится отчет. Также в личном кабинете отображаются входящие требования и письма от налоговой службы. 

  • Удобный контроль сроков по всем организациям. Есть встроенный календарь бухгалтера, который напомнит о предстоящих сроках сдачи отчетности. Это в разы сокращает риск просрочки, штрафов и пеней. При необходимости календарь можно выгрузить на компьютер в формате Excel. 

  • Контроль за подлинностью документа. Отправленные документы содержат специальные пометки, которые подтверждают их подлинность: синяя печать или оттиск контролирующего органа. 

  • Надежное хранение. Все отправленные отчеты хранятся прямо в сервисе в расшифрованном виде, формируя защищенный архив данных. Можно работать с уверенностью в том, что документы никуда не пропадут и не потеряются. Сам архив отчетности и доступ к нему остается у бухгалтера навсегда. 

  • Удаленная подпись документов. Бухгалтер может направить руководителю ссылку на подпись отчета прямо из 1С — без лишних действий и волокиты. Благодаря этому процесс согласования становится еще легче и быстрее. 

Посмотрите, как это работает: 

Тарифы и подключение Личного кабинета 1С-Отчетность

Доступно два тарифных плана — «Базовый» и «ПРОФ». Базовый включает основные функции для работы с отчетностью, а ПРОФ подойдет тем, кто хочет подписывать и отправлять отчеты, расшифровывать требования ФНС прямо в веб-сервисе. 

Условия подключения для ИП/юрлиц и групп компаний отличаются. 

❗ Важно: для корректной работы Личного кабинета у вас должна быть: 

  • Как минимум одна из учетных программ — «1С:Бухгалтерия» или «1С:ЗУП» в версиях ПРОФ или КОРП.

  • Действующая лицензия «1С-Отчетность». При подключении сервиса вы получаете возможность отправлять актуальные формы отчетности по всем организациям, отслеживать их статус, получать и отвечать на входящие требования, выпускать неограниченное количество МЧД на уполномоченных сотрудников.

💡 Работаете с несколькими компаниями одновременно? Значит вы точно знаете, сколько времени и денег отнимает сдача отчетности по каждой из них.

Есть решение — подключите к сервису «1С-Отчетность» сразу группу организаций. Чем больше вы подключите, тем приятнее будет ваша скидка и выгода. 

  • При подключении 3–5 компаний скидка 25%. 

  • Если подключить 11–15 компаний, скидка будет уже 50%. 

  • Если компаний 101+, скидка вырастет до максимально возможной — 80%. Это ощутимая экономия на оплате сервиса для сдачи отчетов!

Узнайте больше и рассчитайте свою выгоду в калькуляторе

