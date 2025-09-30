Обзор Личного кабинета 1С-Отчетность. Полный контроль отчетности по всем компаниям на бухобслуживании, без лишних окон и даже без доступа в 1С

Что такое Личный кабинет 1С-Отчетность

Личный кабинет 1С-Отчетность — новый веб-сервис от фирмы «1С», который помогает контролировать отчетность по одной или нескольким организациям. Например, по клиентам на бухобслуживании. Все отчеты представлены списком в едином окне. Это позволяет бухгалтеру экономить время и избавляет от необходимости постоянно переключаться между вкладками и программами.

Для доступа в Личный кабинет не обязательно заходить в базу 1С — достаточно авторизоваться в сервисе с браузера. Бухгалтер может удаленно подписывать документы, отправлять отчеты и отвечать на требования налоговой. Благодаря встроенному календарю можно легко отследить сроки сдачи по всем видам отчетов и по всем организациям, и не рисковать штрафами из-за просроченных дедлайнов.

Фирма «1С» разработала Личный кабинет специально для тех, кому важно видеть всю картину целиком. Веб-сервис будет полезен бухгалтерам, сдающим отчетность за несколько организаций, аутсорсинговым компаниям и предприятиям с большим количеством филиалов.