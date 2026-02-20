Главные вопросы по НДС на УСН в 2026 году: ФНС выпустила подробную методичку с разъяснениями

ФНС выпустила «Методические рекомендации по НДС на УСН», в которых ответила на 26 популярных вопросов: кто обязан платить НДС, какие есть ставки, как вести учет и что такое счет-фактура. Кроме базовых объяснений в методичке есть разбор «горящих» вопросов, которые волнуют упрощенцев прямо сейчас. Например, как быть, если договор без НДС заключен в 2025 году, а поставка была в 2026-м, уже с НДС. Отобрали наиболее интересные положения и разобрали их простым языком.
Кто на УСН платит НДС, а кто освобождается
Все компании и ИП на УСН считаются плательщиками НДС — эти правила введены в рамках налоговой реформы 2025. Фактически налог платят только при определенном уровне дохода.
В 2025 году условия были одни, теперь их ужесточили. Изначально НДС появлялся при доходе от 60 млн за 2024 год и в течение 2025 года, но позже лимит сильно урезали. Вот кто уже стал или станет плательщиком налога в ближайшие годы:
с 2026 г. — те, чей доход за 2025 год свыше 20 млн;
с 2027 г. — те, чей доход за 2026 год свыше 15 млн;
с 2028 г. — те, чей доход за 2027 год свыше 10 млн.
В 2028 году переходный период завершится и лимит зафиксируется на уровне 10 млн. Обязанность по уплате НДС появится с 1 января, если в прошлом году вы превысили ограничение по доходу, либо с 1 числа месяца, если превышение было в прошлом месяце.
Те же правила действуют и для новых компаний и ИП — как только доход превысит 20 млн в 2026 году, появится обязанность платить НДС.
Кто освобожден от НДС. Все, чей доход меньше 20 млн в 2026 году, меньше 15 млн в 2027 г., меньше 10 млн в 2028 г.. Никаких уведомлений подавать не нужно, освобождение начинает действовать автоматически. Отчетность по НДС сдавать тоже не надо, счета-фактуры и книги учета доходов и расходов не оформляются. Законом также предусмотрено освобождение от налога для конкретных товаров/услуг и сделок, но с подачей нулевых деклараций — такие случаи перечислены в статьях 146 и 149 НК. Например, НДС не платят с медуслуг и услуг общественного питания.
Есть исключение: освобождения от НДС не будет, если компания или ИП выступает в роли налогового агента или ввозит товары из других стран.
Как считать доход на УСН и как считать НДС
В 2026 году НДС платят упрощенцы с доходом от 20 млн рублей. Считать доход нужно по тем же правилам, что и на УСН для расчета единого налога, то есть брать нужно выручку и внереализационные доходы.
Если в прошлом году предприниматель работал на УСН + ПСН, ОСНО + ПСН или ЕСХН + ПСН, то считают общий доход по обоим спецрежимам.
Что касается патента, то на нем берут реальный, а не потенциальный доход. А если упрощенец работает как агент или комиссионер, то учесть надо только агентское вознаграждение.
Как рассчитать налог к уплате. Упрощенцу нужно взять стоимость товара/услуги и умножить ее на выбранную ставку налога. Стоимость для покупателя будет состоять из цены товара + НДС. Обязанность по уплате возникает на более раннюю дату: либо день отгрузки либо день оплаты аванса.
Получили аванс — начислите НДС сразу с аванса и второй раз, с отгрузки (первую часть НДС позже можно принять к вычету). Если аванс и отгрузка в одном и том же квартале, то налог начислите один раз — только с отгрузки. Эти правила помогают избежать двойного налогообложения.
Какие существуют ставки НДС и какую выбрать
Упрощенец может применять стандартную ставку НДС 22% (еще есть 10 и 0%), если среди покупателей много тех, кто работает с НДС. Это выгодно, так как позволяет заявить входной налог к вычету (это значит, что налог от продавца платить в бюджет не придется). Также общая ставка начинает действовать автоматически, если вы занимаетесь экспортом или выступаете как налоговый агент.
Можно выбрать специальную ставку 5% при доходе от 20 до 272 млн или 7% при доходе от 272 до 490 млн дохода на УСН с начала 2026 года, но тогда вычета не будет. Этот вариант подойдет, если основная часть ваших затрат без НДС и если работаете с физлицами/компаниями, которые не платят НДС.
Выбирают ту ставку, которая более целесообразна. Сообщать о своем решении в ФНС не надо, налоговики сами узнают ставку из декларации по НДС. Применять разные ставки нельзя, выбрать можно только одну. Ставку указывают во всех первичных документах, в УПД, счетах-фактурах, декларации по НДС.
Если выбор пал на ставку 5 или 7% и вы вдруг решили перейти на обычную, то сделать это можно только через 3 года. Отказаться досрочно можно, если потеряли право на УСН, получили освобождение от НДС или впервые применяете пониженные ставки в 2026 году, — тогда отказаться от них разрешено в течение года после первой подачи декларации по НДС.
Если захотите сменить обычную ставку на специальную, то сделать это можно со следующего квартала.
Существуют также расчетные ставки. Их применяют, когда в стоимость товара уже включен НДС. Например, при получении аванса за товар. Чтобы выделить НДС, аванс умножают на расчетную ставку, которая соответствует основной. Для 22% это 22/122, для 10% — 10/110, для 7% — 7/107, для 5% — 5/105.
Как работать со счетами-фактурами и книгами учета
Плательщик НДС выставляет покупателю счет-фактуру при отгрузке товаров, выполнении работ или услуг, а еще при получении аванса. Этот документ подтверждает начисление НДС и служит основанием для вычета. Оформить его нужно не позднее 5 дней с даты операции.
Если вы не платите НДС, то и счет-фактуру оформлять не нужно. Также она не обязательна, если вашим контрагентом выступает физлицо без статуса ИП. Здесь вместо счета-фактуры оформляют сводный документ.
Важный нюанс: если ошибочно выставить счет-фактуру с выделенным НДС, то налог в любом случае придется уплатить в бюджет, а права на вычет при этом не будет.
Все выставленные счета-фактуры регистрируют в книге продаж. На основе этих данных позже заполняют раздел 9 декларации по НДС. Существует также книга покупок — ее ведут только те, у кого есть право на вычет. В книге регистрируют счета-фактуры, полученные от поставщиков, а данные затем переносят в раздел 8 декларации.
Что делать, если договор заключен до 01.01.2026
В случае, когда договор заключен до 1 января 2026 года, а товар отгрузили уже после этой даты, считается, что в цену договора уже включен НДС (при условии, что стороны не договорились о другом). Налог с аванса, полученного в 2025 году, исчисляться не будет.
НДС с такой сделки нужно считать расчетным методом в зависимости от ставки: если ставка 5 или 7%, то расчетные ставки будут 5/105 и 7/107. Если ставки стандартные 22 или 10%, то расчетные — 22/122 и 10/110.
Какую ставку НДС указывать в чеках
ФНС обращает внимание на то, что упрощенцы со ставками 5 и 7% НДС должны указывать именно эти ставки в кассовых чеках. А вот если ставка налога 22%, то здесь ясности пока нет.
Налоговики отмечают, что кассы еще перенастраиваются на новую ставку с 2026 года, и рекомендуют инспекциям в первом квартале делать упор на помощь и консультирование налогоплательщиков, а не на проверку ККТ.
