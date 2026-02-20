Главные вопросы по НДС на УСН в 2026 году: ФНС выпустила подробную методичку с разъяснениями

Кто на УСН платит НДС, а кто освобождается

Все компании и ИП на УСН считаются плательщиками НДС — эти правила введены в рамках налоговой реформы 2025. Фактически налог платят только при определенном уровне дохода.

В 2025 году условия были одни, теперь их ужесточили. Изначально НДС появлялся при доходе от 60 млн за 2024 год и в течение 2025 года, но позже лимит сильно урезали. Вот кто уже стал или станет плательщиком налога в ближайшие годы:

с 2026 г. — те, чей доход за 2025 год свыше 20 млн;

с 2027 г. — те, чей доход за 2026 год свыше 15 млн;

с 2028 г. — те, чей доход за 2027 год свыше 10 млн.

В 2028 году переходный период завершится и лимит зафиксируется на уровне 10 млн. Обязанность по уплате НДС появится с 1 января, если в прошлом году вы превысили ограничение по доходу, либо с 1 числа месяца, если превышение было в прошлом месяце.

Те же правила действуют и для новых компаний и ИП — как только доход превысит 20 млн в 2026 году, появится обязанность платить НДС.

Кто освобожден от НДС. Все, чей доход меньше 20 млн в 2026 году, меньше 15 млн в 2027 г., меньше 10 млн в 2028 г.. Никаких уведомлений подавать не нужно, освобождение начинает действовать автоматически. Отчетность по НДС сдавать тоже не надо, счета-фактуры и книги учета доходов и расходов не оформляются. Законом также предусмотрено освобождение от налога для конкретных товаров/услуг и сделок, но с подачей нулевых деклараций — такие случаи перечислены в статьях 146 и 149 НК. Например, НДС не платят с медуслуг и услуг общественного питания.

Есть исключение: освобождения от НДС не будет, если компания или ИП выступает в роли налогового агента или ввозит товары из других стран.