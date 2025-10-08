Кадровый голод 2025: признаки дефицита специалистов и как решить проблему 

Текущую ситуацию на российском рынке труда в 2025 году можно описать как парадокс. С одной стороны, уровень безработицы остается на исторически низких отметках — около 2,5% по данным HeadHunter (июнь 2025). С другой стороны, компании продолжают фиксировать дефицит квалифицированных специалистов, а закрытие вакансий занимает все больше времени от 3–4 месяцев. Особенно остро кадровая проблема стоит в сферах IT, инженерии, финансов и производства.

Ситуация обостряется тем, что рост числа вакансий значительно опережает рост трудоустройств. По данным Manpower, при увеличении числа вакансий на 25% в 2025 году, прирост реальных трудоустройств составил лишь 2,4%. На одну вакансию претендуют в среднем два человека, и конкуренция за специалистов сохраняется высокой.