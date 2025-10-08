Кадровый голод 2025: признаки дефицита специалистов и как решить проблему 

Текущую ситуацию на российском рынке труда в 2025 году можно описать как парадокс. С одной стороны, уровень безработицы остается на исторически низких отметках — около 2,5% по данным HeadHunter (июнь 2025). С другой стороны, компании продолжают фиксировать дефицит квалифицированных специалистов, а закрытие вакансий занимает все больше времени от 3–4 месяцев. Особенно остро кадровая проблема стоит в сферах IT, инженерии, финансов и производства.
Ситуация обостряется тем, что рост числа вакансий значительно опережает рост трудоустройств. По данным Manpower, при увеличении числа вакансий на 25% в 2025 году, прирост реальных трудоустройств составил лишь 2,4%. На одну вакансию претендуют в среднем два человека, и конкуренция за специалистов сохраняется высокой.
На 25% — прирост количества вакансий за 2025 год, достигших 582 тыс. (Forbes, 2025), что свидетельствует о высокой потребности в персонале.
В среднем 2 претендента на одну вакансию, указывающее на высокую конкуренцию среди соискателей в 2025 году.
2,4% — общий прирост трудоустройств за год (Manpower, 2025), показывающий отставание роста занятости от роста вакансий.
3–4 месяца — среднее время закрытия вакансий в ключевых отраслях (IT, инженерия, финансы, производство), что замедляет ресурсное пополнение компаний (Manpower, 2025).
76% — доля компаний, испытывающих нехватку специалистов средней и высокой квалификации, особенно в востребованных секторах.
28–30% — уровень текучести кадров, усложняющий процессы найма и увеличивающий затраты на адаптацию новых сотрудников (hh.ru, 2025).
15,6% — доля фонда оплаты труда (ФОТ) в выручке компаний в 2025 году, выросла с 12% за 2024-2025 г., отражает рост затрат на привлечение и удержание квалифицированных кадров.
Время закрытия вакансий и текучесть кадров
Одна из ключевых проблем заключается в увеличении сроков закрытия вакансий. Даже в растущих отраслях этот показатель достигает 3–4 месяцев. Для бизнеса это означает не только потерю времени, но и дополнительные издержки.
Ситуацию усугубляет высокая текучесть кадров. В 2025 году она стабилизировалась на уровне 28–30% (Manpower, 2025). Но это создает замкнутый круг: компании тратят ресурсы на поиск и адаптацию сотрудников, но не успевают вернуть инвестиции в персонал, так как сотрудники уходят, и процесс приходится запускать заново.
Финансовая нагрузка и рост фонда оплаты труда
Дефицит кадров напрямую отражается на финансовых показателях компаний. За два года доля фонда оплаты труда в выручке выросла с 12% до 15,6%. Рост зарплат в среднем составил от 2,4% до 7,8% в зависимости от отрасли. Особенно высокие ожидания наблюдаются в IT, где открыто около 20% всех вакансий.
Работодатели вынуждены предлагать более конкурентные условия, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Но повышение зарплат само по себе не решает проблему, а в некоторых случаях создает дополнительную нагрузку на рентабельность бизнеса.
Старение рабочей силы и демографические факторы
На ситуацию на рынке труда также влияют демографические изменения. Доля работников старшего возраста, то есть старше 45 лет, продолжает расти. Это требует от HR-служб новых подходов к адаптации и развитию персонала, а также программ, направленных на передачу опыта молодым специалистам. В то же время снижается приток молодых кадров, а точнее их отток, связанный с внешнеэкономическими факторами, это сильно ограничивает возможности для обновления команд в российских компаниях.
Новые требования сотрудников к работодателям
Кадровый кризис сопровождается изменением ожиданий и сотрудников. Современные специалисты обращают внимание не только на размер заработной платы, но и на карьерные перспективы, корпоративную культуру и возможности для планомерного развития, как личностного, так и профессионального. Все чаще выбирают работодателя, исходя из возможностей баланса работы и личной жизни, а также из системы менеджмента в компании.
HR-отделы фиксируют растущий запрос на карьерные треки, программы менторства и гибкие условия труда и ставку на самоорганизацию сотрудников. Сотрудники ожидают прозрачности карьерного пути и наличия инструментов для развития.
Цифровизация: какие инструменты используют HR-отделы в 2025 году
Согласно исследованиям:
27% компаний в России используют системы автоматизации рекрутинга (ATS), HR-аналитику и другие цифровые инструменты для обработки данных и управления талантами (Potok.io, 2025).
В первом квартале 2025 года в HR-Tech сегменте насчитывалось свыше 140–190 специализированных продуктов, включая платформы для адаптации, обучения, оценки компетенций и управления карьерой сотрудников (Ready.2hr.tech, 2025).
Среди главных HR-трендов 2025 года — цифровизация, обучение, аналитика данных, построение карты пути сотрудника (Employee Journey Map) и удержание персонала, что своевременно отвечает на вызовы кадрового дефицита и текучести (Potok.io, 2025).
Как HR-отделы преодолевают дефицит кадров
По данным исследований RBC 2025 года HR-отделы активнее переключаются с найма на удержание сотрудников и работу с внутренними ресурсами, а именно:
67% компаний развивают программы внутреннего кадрового резерва.
58% увеличили бюджеты на переобучение и развитие персонала.
72% внедряют карьерные треки и программы наставничества.
Управление талантами — инструмент для смены стратегии в управлении персоналом
Технологические решения помогают систематизировать работу с персоналом и сделать ее более предсказуемой.
Например, для решения проблем с дефицитом кадров, можно воспользоваться HR-модулем «Управление талантами» в системе КЭДО EmplDocs.
«Управление талантами» позволяет фиксировать ключевые компетенции сотрудников и визуализировать их в Диаграммы талантов (матрица компетенций). Это дает HR-отделу возможность планирования для развития необходимых компетенций внутри команды и тем самым формировать резерв кадров.
Такие инструменты особенно ценны в условиях дефицита специалистов, когда поиск новых сотрудников становится затратным и долгим.
Кадровый кризис 2025 года нельзя рассматривать как что-то временное и проходящее самостоятельно. И российский рынок труда сегодня можно описать тремя ключевыми словами: дефицит, пересмотр системы управления персоналом и адаптация. Главная задача не столько найти новых сотрудников, сколько сохранить и развить текущих, создавая условия, при которых талантливые и перспективные будут расти вместе с компанией, создавая прочную основу для стабильности компании, и возможно идеальный кандидат уже работает у вас.
