График отпусков на 2026 год: частые вопросы о составлении и ответы на них

Форма для документа, утвержденная постановлением Госкомстата №1 ( форма Т-7 ) является рекомендательной. Работодатель вправе разработать собственную форму или дополнить Т-7 необходимыми реквизитами (например, графой для ознакомления сотрудника).

График отпусков (ГО) — это обязательный локальный нормативный акт для всех работодателей, кроме микропредприятий. Срок утверждения — не позднее 17 декабря 2025 года, за 2 недели до конца года, с учетом выходных дней ( ст. 123 ТК ).

Трудовой договор приостановлен. Роструд допускает непредставление. Рекомендация: включить с пометкой «мобилизация» для учета накопленного стажа и дней отпуска.

Включаются для равномерного распределения нагрузки. Альтернатива — отпуск по заявлению, но это нарушает целостность планирования.

В ГО включаются все сотрудники, работающие по трудовому договору, включая совместителей и удаленных работников.

Один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет ( ст. 262.1 ТК ).

Женщины перед отпуском по БиР или непосредственно после него, а также по окончании отпуска по уходу за ребенком ( ст. 260 ТК ).

Следующие категории сотрудников вправе требовать предоставления отпуска в удобное для них время (как при составлении графика, так и при его изменении в течение года):

Штраф для должностного лица (руководителя): от 1 000 до 5 000 руб.

Штраф для организации: от 30 000 до 50 000 руб.

Отсутствие графика или его нарушение квалифицируется по ч. 1 ст. 5.27 КоАП и влечет:

Какая ответственность за нарушения в предоставлении графика

Частые вопросы по составлению графика отпусков

Вопрос: нужно ли включать в график отпусков на 2025 год сотрудников, трудовые договоры с которыми будут заключены в декабре 2025 года?

Ответ: да, обязательно, если договор заключен до даты утверждения графика (17 декабря 2025 года). Согласно ст. 123 ТК, график составляется на следующий календарный год с учетом всех действующих на момент его утверждения трудовых отношений. Даже если сотрудник фактически приступит к работе только в январе, он уже является участником трудовых отношений и должен быть включен в план отпусков.

Вопрос: обязательно ли указывать в графике отпусков конкретные даты (число, месяц) начала отдыха?

Ответ: прямой обязанности указывать точный день (число) в Трудовом кодексе нет. Минтруд в своих разъяснениях (письмо от 26.09.2024 № 14-6/ООГ-5659) допускает указание только месяца начала отпуска. Однако! С точки зрения судебной практики и минимизации рисков крайне рекомендуется указывать конкретную дату. Это снимет риски со всех сторон: Однозначно определяет начало обязательного уведомления сотрудника (за 2 недели).

Исключает споры о точном дне выхода на работу.

Является неоспоримым доказательством при возникновении трудовых споров.

Вопрос: может ли отпуск начинаться с выходного дня сотрудника?

Ответ: да, безусловно. Отпуск исчисляется в календарных днях, и его начало не привязано к рабочему дню сотрудника. Эта позиция подтверждается Рострудом. Такой подход часто используется для экономии рабочих дней и более гибкого планирования.

Вопрос: как правильно учесть в графике права «льготных» категорий сотрудников?

Ответ: да, абсолютно вправе. Трудовое законодательство не содержит никаких ограничений на этот счет. Отпуск предоставляется в календарных днях, и его начало не зависит от графика работы (сменности) конкретного сотрудника.

Вопрос: может ли восстановленный на работе сотрудник пойти в отпуск, если при увольнении ему уже выплатили компенсацию за неиспользованные дни?

Ответ: да, может. Восстановление на работе аннулирует все правовые последствия увольнения. Сотруднику возвращается право на отпуск за соответствующий рабочий год. Сумма компенсации, выплаченной при увольнении, подлежит зачету при выплате ему отпускных. Если суммы компенсации не хватает, работодатель доплачивает разницу.

Ответ: по общему правилу — да, может. График отпусков обязателен для обеих сторон (ст. 123 ТК). Работодатель вправе отказать в просьбе о предоставлении части отпуска не в соответствии с графиком, если на это нет производственной возможности. Исключение: категории сотрудников, имеющие право на отпуск в удобное для них время (перечислены выше). Им работодатель отказать не вправе.

Вопрос: сотрудник отказывается подписывать график отпусков, что делать?