Кадровая отчетность в 2025 году: какие отчеты сдавать и что не упустить

Кадровая отчетность — обязательная задача для каждого работодателя. Объем сведений для Росстата, СФР, МВД и военкоматов становится все более емким, и специалистам непросто ориентироваться в потоке информации. 

Классификация кадровой отчетности

Классификация кадровой отчетности построена по нескольким основным признакам для удобства организации документооборота:

  • Внутреннюю отчетность. Предназначена для руководства и служит для оценки использования кадрового потенциала и планирования. Ее форма и сроки устанавливаются организацией. 

Пример — отчеты по текучести, выполнению плана найма и прогнозам потребностей.

  • Внешнюю отчетность. Направляется государственным структурам, инвесторам и акционерам. Она имеет строго стандартизированные формы и сроки, с обязательным соблюдением требований. 

Примеры — отчеты 4-ФСС, сведения по форме № 1-Т.

Отчетность разделена также по регулярности. 

  • Регулярная отчетность — систематический процесс, контролирующий состояние показателей и соответствие законам с фиксированным графиком и форматами, часто автоматизируется HRM-системами. 

  • Нерегулярная отчетность — создается по отдельным запросам для анализа конкретных ситуаций и решений, требует детального анализа и может иметь уникальные формы.

Кадровая отчетность в 2025 году﻿: как сдавать и какие изменения

Все организации обязаны направлять в налоговую инспекцию отчеты. Если же предприниматель выступает работодателем, у него возникают дополнительные обязательства перед Пенсионным фондом (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС).

Электронный формат подачи отчетности требуется в следующих случаях:

  • Для налоговых деклараций (кроме НДС), если численность сотрудников превышает 100 человек.

  • По НДС — практически все предприниматели обязаны сдавать отчетность электронно, хотя некоторые могут самостоятельно выбирать формат подачи.

  • Для ПФР и ФСС — для всех работодателей, в отчетах которых присутствует более 25 физических лиц.

При этом представители малого бизнеса вправе использовать электронный формат добровольно, что позволяет им экономить время на личные визиты в налоговые органы и фонды.

Что поменялось в форматах кадровой отчетности за 3 кв. 2025 года

1. С 1 ноября 2025 года вступила в силу форма № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям».

2. С 1 января 2026 года начнет действовать крупный пакет обновлений. Сдавать за 2025 год нужно будет по новым формам:

  • №1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;

  • №1-Т(ГС) «Сведения о численности, фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих»;

  • №1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих»;

  • №1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда».

3. С 1 февраля 2026 года обновится форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».

4. С 1 апреля 2026 года вводится наибольшее количество новшеств, включая отраслевые формы. Среди них — № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» и «Сведения о численности и оплате труда работников... по категориям персонала».

5. Изменения предусмотрены приказом Росстата от 22.07.2025 № 348 и касаются всех респондентов — организаций и индивидуальных предпринимателей. 

В какие органы отправлять кадровую отчетность

Основные получатели кадровой отчетности — государственные контролирующие органы:

  • Федеральная налоговая служба (ФНС).

  • Социальный фонд России (СФР).

  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

  • Министерство внутренних дел (МВД).

  • Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

  • Военные комиссариаты.

  • Центр занятости населения (ЦЗН).

Сроки сдачи кадровой отчетности

Росстат

  • Форма 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников) — ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным. 

  • Форма 57-Т (сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям) — раз в два года за нечетные годы до 30 ноября отчетного года. Субъекты малого предпринимательства, общественные и экстерриториальные организации, а также юрлица, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, государственное управление и обеспечение военной безопасности, не сдают эту форму. 

  • Форма П-4 — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, для компаний с численностью 15+ человек и годовым оборотом 800+ млн руб. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, для компаний с меньшей численностью и оборотом. 

  • Форма П-4 (НЗ) (сведения о неполной занятости и движении работников) — ежеквартально до 8 числа месяца, который следует за последним месяцем отчетного квартала. За IV квартал — с первого рабочего дня по 10 число после отчетного квартала. 

  • Форма 3-Ф (сведения о просроченной задолженности по заработной плате) — до второго рабочего дня после отчетного месяца. Если просрочки нет, нулевой отчет предоставлять не нужно. 

СФР (ЕФС-1)

  • Подраздел 1.1 — не позднее следующего рабочего дня после приема на работу или увольнения сотрудника, заключения или расторжения ГПД. При других кадровых событиях — до 25 числа следующего месяца. 

  • Подраздел 1.2 — ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным периодом. В течение года подраздел сдается не позднее трех рабочих дней после того, как работник написал заявление об отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до 1,5 года, а также после выдачи формы в связи с оформлением пенсии. 

  • Подраздел 1.3 — ежемесячно до 25 числа следующего месяца. 

  • Подраздел 3 раздела 1 — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

  • Раздел 2 — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

ФНС

Военкоматы

  • Уведомление о приеме или увольнении сотрудника, подлежащего воинскому учету — в течение 5 календарных дней со дня приема или увольнения. 

  • Сведения об изменениях информации о гражданах, состоящих на воинском учете (изменение семейного положения, образования, структурного подразделения или должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья) — в течение 5 календарных дней со дня изменения. 

  • Список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году — ежегодно по запросу военкомата до 1 ноября. 

  • План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе — ежегодно до начала очередного календарного года. Рекомендуется уточнить сроки в своем военкомате. 

ЦЗН (центр занятости)

  • Отчет о свободных рабочих местах и вакантных должностях — в течение 5 рабочих дней со дня появления вакансии. 

  • Отчет о выполнении квоты для приема на работу инвалидов — ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

  • Отчет о процедуре банкротства — в течение 3 рабочих дней со дня введения процедуры банкротства. 

  • Отчет о ликвидации или сокращении — за 2 месяца до процедуры для организаций, за 2 недели для ИП. 

  • Отчет о введении (об изменении, отмене) режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

  • Отчет о простое — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

  • Отчет о временном переводе работников на дистанционную работу — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения. 

МВД

  • Уведомление о заключении или расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином — в течение 3 рабочих дней с даты заключения или расторжения договора. 

  • Уведомление о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту (ВКС) — ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, за первый квартал (январь, февраль, март) уведомление подается до 30 апреля включительно. 

Важно: сроки могут корректироваться в зависимости от региональных особенностей и изменений в законодательстве. Рекомендуется уточнять актуальные требования в соответствующих контролирующих органах.

Чтобы подготовить кадровую отчетность правильно, рекомендуем:

  • провести аудит первичных кадровых документов,

  • классифицировать отчеты по категориям (регулярные, сезонные, ситуационные),

  • сверить данные по численности, персональным сведениям и расчетам,

  • использовать электронные системы и онлайн-сервисы для облегчения подготовки и проверки отчетов.

Встроенный электронный документооборот (КЭДО) в 1С, например, через  сервис EmplDocs, позволяет формировать, подписывать и автоматически передавать отчеты в такие органы, как Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС), Росстат и МВД. Это существенно упрощает и ускоряет процесс сдачи отчетности, снижая риски ошибок и задержек.

Штрафы за несдачу кадровой отчетности и нарушения

За нарушения в кадровой отчетности в 2025 году предусмотрены штрафы, варьирующиеся от предупреждений до значительных санкций в зависимости от органа контроля и характера нарушения.

Штрафы, которые предусмотрены за нарушения в кадровой отчетности в 2025 году:

1. За непредоставление первичных данных в Росстат (статья 13.19 КоАП).  

  • Должностному лицу грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за первичное нарушение и от 30 тыс. до 50 тыс. за повторное. 

  • Для юридических лиц —  от 20 тыс. до 70 тыс. рублей в первый раз, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей при последующих нарушениях.

2. За нарушение порядка направления данных ЕФС-1 в СФР (статья 15.33.2 КоАП). 

  • Должностное лицо накажут штрафом от 300 до 500 рублей.

3. За нарушение по представлению РСВ в налоговый орган (статья 15.5 КоАП). 

  • Для должностных лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей.

4. За непредоставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (статья 15.6 КоАП). 

  • Должностное лицо организации будет отвечать штрафом от 300 до 500 рублей.

5. За нарушения подачи кадровой отчетности в военкомат (глава 21 КоАП). В частности, если не представить списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.

  • Штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц. 

  • От 350 тыс. до 400 тыс. рублей для организаций.

Рекомендуем вести календарь сдачи отчетов и регулярно проводить аудит кадрового документооборота для минимизации рисков штрафов.

Поможет ли кадровый электронный документооборот (КЭДО) в отправке отчетности

Конечно, с помощью 1С и встроенного КЭДО EmplDocs, можно подготовить отчеты (например, налоговые декларации, сведения по сотрудникам, формы СЗВ-М и другие), проверить их правильность и отправить в электронном виде в нужные ведомства. 

Поддержка КЭДО обеспечивает интеграцию напрямую с контролирующими органами, что делает процесс максимально удобным и эффективным для работодателей и бухгалтеров.

Таким образом, 1С с КЭДО — это комплексное решение для своевременной и корректной сдачи кадровой и налоговой отчетности в основные государственные контролирующие инстанции.

Приглашаем в наш Telegram-канал, посвященный всему, что связано с КЭДО — кадровым электронным документооборотом! Здесь вы найдете актуальные новости, полезные советы и пошаговые инструкции по внедрению и использованию КЭДО, интеграции с 1С.

