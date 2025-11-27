Кадровая отчетность в 2025 году: какие отчеты сдавать и что не упустить

Что поменялось в форматах кадровой отчетности за 3 кв. 2025 года

1. С 1 ноября 2025 года вступила в силу форма № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям».

2. С 1 января 2026 года начнет действовать крупный пакет обновлений. Сдавать за 2025 год нужно будет по новым формам:

№1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;

№1-Т(ГС) «Сведения о численности, фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих»;

№1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих»;

№1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда».

3. С 1 февраля 2026 года обновится форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».

4. С 1 апреля 2026 года вводится наибольшее количество новшеств, включая отраслевые формы. Среди них — № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» и «Сведения о численности и оплате труда работников... по категориям персонала».

5. Изменения предусмотрены приказом Росстата от 22.07.2025 № 348 и касаются всех респондентов — организаций и индивидуальных предпринимателей.