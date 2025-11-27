Кадровая отчетность в 2025 году: какие отчеты сдавать и что не упустить

Классификация кадровой отчетности
Классификация кадровой отчетности построена по нескольким основным признакам для удобства организации документооборота:
Внутреннюю отчетность. Предназначена для руководства и служит для оценки использования кадрового потенциала и планирования. Ее форма и сроки устанавливаются организацией.
Пример — отчеты по текучести, выполнению плана найма и прогнозам потребностей.
Внешнюю отчетность. Направляется государственным структурам, инвесторам и акционерам. Она имеет строго стандартизированные формы и сроки, с обязательным соблюдением требований.
Примеры — отчеты 4-ФСС, сведения по форме № 1-Т.
Отчетность разделена также по регулярности.
Регулярная отчетность — систематический процесс, контролирующий состояние показателей и соответствие законам с фиксированным графиком и форматами, часто автоматизируется HRM-системами.
Нерегулярная отчетность — создается по отдельным запросам для анализа конкретных ситуаций и решений, требует детального анализа и может иметь уникальные формы.
Кадровая отчетность в 2025 году: как сдавать и какие изменения
Все организации обязаны направлять в налоговую инспекцию отчеты. Если же предприниматель выступает работодателем, у него возникают дополнительные обязательства перед Пенсионным фондом (ПФР) и Фондом социального страхования (ФСС).
Электронный формат подачи отчетности требуется в следующих случаях:
Для налоговых деклараций (кроме НДС), если численность сотрудников превышает 100 человек.
По НДС — практически все предприниматели обязаны сдавать отчетность электронно, хотя некоторые могут самостоятельно выбирать формат подачи.
Для ПФР и ФСС — для всех работодателей, в отчетах которых присутствует более 25 физических лиц.
При этом представители малого бизнеса вправе использовать электронный формат добровольно, что позволяет им экономить время на личные визиты в налоговые органы и фонды.
Что поменялось в форматах кадровой отчетности за 3 кв. 2025 года
1. С 1 ноября 2025 года вступила в силу форма № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям».
2. С 1 января 2026 года начнет действовать крупный пакет обновлений. Сдавать за 2025 год нужно будет по новым формам:
№1-Т «Сведения о численности и заработной плате работников»;
№1-Т(ГС) «Сведения о численности, фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе государственных гражданских служащих»;
№1-Т(МС) «Сведения о численности и фонде заработной платы, дополнительном профессиональном образовании, кадровом составе муниципальных служащих»;
№1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) опасными условиями труда».
3. С 1 февраля 2026 года обновится форма № 3-Ф «Сведения о просроченной задолженности по заработной плате».
4. С 1 апреля 2026 года вводится наибольшее количество новшеств, включая отраслевые формы. Среди них — № П-4(НЗ) «Сведения о неполной занятости и движении работников» и «Сведения о численности и оплате труда работников... по категориям персонала».
5. Изменения предусмотрены приказом Росстата от 22.07.2025 № 348 и касаются всех респондентов — организаций и индивидуальных предпринимателей.
В какие органы отправлять кадровую отчетность
Основные получатели кадровой отчетности — государственные контролирующие органы:
Федеральная налоговая служба (ФНС).
Социальный фонд России (СФР).
Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Министерство внутренних дел (МВД).
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).
Военные комиссариаты.
Центр занятости населения (ЦЗН).
Сроки сдачи кадровой отчетности
Росстат
Форма 1-Т (сведения о численности и заработной плате работников) — ежегодно до 31 января года, следующего за отчетным.
Форма 57-Т (сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям) — раз в два года за нечетные годы до 30 ноября отчетного года. Субъекты малого предпринимательства, общественные и экстерриториальные организации, а также юрлица, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, государственное управление и обеспечение военной безопасности, не сдают эту форму.
Форма П-4 — ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, для компаний с численностью 15+ человек и годовым оборотом 800+ млн руб. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, для компаний с меньшей численностью и оборотом.
Форма П-4 (НЗ) (сведения о неполной занятости и движении работников) — ежеквартально до 8 числа месяца, который следует за последним месяцем отчетного квартала. За IV квартал — с первого рабочего дня по 10 число после отчетного квартала.
Форма 3-Ф (сведения о просроченной задолженности по заработной плате) — до второго рабочего дня после отчетного месяца. Если просрочки нет, нулевой отчет предоставлять не нужно.
СФР (ЕФС-1)
Подраздел 1.1 — не позднее следующего рабочего дня после приема на работу или увольнения сотрудника, заключения или расторжения ГПД. При других кадровых событиях — до 25 числа следующего месяца.
Подраздел 1.2 — ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным периодом. В течение года подраздел сдается не позднее трех рабочих дней после того, как работник написал заявление об отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком до 1,5 года, а также после выдачи формы в связи с оформлением пенсии.
Подраздел 1.3 — ежемесячно до 25 числа следующего месяца.
Подраздел 3 раздела 1 — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Раздел 2 — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
ФНС
Расчет по страховым взносам (РСВ) — ежеквартально: 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января.
6-НДФЛ — ежеквартально: 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 февраля (годовой отчет).
Персонифицированные сведения о физлицах — ежемесячно до 25 числа после отчетного месяца. За третий месяц каждого квартала можно не сдавать отчет, так как сведения дублируются в РСВ.
Военкоматы
Уведомление о приеме или увольнении сотрудника, подлежащего воинскому учету — в течение 5 календарных дней со дня приема или увольнения.
Сведения об изменениях информации о гражданах, состоящих на воинском учете (изменение семейного положения, образования, структурного подразделения или должности, места жительства или места пребывания, состояния здоровья) — в течение 5 календарных дней со дня изменения.
Список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году — ежегодно по запросу военкомата до 1 ноября.
План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе — ежегодно до начала очередного календарного года. Рекомендуется уточнить сроки в своем военкомате.
ЦЗН (центр занятости)
Отчет о свободных рабочих местах и вакантных должностях — в течение 5 рабочих дней со дня появления вакансии.
Отчет о выполнении квоты для приема на работу инвалидов — ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
Отчет о процедуре банкротства — в течение 3 рабочих дней со дня введения процедуры банкротства.
Отчет о ликвидации или сокращении — за 2 месяца до процедуры для организаций, за 2 недели для ИП.
Отчет о введении (об изменении, отмене) режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.
Отчет о простое — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.
Отчет о временном переводе работников на дистанционную работу — в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.
МВД
Уведомление о заключении или расторжении трудового или гражданско-правового договора с иностранным гражданином — в течение 3 рабочих дней с даты заключения или расторжения договора.
Уведомление о выплате зарплаты высококвалифицированному специалисту (ВКС) — ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Например, за первый квартал (январь, февраль, март) уведомление подается до 30 апреля включительно.
Важно: сроки могут корректироваться в зависимости от региональных особенностей и изменений в законодательстве. Рекомендуется уточнять актуальные требования в соответствующих контролирующих органах.
Чтобы подготовить кадровую отчетность правильно, рекомендуем:
провести аудит первичных кадровых документов,
классифицировать отчеты по категориям (регулярные, сезонные, ситуационные),
сверить данные по численности, персональным сведениям и расчетам,
использовать электронные системы и онлайн-сервисы для облегчения подготовки и проверки отчетов.
Встроенный электронный документооборот (КЭДО) в 1С, например, через сервис EmplDocs, позволяет формировать, подписывать и автоматически передавать отчеты в такие органы, как Федеральная налоговая служба (ФНС), Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования (ФСС), Росстат и МВД. Это существенно упрощает и ускоряет процесс сдачи отчетности, снижая риски ошибок и задержек.
Штрафы за несдачу кадровой отчетности и нарушения
За нарушения в кадровой отчетности в 2025 году предусмотрены штрафы, варьирующиеся от предупреждений до значительных санкций в зависимости от органа контроля и характера нарушения.
Штрафы, которые предусмотрены за нарушения в кадровой отчетности в 2025 году:
1. За непредоставление первичных данных в Росстат (статья 13.19 КоАП).
Должностному лицу грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей за первичное нарушение и от 30 тыс. до 50 тыс. за повторное.
Для юридических лиц — от 20 тыс. до 70 тыс. рублей в первый раз, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей при последующих нарушениях.
2. За нарушение порядка направления данных ЕФС-1 в СФР (статья 15.33.2 КоАП).
Должностное лицо накажут штрафом от 300 до 500 рублей.
3. За нарушение по представлению РСВ в налоговый орган (статья 15.5 КоАП).
Для должностных лиц предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 300 до 500 рублей.
4. За непредоставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (статья 15.6 КоАП).
Должностное лицо организации будет отвечать штрафом от 300 до 500 рублей.
5. За нарушения подачи кадровой отчетности в военкомат (глава 21 КоАП). В частности, если не представить списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.
Штраф составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц.
От 350 тыс. до 400 тыс. рублей для организаций.
Рекомендуем вести календарь сдачи отчетов и регулярно проводить аудит кадрового документооборота для минимизации рисков штрафов.
Все готово для быстрого старта
Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований — мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе
Записаться на демо:
Поможет ли кадровый электронный документооборот (КЭДО) в отправке отчетности
Конечно, с помощью 1С и встроенного КЭДО EmplDocs, можно подготовить отчеты (например, налоговые декларации, сведения по сотрудникам, формы СЗВ-М и другие), проверить их правильность и отправить в электронном виде в нужные ведомства.
Поддержка КЭДО обеспечивает интеграцию напрямую с контролирующими органами, что делает процесс максимально удобным и эффективным для работодателей и бухгалтеров.
Таким образом, 1С с КЭДО — это комплексное решение для своевременной и корректной сдачи кадровой и налоговой отчетности в основные государственные контролирующие инстанции.
Приглашаем в наш Telegram-канал, посвященный всему, что связано с КЭДО — кадровым электронным документооборотом! Здесь вы найдете актуальные новости, полезные советы и пошаговые инструкции по внедрению и использованию КЭДО, интеграции с 1С.
Реклама: ООО «Эмплдокс», ИНН: 9721242901, erid: 2W5zFFzekXJ
Начать дискуссию